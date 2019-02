El rey Felipe VI ha subrayado este miércoles que "es inadmisible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho", ya que sin respeto a la ley no hay "convivencia, ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad" y "quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad", ha señalado el jefe del Estado en pleno juicio al procés, que este miércoles ha celebrado la quinta jornada.

"Que no hay libertad sin leyes se ha sabido siempre, así como que sin leyes no puede haber democracia", ha dicho Felipe VI al recibir el Premio Mundial de Paz y Libertad (World Peace and Liberty Award) que concede la Asociación Mundial de Juristas, por "su inquebrantable compromiso con el Estado de Derecho".

Pese a no hacer alusión alguna a Catalunya ni al juicio contra los políticos que desde el pasado martes se sientan en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo, el rey ha pronunciado un largo discurso plagado de referencias a cómo la ley es un elemento intrínseco de la democracia.

Quien sí ha hablado sobre la causa contra el procés ha sido el expresidente Felipe González. El exdirigente socialista ha elogiado el discurso del jefe del Estado del 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum independentista que hoy se juzga en el Alto Tribuanal. Un "momento decisivo", ha dicho González, porque se estaba presenciando cómo quien era un representante del Estado pretendía "destruirlo".

El rey Felipe VI, el presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa (i), y el expresidente del gobierno Felipe González (c), durante la fotografía de familia en el Congreso Mundial de Derecho que se celebra en Madrid.- EFE/Javier Lizón.

En un acto celebrado en el Teatro Real de Madrid, Felipe VI ha recalcado que el respeto al Estado de Derecho en democracia es la garantía de los derechos y libertades, y también el fundamento de la convivencia en paz, en línea con la Declaración de Madrid que han adoptado los alrededor de 2.000 juristas de 67 países reunidos en Madrid. "El Derecho no puede hacerlo todo, pero también es cierto que sin Derecho no puede hacerse nada que sea legítimo, duradero, racional y seguro", ha ilustrado. Y ha dejado claro que democracia y Estado de Derecho son "realidades inseparables" y que defender una implica necesariamente defender al otro.

Además, el rey ha hecho hincapié en que la Constitución es la guía de todos sus actos, y la "independencia y neutralidad de la Corona" es su "compromiso cívico con España, al servicio de la democracia y la libertad". "La Corona está indisolublemente unida, en la vida de España, a la democracia y la libertad", ha dicho, repitiendo las palabras que pronunció en el 40 aniversario de la Constitución.

Torrent y Puigdemont replican al rey

Tras este discurso, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha replicado al rey que es inadmisible utilizar "los tribunales contra la voluntad democrática de la ciudadanía", ha señalado en un apunte en Twitter.

El que és inadmissible és l’Estat utilitzant els tribunals contra la voluntat democràtica de la ciutadania. pic.twitter.com/lYllHL0sFV — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 20 de febrero de 2019

Asimismo, rl expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha acusado a Felipe VI de confundir "la ley con la democracia", pese a añadir que no es una confusión inocente. "Franco respetó la ley cuando nombró a Juan Carlos I como sucesor. Por ello su hijo muestra esta obsesión a confundir la ley con la democracia (que por otro lado no es una confusión inocente)", ha asegurado el expresidente catalán en su cuenta de esta red social.