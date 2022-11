El Gobierno analiza si Almeida vulneró la ley de Memoria al reivindicar al general Millán Astray

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, confirmó este jueves que los servicios jurídicos de su departamento están analizando las declaraciones que hizo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sobre el fundador de la Legión, José Millán Astray, por si hubiera cometido un "incumplimiento de la ley".

En declaraciones a los medios antes de presidir en el Consejo de Estado el acto de toma de posesión de Magdalena Valerio como nueva presidenta de este órgano consultivo, Bolaños señaló que hay que dar "tiempo" a los servicios jurídicos y técnicos de Presidencia para que "dictaminen lo que corresponda" respecto a las manifestaciones del martes pasado realizadas por el alcalde de Madrid.

Se trata de averiguar si pudo haber por su parte un "incumplimiento" de la vigente Ley de Memoria Democrática en el modo en el que se refirió al general Millán Astray, uno de los principales responsables del golpe de Estado que desembocó en la Guerra Civil.

Martínez-Almeida dijo en la inauguración de una estatua al legionario que aunque en Madrid no hay cuarteles de la Legión, la capital "rinde tributo de admiración" a esta unidad militar a través de "reconocimientos" como la calle dedicada a su fundador, unas palabras que, a su entender, no supusieron "ninguna loa" hacia el general.

El ministro, sin embargo, lamentó que "más allá de ese posible incumplimiento de la ley" que podría haber cometido el alcalde de Madrid, el PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo, sigan "abrazados a la memoria de figuras franquistas que representan lo peor de nuestra historia reciente".

"Yo quiero para mi país una derecha democrática, europea, occidental, avanzada, profundamente respetuosa con los derechos humanos y con la memoria de las víctimas", concluyó Bolaños.

Villacís defiende a Almeida

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, intercedió en la polémica y este mismo jueves salió en defensa de Almeida.

"A mí no me parece, que lo he escuchado, no me parece que le hiciese una loa, y por si hubiera duda, él lo ha aclarado", manifestó Villacís ante los medios de comunicación a las puertas del Palacio Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid.

Villacís criticó que el Gobierno considere que las palabras de Almeida vulneren la ley de Memoria Democrática. "Que se hagan homenajes a terroristas no les parece que sea vulnerar la ley, pactar con Bildu que ha asesinado a muchos españoles, no se lo parece", censuró Villacís, volviendo a recurrir, como ya es costumbre en la derecha española, al comodín de ETA.

"No participo en esta cultura de la cancelación y el Gobierno hace muy mal gastándose los recursos de españoles en algo que es una cuestión absurda", concluyó Villacís.