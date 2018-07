El techo de gasto y la senda de déficit no han sido aprobados en el Congreso, al tener los votos en contra de PP y Ciudadanos y la abstención de los que fueron los socios de Pedro Sánchez. Sólo el PNV ha votado con el PSOE. Pero este varapalo no ha hecho que el Ejecutivo se replantee su postura: la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que no negociarán con el resto de partidos el techo de gasto ni la senda de estabilidad presupuestaria para 2019 - 2021.

Al cabo de un mes, la senda debe volver a votarse en el Congreso. Pero la ministra ya ha avanzado que no se plantean buscar otras opciones: "O los partidos recapacitan o volveremos a la senda anterior", ha advertido a la salida del pleno.

De esta forma, no cede ante las reivindicaciones de los socios que llevaron a los socialistas al Gobierno. Unidos Podemos, ERC, PDeCAT y Compromís han pedido a la ministra que hablen con ellos sobre un nuevo techo de gasto. El más claro ha sido Alberto Garzón que ha alegado que la abstención no es un no, si no "un gesto que deja una puerta abierta". Lo mismo ha reclamado Txema Guijarro, diputado de Podemos: "No están en condiciones de servir lentejas, nuestra abstención no es un 'no'. Tómesela como una invitación franca a hacer bien las cosas".

"Su abstención es un no", ha acusado Montero a los grupos durante el debate sobre el techo de gasto

Pero Montero ha hecho caso omiso a las alegaciones de los grupos. "Su abstención es un no", ha acusado durante el pleno. La ministra de Hacienda ha explicado que ella misma ha hablado con los grupos parlamentarios sobre el techo de gasto, por lo que ha tachado de "incomprensibles" las explicaciones sobre los votos en contra y las abstenciones.

Sin embargo, estos partidos consideran que no ha habido ninguna negociación ya que la ministra sólo ha avisado de las cifras. De hecho, fuentes de Podemos cuentan a Público que conocieron los objetivos de déficit a través de la prensa cuando se anunciaron el pasado viernes en el Consejo de Ministros. Para el grupo confederal, esto no es suficiente y reclaman que se abran vías de negociación.

De hecho, desde Público avanzamos a primera hora de este viernes la abstención del grupo confederal debido a que consideran que está hecho "para conseguir el voto favorable del PP". Fuentes del partido explican que desde el primer momento los socialistas buscaron conseguir el apoyo de los conservadores para que no bloquearan la nueva senda en el Senado, donde tienen mayoría absoluta para tumbarla. Sin embargo, el Gobierno finalmente no consiguió los apoyos ni de la izquierda ni de la derecha del hemisferio.

Montero también ha asegurado que el Gobierno comenzará "desde ya" a trabajar en los próximos Presupuestos Generales de 2019. Las cifras del techo de gasto y de la estabilidad presupuestaria sirven de base al proyecto de las cuentas del año que viene. La propuesta del Gobierno