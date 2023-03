Ni grandes inversiones ni grandes proyectos en Madrid: los 'números rojos' de Almeida certifican su mala gestión 

El Ayuntamiento de Madrid cerró el año 2022 con un déficit de 357 millones de euros. Aunque son aún cifras provisionales, por primera vez desde el año 2011 el Consistorio madrileño presenta números rojos.

El hecho es especialmente llamativo no sólo porque este déficit suponga el primer impacto negativo en las cuentas anuales de la ciudad de Madrid en 11 años, sino porque este descuadre contrasta con los 4.599 millones de superávit que dejó la izquierda entre los años 2015 y 2019, cuando Manuela Carmena fue alcaldesa de la capital del Estado. En los primeros tres años y medio de Almeida al frente de Madrid, el superávit municipal se ha reducido un 89% en comparación con el mandato de Carmena.

Además, este déficit de 2022 llega en una legislatura sin grandes inversiones ni grandes proyectos en la ciudad. En 2011 el déficit fue de 754 millones, pero entonces los sobrecostes del faraónico proyecto de soterramiento de la M-30 y la construcción del nuevo parque de Madrid Río lastraron las cuentas municipales.

La pregunta que se hacen todos es qué ha pasado con el dinero en una legislatura que ha sido bastante plana en cuanto a gasto.

Acorralado y sin muchos argumentos ante las críticas de la oposición, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, se apresuró el jueves a culpar al Gobierno de Pedro Sánchez del agujero en las cuentas públicas. Según explicó el alcalde, el Ejecutivo central imputó a la ciudad de Madrid en un solo año –2022– el déficit de tres ejercicios tras prometer al Ayuntamiento una transferencia de 271 millones de euros entre 2022, 2023 y 2024. Ese dinero, se quejaba Almeida, finalmente no llegará: "La bajada de ingresos de las administraciones durante la pandemia se tradujo en una menor participación en ingresos del Estado", explicó el alcalde.

Almeida también se agarró a otras coartadas: recordó que el Ayuntamiento de Madrid ha tenido que abonar a los madrileños 200 millones de euros en concepto de plusvalía "sólo en 2022" tras la sentencia que declaraba inconstitucionales algunos preceptos de este impuesto municipal, uno de los cinco que tienen en exclusiva los ayuntamientos. Finalmente, Almeida también esgrimió como excusa la borrasca Filomena, cuyos daños cifró en 60 millones de euros al tiempo que se quejaba que sólo ha recibido 1,5 millones en ayudas por parte del Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

La oposición considera que Almeida recurre a excusas de mal pagador. "¿Dónde está el dinero?", fue la pregunta que se hicieron los concejales de Más Madrid Pilar Sánchez y Miguel Montejo el jueves para denunciar "la pésima gestión" del alcalde de Madrid más allá de unas excusas que de entrada parecen poco sostenibles. Filomena, por ejemplo, sucedió en 2021 y lo de la plusvalía afecta a todos los ayuntamientos.

De hecho, en Más Madrid niegan la mayor y aseguran que los vientos económicos han soplado a favor del alcalde de Madrid y no al revés. "Almeida ha tenido todo a su favor, con transferencias del Estado y sin regla de gasto. Ha dilapidado el ahorro del anterior gobierno, el ahorro de los vecinos y vecinas porque ha estado viviendo por encima de sus posibilidades a costa del dinero de todos", afirmó Pilar Sánchez.

Más Madrid asegura que la Agencia Tributaria del Ayuntamiento madrileño ha dejado de recaudar cientos de millones previstos en IBI, plusvalías o tasas, lo que deriva en los números rojos que presenta Almeida. Es más, los representantes de Más Madrid apuntan como origen del problema las desequilibradas y selectivas bajadas de impuestos que ha practicado el equipo de Almeida. "Un gobierno municipal tiene que recoger la basura y recaudar impuestos y no son capaces de hacerlo", aseguraron los concejales de Más Madrid. "Le dejamos como herencia un Stradivarius afinado y él va a dejar una pandereta rota", recriminó a guisa de conclusión Miguel Montejo.

