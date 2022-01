El PP carga hasta contra Bruselas en su ofensiva frente al Gobierno por el reparto de los fondos europeos

La ofensiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez por una supuesta arbitrariedad en la gestión de los fondos europeos no va a parar. El Partido Popular (PP) lo ha vuelto a dejar claro este miércoles, pocas horas después de que Bruselas insistiera de nuevo en desmontar los argumentos del partido que lidera Pablo Casado. Unas respuestas que parecen no mover ni un milímetro a los populares de sus posiciones. Es más, llegan a cuestionar a las propias instituciones de la Unión Europea como la Comisión. Desde Génova, según indican fuentes de las dirección nacional a Público, seguirán el camino emprendido. "Porque no les guste que en Europa se enteren, no vamos a dejar de decirlo", afirman en la cúpula del PP.

El partido que lidera Casado lleva prácticamente desde que este llegó al cargo intentando maniobrar en Bruselas por varias cuestiones para desgastar al Gobierno. Los fondos europeos son el último, y continuado, episodio. Pero desde las instituciones comunitarias no han comprado en ningún momento las críticas populares. De hecho, las han ido desmontando. La portavoz comunitaria, Veerle Nuyts, recordaba hace unos días que la propia Comisión Europea "implementará también su estrategia de control para asegurarse de que los fondos han sido utilizados apropiadamente".

Este mismo martes, un nuevo capítulo. Ocurrió tras una pregunta de la eurodiputada del PP Isabel Benjumea al comisario de Finanzas, Paolo Gentiloni, y el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, sobre los mecanismos para controlar la ejecución en España de ese fondo de recuperación. Los eurodiputados populares han preguntado en reiteradas ocasiones durante las últimas semanas sobre el uso de estos fondos.

"Es un instrumento que se fundamenta en cumplir objetivos, el dinero se da cuando se cumplen metas. Cuando se han cumplido inversiones y reformas, y la Comisión Europea verifica si ese es el caso, entonces se desembolsa el dinero", señaló Dombrovskis, quien además forma parte del Partido Popular Europeo, mismo grupo que el PP.

El socialdemócrata Gentiloni, por su parte, señaló que la decisión de que España fuera el primer país en obtener los 10.000 millones de euros de los fondos "fue tomada de forma rápida porque muchos de los objetivos estaban relacionados con decisiones e iniciativas ya cumplidas y adoptadas por las autoridades".

En el PP consideran que la respuesta dada a su eurodiputada no es correcta porque no habían preguntado sobre eso

Pero desde el PP siguen con sus argumentaciones. Sobre esta respuesta en concreto, en Génova consideran que la respuesta no fue correcta por parte de los dirigentes europeos. Consideran que "no es eso lo que se preguntaba" y que Benjumea se refería "al gasto efectivo", algo que no habría entrado dentro de esa primera partida de 10.000 millones de euros ya concedidos.

Para los populares, es un ejemplo de que "de momento" se controla "poco" desde Bruselas. La contradicción de los populares en sus críticas es evidente, puesto que sí dan por bueno que Bruselas ha avalado lo que "se había hecho antes". Es decir, a los avances conseguidos por el Gobierno. Pero han pasado meses poniendo en duda que se fueran a cumplir los objetivos.

El enredo en las explicaciones de los populares le llevan a reclamar "transparencia preventiva", según palabras de sus dirigentes. Es decir, señalan que las preguntas dirigidas a la Comisión Europea son para una "etapa más adelante". "¿Qué va a decir Europa de la reforma de las pensiones, por ejemplo? Esa es la pregunta. Hasta qué punto va a llegar Europa para ver si las reformas son reales. Eso no lo contesta, esto llevará a otra etapa más adelante", afirman las fuentes de la dirección nacional.

"Nosotros, porque no les guste que en Europa se enteren, no vamos a dejar de decirlo", insisten los populares. Sobre esto, rechazan que su estrategia provoque mala imagen de España. "No tiene sentido el argumento. Tenemos la obligación de fiscalizar y eso no es malo", afirman en Génova. "Lo que tienen que hacer es actualizar los datos. La sociedad civil debe exigir transparencia", añaden. Del mismo modo, rebajan la importancia de que España haya sido el primer país en contar con el dinero. "Somos los primeros en recibir fondos porque tenemos la tasa de paro más alta. No nos pongamos medallas por recibir los fondos primero", apuntan.

Desde la dirección del PP recuerdan que en septiembre de 2020 ya Casado pidió a Sánchez la creación de una "agencia independiente" para gestionar los fondos. A cambio, dicen los populares, le apoyarían en las reformas estructurales. "La respuesta fue que no, pensamos que es un error y que estamos a tiempo de revertirlo", indican. Para el partido, son necesario ejes estructurales. "Funcionaría mejor que meterse en los proyectos pequeños que se están planteando", afirman.

En todo caso, desde Génova apunta que hay que quitar "dramatismo" a lo que están haciendo en su partido con los fondos. "Estamos haciendo una revisión. Nos falta transparencia. Los ministerios están presionando a las consejerías para que les den la información. Es un verdadero desastre. Es muy complicado saber en qué se gastan el dinero", inciden.

Moreno se suma a los ataques

En este contexto, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha viajado este miércoles a Bruselas. Desde allí, ha reiterado el mensaje de su partido. Eso sí, rebajado. "Una cosa es que el Gobierno central cumpla con Bruselas y otra cosa que cumpla con las comunidades autónomas", ha indicado el dirigente del PP.

Esta semana llamaba la atención la posición del exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro. En una entrevista afeaba a su partido que no celebraran la concesión de los fondos europeos y que lo convirtieran en un enfrentamiento político.

Por su parte, el Gobierno se ha venido defendiendo constantemente de las críticas y prepara un plan de transparencia para contratacar a la oposición. Además, este asunto fue uno de los temas tratados en la conversación telefónica mantenida este miércoles por Sánchez y Casado. El presidente del Gobierno afeó al líder popular que pusiera en duda la gestión de los fondos europeos. A tenor de lo transmitido por Génova