El 24 de octubre de 2019 pasará a la historia de España como el día de la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Tras más de cuarenta años de espera y quince meses de aplazamientos, el día ha llegado y muchas personalidades políticas y de diferentes ámbitos sociales han querido estar a la altura de la fecha dejando sus impresiones sobre la exhumación. Quién sabe si algunas de sus palabras quedarán atadas a la salida del dictador en los futuros libros de historia.

Uno de los primeros en ofrecer sus impresiones fue el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, durante un mítin este míercoles. Un día "para celebrar una gran victoria de la democracia española", sentenció el socialista.

El líder de ERC, Gabriel Rufián, como suele ser habitual, ha sido uno de los más contundentes: "El problema hoy no es la exhumación, el problema es que se vota a Franco y eso es una gran carencia democrática". "Esta es la primera orden democrática que Franco cumple en 80 años", sentenciaba el político Catalán.

Desde el espectro político opuesto, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, lanzaba un órdago al presidente: "Lo que hay que hacer es exhumar al presidente del Gobierno de España, que no nos representa y que no merece llamarse presidente del Gobierno español", comentaba.

Su compañero y líder del partido ultraderechista, Santiago Abascal, aseguraba el miércoles seguir este día con "tristeza" y calificaba la exhumación de "profanación" y "montaje electoral". "El objetivo no era desenterrar a Franco, es deslegitimar la transición, derrocar a Felipe VI y derribar la Cruz del Valle de los Caídos que representa la identidad cristiana de los españoles", decía el jueves en RNE.

Adolfo Suárez Illana, hijo del expresidente homónimo y diputado por el PP, sembraba la duda sobre la pertinencia de la exhumación. "El dato importante de hoy es precisamente el dato de la EPA", aseguraba el popular.

En su conjunto, Partido Popular aprovechaba la jornada para lanzar un mensaje institucional: "¿Pasado o Presente? Futuro". "El pasado, pasado está", afirmaba en la misma línea el líder popular, Pablo Casado, en RTVE. No obstante, no todas las voces del partido opinaban en esta línea, pues la portavoz del partido en el congreso y cabeza de lista en Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, era algo más ambigua este miércoles: "Me alegra muchísimo que la izquierda española haya decidido, por fin, enterrar a Franco".

Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguraba que no le gustan los dictadores "ni muertos ni vivos y sus huesos tampoco", criticando al Ejecutivo pues, para él, "no debe ser prioridad de un gobierno los huesos de Franco, muerto hace 44 años".

Cambiando de nuevo de espectro político, el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, celebraba en su cuenta de Twitter la jornada como "una victoria de quienes en más de cuarenta años no han dejado de pelear por la memoria histórica. Falta mucho por hacer y seguiremos exigiendo verdad, justicia y reparación".

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, era más ambigua que el líder de su partido, apostando por convertir el Valle de los Caídos en un lugar de "memoria" para "los dos bandos". Desde el Ministerio de Fomento, José Luis Ábalos, negaba los fines electoralistas de la medida al mismo tiempo que elogiaba ser "el primer Gobierno, e incluyo a los míos, en hacerlo efectivo tras 40 años".

Desde el PSOE también han reaccionado antiguas figuras de peso del partido como el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero: "Hoy, en perspectiva histórica, nuestra democracia va a ser más perfecta".

En contraste, el candidato de Más País a la Presidencia, Íñigo Errejón, se mostraba parcialmente satisfecho por una jornada que resulta "una buena noticia para los demócratas", pero solo es el principio de un proceso que debe continuar, pues "tenemos más de 100.000 españoles aún en fosas comunes".

Otro de los líderes de la izquierda, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se mostraba en la misma línea que su excompañero de partido: "Hoy ningún partido tiene derecho a hablar de victoria ni a atribuirse méritos. Aún no se ha hecho justicia con las víctimas".

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, añadía en una rueda de prensa conjunta con Iglesias que "ahora hay que exigir que todos los familiares puedan recuperar a sus víctimas de las cunetas".

Más allá de las personalidades políticas reconocidas, simpatizantes franquistas congregados frente al Valle del Movimiento por España atacaban al presidente en funciones en una pancarta: "Sánchez desokupa y deja a Franco en paz".

También presente en la exhumación del dictador, su nieto, Francis Franco, se mostraba quejoso: "Lo que buscan es que parezca que mi abuelo está solo". Más allá de su nieto, todos los familiares despidieron al féretro con un "¡viva España, viva Franco!".