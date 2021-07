La Fiscalía considera que el empresario Javier López Madrid es coautor del apuñalamiento que sufrió la doctora Elisa Pinto presuntamente a manos de José Villarejo, y ha pedido que se amplíe su procesamiento por el delito de lesiones con instrumento peligroso por el que la juez propuso llevar a juicio solo al excomisario.

"Interesamos a la vista (...) del resultado de la instrucción que se amplíe dicho auto en el sentido de considerar a ambos investigados como coautores de los referidos delitos, al actuar de común acuerdo por los hechos cometidos por cada investigado", dice la Fiscalía en el escrito en el que se opone a los recursos que interpusieron contra la decisión de la juez de instrucción número 39 de Madrid de proponer llevarles a juicio.

Según recuerda el escrito, que ha adelantado El Mundo y al que ha tenido acceso Efe, hasta ahora ambos compartían la imputación por un delito de acoso y amenazas, pero sólo a Villarejo se le atribuía el de lesiones como presunto autor del apuñalamiento a la doctora Pinto, que llegó a señalarle en una rueda de reconocimiento.

Ahora, a la luz de nuevas pruebas, como ciertas anotaciones extraídas de las agendas incautadas a Villarejo en octubre, la Fiscalía de Madrid entiende que se debe también considerar a López Madrid coautor de ese último delito.

A su juicio, la investigación "ha venido corroborando" que la presunta actividad delictiva de Villarejo, "guiada por la satisfacción inmediata y sin escrúpulos de un afán personal de lucro, no puede ser considerada como ocasional o puramente individual".

El fiscal defiende que hay suficientes indicios en la comisión de esos delitos: la identificación por parte de la doctora Pinto en una rueda de reconocimiento de Villarejo como la persona que le agredió el 10 de abril de 2014, las agendas del excomisario, y conversaciones intervenidas a los investigados.

Detalla el escrito que en las agendas, halladas en el marco del caso Villarejo que se instruye en la Audiencia Nacional, se encontró una anotación del 17 de mayo de 2017 que decía: "Intentar retrasar la rueda en todo caso, hay que preparar la declaración una vez que me identifique, porque será así".

"Me has metido en un 'embolao'"

En la pieza 24 del caso Villarejo que se instruye en la Audiencia y en la que se investiga por cohecho a López Madrid y Villarejo con relación a estos mismos hechos, figura también el extracto de una conversación fechada el 26 de enero de 2017, en la que Villarejo reconoce que reclamará a su cliente un pago por compensación a su actuación en el conflicto privado entre Elisa Pinto y López Madrid.

"Yo cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava ésta y a todos los que le han ayudado y tal y cual, hablaré con él, con Javierito, ponme un poquito de pasta, porque me has metido en un embolao y ni me has llamado". "Le voy a decir, chiquitín, daños y perjuicios", comenta Villarejo en esa conversación, según refleja la Fiscalía.

A esto se añade, la grabación del 10 de diciembre de 2013 en el despacho profesional de Pinto, al que ese día acude López Madrid, acompañado del socio de Villarejo Rafael Redondo, lo que, unido a las anotaciones de las agendas, evidencian para la Fiscalía, la existencia "de cuando menos un encargo cuyo concreto objeto se desconoce, pero en el que parece indiciariamente constatado que el investigado cuando menos se interesó en las investigaciones seguidas por el Grupo de Homicidios, particularmente por la referencia directa al previsible resultado de la rueda de reconocimiento".

De este modo, la Fiscalía entiende que existen indicios que acreditarían que López Madrid "se habría concertado" con Villarejo, "por entonces Comisario adscrito a la Dirección Adjunta Operativa para hostigar a María Elisa Pinto Romero, impedir que denunciase a dicho empresario, y una vez que le había denunciado por un supuesto acoso, poner a su disposición particular todos los resortes policiales necesarios para desacreditar a la denunciante".

Para ello, "se habrían llevado a cabo seguimientos, acceso no autorizado a información de la Sra. Pinto, y se habría manipulado la investigación policial sobre los hechos denunciados a través de funcionarios policiales al servicio de tales espurios intereses particulares, bajo la superior dirección de Villarejo".