El Gobierno confronta con datos los intentos de la derecha de desprestigiar la aplicación de fondos europeos

Los fondos europeos, su gestión y su ejecución, vuelven a ser usados por la derecha para tratar de desgastar al Gobierno. Ha sido un tema recurrente para el PP, especialmente bajo la dirección de Pablo Casado. Esta semana visita nuestro país una delegación de eurodiputados con el objetivo de supervisar estos fondos. La oposición al Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha dejado escapar la oportunidad para desprestigiar nuevamente pese a los datos que manejan en Moncloa.

Curiosamente este viaje se produce pocos días después de que la Comisión Europea aprobara de forma oficial el tercer desembolso establecido en el Plan de Recuperación. España es el país de la UE más avanzado en la implementación de este Plan. Ningún otro país ha solicitado (y recibido) a la Comisión Europea el tercer desembolso. Los 6.000 millones de euros aprobados el pasado viernes se suman a los 31.036 millones de euros ya recibidos.

Los dirigentes del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo han cargado este lunes contra, dicen, "la absoluta falta de transparencia en relación a la ejecución de los fondos de recuperación y resiliencia". Así lo destacó en una entrevista en Onda Cero la eurodiputada popular Isabel Benjumea, que precisamente es una de las integrantes de la "misión". Por su parte, el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, se hacía eco de un artículo de El Mundo que daba por hecho que había presiones para no fiscalizar el gasto de los fondos europeos en nuestro país.

Por su parte, el Gobierno se defiende. No solo con datos. De manera pública, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, mostraba su sorpresa por la "importante presencia de parlamentarios españoles del PP y Vox". La portavoz de la dirección del PSOE en Ferraz, Pilar Alegría, destacó que el Gobierno "trabajará con absoluta normalidad y transparencia". Y quiso introducir un "matiz informativo" ante la ofensiva de la derecha. "Esta visita no es de los miembros de la Comisión Europea. No son técnicos. Las personas son políticos, eurodiputados de distintos partidos", dijo en rueda de prensa.



En Moncloa consideran que la "transparencia" con la que trabajan es máxima y que las evaluaciones hechas por el órgano competente para hacerlo, es decir, la Comisión Europea, son muy positivas. En las filas socialistas recalcan que el objetivo del PP y sus socios de Vox era organizar esto "para seguir desprestigiando el nombre de España". Pero que no van a lograr su objetivo porque las reuniones mantenidas ya este lunes con algunos de los interlocutores "están yendo muy bien" y se está alabando la gestión del Gobierno, los proyectos y el acompañamiento del Ejecutivo.

Una comisión "política", sospechosa y sin capacidad técnica

¿Qué es exactamente esta comisión que ha viajado a España? Formalmente se denomina Comisión del Control Presupuestario y es una de las 20 comisiones permanentes del Parlamento Europeo. Su labor consiste en supervisar cómo se ha gastado el presupuesto de la UE, además de formular propuestas para mejorar su gestión.

Previamente al viaje, hasta cinco miembros de la comisión de diferentes partidos decidieron no participar en la misión a España. Sí solicitaron formar parte de ella varios diputados españoles como Jorge Buxadé, portavoz y vicepresidente de Vox, que no formaba parte de la comisión de presupuestos. También hay otros cinco eurodiputados observadores, que ejercen función de acompañantes: Pilar Benjumea (PP), Eider Gardiazábal (PSOE), Susana Solís (Cs), Eva Poptcheva (Cs) y Ernest Urtasun (En Comú Podem). En total, de los diez integrantes del viaje, hay seis integrantes de la derecha y centro derecha y cuatro del ala izquierda.

La delegación la encabeza la alemana Monika Hohlmeier, del Partido Popular Europeo. Los socialistas la enmarcan en el "ala dura" del partido CSU alejada de los democristianos más tradicionales. La política alemana se ha visto envuelta en varias polémicas recientes. Durante su visita a Italia el pasado año, Hohlmeier acusó sin pruebas a la mafia de obtener fondos europeos: "El crimen organizado está intentando acceder a estos fondos y socavar el libre mercado", dijo.

También se vio implicada en un escándalo de comisiones en la compra pública de mascarilla durante la pandemia tras haber mediado en favor de una amiga de su infancia. Durante los últimos días ha concedido entrevistas críticas con el Gobierno a medios españoles como ABC y OkDiario. Entre los encuentros previstos se encuentra una reunión con cinco periodistas de The Objective, Follow the Money, El Mundo, ABC y El País. Además se verán con las patronales como CEOE, ATA, Anfac y AEB (Asociación Española de Banca) y la rama de industria de UGT.

En las filas socialistas no tienen dudas en que se trata de una "comisión política", sin capacidad de realizar informes vinculantes. La delegación se reunió este lunes con Calviño y también lo hará este martes con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el de Seguridad Social José Luis Escrivá y representantes de las Comunidades Autónomas.

Los números

Para hacer frente a las críticas, el Gobierno pone encima de la mesa "datos incuestionables". Por ejemplo, que "el ritmo de ejecución de las inversiones ha ido aumentando de forma significativa desde 2021 hasta la actualidad". En este sentido, según los datos del III Informe de ejecución del Plan de Recuperación, presentado el pasado jueves 16 de febrero, los fondos autorizados en 2022 alcanzaron los 25.143 millones de euros, frente a los 22.128 millones de 2021. Es decir, en 2022 se ha autorizado un 13,6% más de recursos que el año anterior.

En lo que se refiere a este 2023, solo en enero se han autorizado 9.188 millones de euros, un 32% del total de fondos presupuestados para este año. "En un

solo mes hemos autorizado un tercio de los fondos de este ejercicio", afirman desde el Gobierno. Señala el Ejecutivo que con los 29 hitos y objetivos que integran el tercer desembolso, España ya habría cumplido 121 hitos y objetivos de un total de 416, lo que equivale a casi un 30% del total de hitos y objetivos.

"Los fondos europeos están llegando a la economía real, solo así se entiende que España haya encadenado un fuerte crecimiento del PIB del 5,5% en los dos últimos años", destacan en Moncloa. En este sentido se señala que se han resuelto convocatorias de ayudas y licitaciones por más de 23.300 millones de euros de fondos europeos en 2022. Eso significa que ya se están financiando más de 190.000 proyectos, la mayoría de ellos (un 55%) en empresas y centros de investigación.

Por otra parte, el Estado ha comprometido desde el inicio del Plan de Recuperación más de 42.000 millones de euros, de los que casi la mitad, 20.628 millones, se han transferido a las CCAA. Además, el Estado ha transferido más de 4.900 millones de fondos europeos a los ayuntamientos.