Esa tesis es compartida por el PSOE. Enma López, portavoz socialista de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, también achacó el déficit municipal de 357 millones al "caos tributario" provocado por Almeida. "Ha gastado más de lo que ha ingresado y no ha sido para financiar ningún gran proyecto, porque nadie recuerda un solo proyecto que haya hecho Almeida. Cuando no se ingresa no se tiene para gastar", concluyó López.

Las políticas de contratación

Con los datos actuales, el mito de que la derecha gestiona mejor el dinero público cae como un castillo de naipes en Madrid. Lo dice Carlos Sánchez Mato, concejal delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid entre junio de 2015 y diciembre de 2017 y arquitecto de la política económica durante el mandato de Manuela Carmena. Ahora Sánchez Mato se echa las manos a la cabeza viendo las últimas cifras económicas de Almeida, especialmente en un contexto muy favorable para los ayuntamientos, incluido el de Madrid. Cosa que no ocurría hace cuatro años.

"Yo tuve que someterme a una regla de gasto que se utilizó como arma arrojadiza contra el Ayuntamiento de Madrid cuando estaba Carmena. El Gobierno de Rajoy llegó a paralizar proyectos del Ayuntamiento porque suponían inestabilidad para el reino de España, decían. Pero esa regla de gasto se suspendió con la llegada de Sánchez a la Moncloa. Almeida ha contado con recursos adicionales que nosotros no tuvimos y no ha visto sus ingresos afectados por la pandemia", recuerda Sánchez Mato, quien fue destituido por por aquella guerra presupuestaria entre el Gobierno de Rajoy y el Ayuntamiento de Madrid gobernado por la izquierda.

Sánchez Mato cree que las causas del agujero económico tiene más que ver con la parte de los gastos que con una merma de los ingresos, tal como sostiene Almeida. "Los tributos municipales no han variado con la pandemia: pagas lo mismo de IBI y el impuesto de circulación es el mismo, por ejemplo. En realidad, sus medidas dejan en mal lugar a Almeida. Echar la culpa al Gobierno de coalición es como decir que el perro se ha comido los deberes, sobre todo porque ha sido este Gobierno de coalición el que ha incrementado como nunca antes los recursos para las corporaciones locales", afirma Sánchez Mato.

En su análisis, Sánchez Mato detecta algunas vías por donde se ha escapado el dinero. "El déficit de 357 millones de euros no se justifica ni por una actuación inversora excepcional, ni tampoco por las reducciones de impuestos. Sospecho que las políticas de contratación pública del Ayuntamiento de Madrid han supuesto un agujero sin fondo para sus cuentas, como ya ocurrió en el pasado antes de 2015", sostiene Sánchez Mato, quien pone como ejemplo lo ocurrido con el caso de las mascarillas. "Creo que el Ayuntamiento de Madrid ha sido muy amable con las empresas en los procesos de contratación", añade el antiguo responsable de las cuentas municipales madrileñas.

Sánchez Mato desmonta también el argumento de Almeida de que buena parte del dinero ha ido a amortizar la ingente deuda que dejó el PP antes de 2015. "Tampoco puede explicar el déficit por eso. Almeida ha amortizado mucha menos deuda que nosotros. Hasta el 30 de septiembre de 2022, había reducido la deuda en 706 millones de euros. En nuestro caso fueron 2.948 millones en cuatro años", afirma tajante Sánchez Mato apelando a los datos oficiales proporcionados por el propio Ayuntamiento de Madrid.

Lo que sí ha detectado Sánchez Mato es que desde 2019, el Ayuntamiento de Madrid ha pedido 539 millones de euros en nuevos créditos bancarios para compensar la merma de ingresos. "El PP baja impuestos y compensa la reducción con créditos", denuncia Sánchez Mato, quien cómo contraste recuerda que entre 2015 y 2019 el Ayuntamiento de Madrid no pidió ni un solo crédito. "Nosotros financiamos las políticas con tributos, que es lo que hay que hacer".