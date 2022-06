El Gobierno confirma el impuesto a las eléctricas: "La decisión está tomada y comunicada"

Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, aseguró este lunes que el Gobierno ya ha tomado la decisión de imponer un impuesto a las empresas eléctricas. Y parece que no hay marcha atrás. "La decisión está tomada y comunicada", afirmó este miércoles Rodríguez.

Mostrando un perfil conciliador, la portavoz del Gobierno reclamó en una entrevista en La Sexta a las grandes empresas energéticas "un esfuerzo" en un momento en el que están ingresando grandes cantidades de dinero. "No hay ciudadano que entienda estos desorbitantes beneficios cuando ellos están haciendo un esfuerzo", enfatizó la ministra. Y al ser preguntada si ya hay una decisión para imponer un impuesto a las empresas eléctricas, Isabel Rodríguez respondió, tajante: "La decisión está, está tomada, está comunicada".

A este respecto añadió que el Ejecutivo ha sido muy claro en "esta decisión" porque considera que "iría bien" para España que las propias empresas energéticas "hicieran el esfuerzo de contribuir con su país".

Sobre cuándo se llevará a cabo la medida, la ministra ha asegurado que lo van a hacer "de la mejor manera, en el menor tiempo posible y para una inmensa mayoría", aunque no concretó si esta medida se incluirá en el decreto anticrisis que va a aprobar el Gobierno el próximo sábado en el Consejo de Ministros extraordinario. En este sentido, la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, también afirmó este miércoles en Granada que el Gobierno abordará el modelo de política fiscal con el que regular los tributos de las grandes eléctricas en los Presupuestos Generales del Estado.



Rodríguez sostuvo que el Gobierno también actuará con determinación en un contexto complicado, por lo que pidió paciencia para conocer las próximas medidas del Ejecutivo porque los técnicos de los distintos departamentos están viendo cuál es la mejor opción desde el punto de vista técnico y de gestión y se comunicará en "apenas un par de días".

Al ser preguntada por la postura de los socios de Gobierno sobre la bajada del IVA del 10% al 5% y su afirmación de que no puede ser esa solo la medida, aunque no la han querido valorar, la portavoz gubernamental señaló que "eso está bien porque cuando se está trabajando hay que estar en eso, en trabajar". "Por tanto, me parece muy bien que estemos en lo importante, en la toma de decisión", apostilló

En cuanto a la bonificación de los combustibles en 20 céntimos por litro adoptada hace tres meses, ha señalado que esta medida "se va a mantener" para la "inmensa mayoría de los españoles" y añadió que además van a atender a los sectores que lo pasan especialmente mal porque el combustible es un elemento central de sus negocios.

Rodríguez quiso finalmente enviar un "mensaje de tranquilidad", asegurando que el Gobierno está "acertando y dando una respuesta adecuada". Y además, ha dicho que si consiguen que participen también los grupos de la oposición y las empresas en la aprobación de las medidas "se comprenderá mejor".