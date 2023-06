Feijóo impone el silencio sobre las listas del PP: "No se cuenta lo que no se sabe"

Lo que no se sabe no se puede contar. Esa es una de las máximas de Alberto Núñez Feijóo. Lo fue durante su etapa al frente de la Xunta de Galicia y sigue rigiendo su forma de presidir el Partido Popular.

Así, frente al goteo de nombres que se han ido filtrando de las listas del PSOE para las elecciones generales del 23 de julio, las del PP siguen estando "bajo secreto de sumario", dicen a Público fuentes del comité de dirección del PP.

"Prefiero no saber porque lo que no se sabe no se cuenta", dice otro dirigente de Génova. Todos saben que el presidente popular es alérgico a las filtraciones y valora la discreción.

El apagón informativo se extiende también a los territorios, donde han asumido desde el principio que Feijóo se cobraría de vuelta la libertad que les dio para sus candidaturas en las elecciones municipales y autonómicas.

A menos de diez días para cerrar las candidatura, solo han saltado dos nombres que acompañarán a Feijóo en la lista por Madrid: el portavoz y vicesecretario de Cultura del partido, Borja Sémper, a quien Feijóo recuperó a principios de años; y la diputada díscola, Cayetana Álvarez de Toledo.

Sémper ha sido diputado del Parlamento vasco, pero nunca a nivel nacional. Por su parte, Álvarez de Toledo fue de número uno por Barcelona en las últimas elecciones generales. Ambos irán ahora en puestos de salida, aseguran fuentes populares, que se resisten a desvelar la posición concreta en la que se les ha colocado.

La elaboración de estas listas es fundamental para un Núñez Feijóo que asumió el liderazgo de su partido en abril del año pasado, con más de la mitad de la legislatura completada y heredando dos grupos parlamentarios —el del Congreso y el del Senado— del PP de Pablo Casado.

Como presidente pudo crear su propio equipo en Génova, pero con sus diputados y senadores no había margen de maniobra. Hasta ahora.

Habrá "sorpresas", apunta un alto cargo del partido. Lo cierto es que el hermetismo es absoluto y desde las filas populares esperan que Núñez Feijóo "apure los tiempos para la presentación de las candidaturas, que deberán ser ratificadas por el Comité Electoral Nacional del partido. La fecha límite es el próximo 19 de junio.

Las expectativas sobre los buenos resultados que obtendrán el próximo 23 de julio calman un poco el nerviosismo de los diputados y senadores. Ahora mismo, el PP tiene 88 en el Congreso y 99 en el Senado.

Todas las encuestas apuntan a que el 23J podrían superar los 140 asientos en el Parlamento, es decir, "más sitios para repartir", dice un diputado. "La limpia sería mayor si no subiéramos tanto, está claro", zanja.

Al frente de esta tarea está el gallego Miguel Tellado, actual vicesecretario de Organización Territorial del PP y una de las personas más próximas a Feijóo.

Tellado lleva poco más de un año trabajando la fontanería del partido —viajando a los territorios para estudiar los cuadros internos— y el adelanto electoral ha precipitado la elaboración de unas listas que definirán del todo el PP de Feijóo.