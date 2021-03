El exsecretario general de la DAO afirma que se pagó con fondos reservados al chófer de Bárcenas por dos conductos

El comisario jubilado Felipe Eduardo Lacasa, secretario general de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), entre 2013 y 2015, ha arrojado algo de luz en la comisión de investigación sobre la operación 'Kitchen' en lo referente al sistema seguido en la DAO para dotar de fondos reservados a dicha operación de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas a favor del PP. Lacasa ha contado que su despacho en la Dirección Adjunta Operativa estaba enfrente del despacho del DAO Eugenio Pino. "He entregado dinero a Villarejo de manera periódica. Él despachaba con Pino, salían ambos del despacho y se dirigían al mío para pedirme dinero para una operación. Normalmente Villarejo apoyaba documentalmente los recibís, justificaba hasta el aparcamiento de su coche, facturas de comida, billeter de avión... ".

Este comisario ha negado haber visto el nombre de la operación 'Kitchen' en la documentación oficial sobre operaciones en curso. Pero sí que asegura haber visto la palabra 'cocinero' entre cuatro o cinco conceptos dentro de una partida extraordinaria. "No recuerdo la cantidad, pero sí recuerdo que esa partida era extraordinaria porque Pino tuvo que hablar con el secretario de Estado, y éste con el coronel Pérez de los Cobos[al frente del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaria de Estado de Seguridad]". 'Cocinero' era el sobrenombre que Villarejo le daba al chófer Sergio Ríos, espía de Luis Bárcenas. En ese recibí figuraba la firma de Enrique García Castaño, responsable entonces de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), según ha explicado Lacasa.

Pero entonces Lacasa no sabía que el 'cocinero' era Sergio Ríos. Este nombre sí que lo vio bastantes veces en los recibís. Lacasa ha confirmado que a Sergio Ríos se le abonaron 2.000 euros al mes en concepto de confidente, "creo que fue desde finales de 2013 y cuando me jubilé en 2015 se seguía pagando. Ese dinero se lo entregaba al señor Gómez Gordo [comisario conocido como Cospedín], porque era el que había captado a ese confidente y se hacía cargo de esos pagos, pero creo que Villarejo también se hizo cargo al principio". Sin tener constancia de la operación por la que se pagaba al confidente Ríos, Lacasa tenía sus sospechas. "Me enteré de que este señor era del entorno de Bárcenas y me imaginé que se le estaba investigando a Bárcenas por el dinero del PP".

A Sergio Ríos, por lo tanto, según ha explicado Lacasa, se le estuvo pagando con fondos reservados por dos vías: por parte del comisario Villarejo y del entonces inspector Gómez Gordo, y por otro lado, por parte del jefe de la UCAO, García Castaño.

"A García Castaño no se le daba una cantidad estable, unos meses era una cosa y otros, otra cantidad. En la secretaria de su unidad deberían estar los justificantes. Se le daba fondos por petición del DAO, porque la UCAO no pertenece a la DAO sino a la Secretaría General de Información". Unos seis millones de euros fue el montante aproximado en fondos reservados que Felipe Eduardo Lacasa ha cifrado durante su mandato en la Secretaría General de la DAO: "Creo que eran tres millones al año". Ha relatado que su puesto durante esos dos años, que coinciden cronológicamente con la operación 'Kitchen' , era un puesto de libre designación. "Eugenio Pino y yo somos de la misma promoción de comisarios principales, pero no somos amigos". El diputado socialista David Serrada ha dicho al respecto: "Me alegro que haga esa matización, porque parece que Pino se rodeó de un grupo de fieles, una camarilla policial".

"No salía ni un euro de la caja sin su correspondiente recibí", ha recalcado este comisario jubilado, que es testigo en la pieza 'Kitchen' del caso Villarejo o Tándem que se sigue en la Audiencia Nacional. "Cuando la policía se mete en terreno político casi siempre nos resbala el embrague", ha opinado Lacasa. "Yo creí que el señor Bárcenas se estaba llevando el dinero fuera y creí que era una operación en marcha por eso --ha sostenido--. Bárcenas estaba en la prensa todos los días y yo entendía que había una operación en marcha".

"El dinero estaba adjudicado de antemano, salvo las operaciones de Pino, que fluctuaban más y era el que decía "dale el dinero a este, dale tanto, que lo necesita y no decía para qué ni yo le preguntaba", ha dicho Lacasa, que ha explicado que él recibía la orden verbalmente de Eugenio Pino "en presencia del agente que iba a cobrar, a veces en presencia de las dos secretarias que había".

"Yo me entero por la prensa de la operación 'Kitchen. No lo vi ese nombre jamás en las denominaciones oficiales que se mandaban a la Secretaria de Estado. Había un listado de operaciones, para todas las comisarias generales. Cuando se pedía el dinero a la Secretaría de Estado, se daba una cantidad cerrada.La Secretaria General de Información tenía la asignación más alta, por ejemplo.