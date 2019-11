El Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid ha vuelto a impedir de nuevo este jueves que se lea una declaración institucional con la que se pretendía rechazar la violencia de género, como ya hizo el mes pasado con sobre el Día de la Niña al no condenar los vientres de alquiler.

Vox también impidió el pasado 3 de octubre que saliese adelante una, en ese caso relativa a las víctimas de violencia de género. Los de Rocío Monasterio querían incluir "a todas las víctimas" en el texto propuesto, también a "niños y mayores, que en situación de vulnerabilidad pueden sufrir violencia".

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha explicado que esta vez hicieron su propia declaración y que si los demás se quieren sumar a ella "serán bienvenidos".

La declaración institucional en el Parlamento tiene que ser por unanimidad y ha indicado que discrepan de algunos puntos de vista de la que el resto de grupos habían presentado.

El portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, se ha mostrado sorprendido con la decisión del partido liderado por Santiago Abascal y cree que igual lo que no comparten no es el texto de la declaración sino el término "violencia de género". "Lo lamento profundamente cuando este año llevamos 51 mujeres asesinadas, deberíamos institucionalmente tomar posición y compromiso y firmeza profunda. No lo entiendo", ha expresado.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, César Zafra, ha tildado de "verdadera pena" que haya grupos como Vox que "sigan sin entender la necesidad que tiene esta sociedad y el Parlamento madrileño de dar una respuesta clara de la situación de la violencia machista". "Es algo que hemos conseguido estos años ponernos de acuerdo y espero que en algún momento se den cuenta que hay que dejar de hacer electoralismo con este tipo de cosas", les ha lanzado.

Asimismo, la portavoz de Unidas Podemos, Isabel Serra, ha indicado que teme que este tipo de actos de Vox influyan en el PP y Cs para que no se pongan en marcha medidas contra la violencia machista que son "urgentes"; mientras que el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà ha augurado que pueden ir ocurriendo cosas más graves a raíz de este asunto como no enfrentar partidas presupuestarias.

El portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha lamentado que "una vez más que por intereses ideológicos de algunos grupos" no puedan llegar a un consenso en la lucha contra la violencia de género. "En el Ayuntamiento de Madrid la izquierda se niega a apoyar el pacto contra la violencia de género; siempre hay alguien que pretende tensar por un lado y por otro", ha lamentado.

Sí ha salido adelante una declaración institucional mediante la cual la Asamblea expresa su reconocimiento a la científica Margarita Salas, fallecida el pasado 7 de noviembre en Madrid, pionera en virología y genética molecular y profesora honoraria en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CMBSO-CSIC). Ha transmitido sus "más sinceras condolencias" a su familia, amigos, y a la comunidad científica, además de su reconocimiento "absoluto" a su trayectoria profesional y logros científicos.