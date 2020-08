Gobierno y comunidades acuerdan  cerrar el ocio nocturno, prohibir fumar en la calle y cerrar bares a la 1 de la madrugada

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado este viernes en rueda de prensa un paquete de once medidas de obligado cumplimiento en toda España, así como tres recomendaciones. Las medidas han sido acordadas entre el Gobierno y las distintas comunidades autónomas en una reunión de carácter extraordinario del Consejo Interterritorial de Salud, para buscar medidas consensuadas que permitan atajar la expansión del coronavirus, cuyos contagios se han disparado en los últimos días. Si el pasado miércoles se habían registrado 1.600 contagios, este jueves la cifra se elevó a casi 3.000 (2.935), un máximo que no se alcanzaba desde finales de mayo.

El ministro calificó el acuerdo de histórico, tras afirmar que "creo que es la primera vez en democracia" que se tomas medidas por unanimidad de este calado. Illa precisó que lo acordado son medidas de "mínimos", por lo que cada comunidad podrá ampliar las restricciones si lo considera necesario, pero que el acuerdo "obliga" a todas las autonomías a su cumplimiento. Sin embargo, no hay "plazo establecido" para que las distintas regiones transpongan estas nuevas normas, aunque Illa ha avanzado que "lo van a hacer a la mayor brevedad"



Entre las once medidas que entrará en vigor de forma obligatoria e inmediata figuran:

Cerrojazo al ocio nocturno

El ministro ha anunciado que se cierra el ocio nocturno. Esto supone que locales como discotecas, bares de copa con actuaciones en directo y salas de baile no podrán abrir sus puertas en todo el territorio nacional.

Prohibición de fumar en espacios públicos sin distancia

No se podrá fumar en la calle, terrazas o cualquier espacio público en todas aquellas circunstancias en las que no se pueda garantizar un distanciamiento entre personas de, al menos, dos metros. Esta media no sólo afecta al cigarrillo, sino a todos los dispositivos para fumar o vapear.

Cierre de bares a la 1 y distancia mínima de metro y medio

Bares y restaurantes estarán obligados a cerrar a la una de la madrugada. Estos locales no podrán admitir nuevos clientes a partir de las 12 de la noche. Además se obliga a estos establecimientos a garantizar una distancia entre personas de, como mínimo, metro y medio y sólo podrán acoger a grupos de un máximo de diez personas.

PCR en residencias y centros sociosanitarios a nuevos ingresados

​Los centros sociosanitarios realizarán PCR a todos los nuevos ingresados 72 horas antes de su llegada. Será obligatorio realizar PCR a todos las personas que viven en residencias, a los empleados que vuelvan de vacaciones, así como a los nuevos empleados.

Se limitan las visitas a las residencias

Gobierno y comunidades también acordaros limitar las visitas a estos centros a una por persona y por una duración máxima de una hora.



Valorar el riesgo en eventos multitudinarios

Las autoridades sanitarias deberán realizar un evaluación previa de cada evento multitudinario para determinar el nivel de riesgo



Reforzar los controles al consumo de alcohol en la calle

Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol en la calle. El ministro Illa recuerda que el consumo de esta sustancia en la vía pública ya estaba prohibida y sigue estándolo, por lo que los botellones siguen siendo ilegales. Lo que acuerdan ahora Gobierno y comunidades es una vigilancia mucho más estrecha a este tipo de actos y aplicar de forma más estricta las sanciones acordadas.

Cribado a todos los grupos de riesgo

Será obligatorio hacer cribados con PCR en todos los grupos y personas de riesgo que hayan estado potencialmente expuestas al virus.

Tres recomendaciones

Por otra parte, se han emitido tres recomendaciones: limitar los encuentros sociales fuera de sus compañeros de convivencia y que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas. A las comunidades autónomas, se insta a realizar periódicamente PCR a los trabajadores de centros sociosanitarios que estén en contacto directo con residentes.

Sanidad y CCAA también han fijado un recordatorio para garantizar los medios y capacidades de los sistemas sanitarios para el cumplimiento de lo previsto en el 'Plan de Respuesta Temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19'. En este sentido, preguntado acerca de la necesidad de contar con más rastreadores, el ministro ha sostenido que prefiere no entrar en "reproches" con las comunidades autónomas: "Cada una tendrá que hacer un esfuerzo si no lo ha hecho ya".