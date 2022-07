De qué habla Feijóo cuando no habla de economía

El económico es el terreno donde más cómodo se siente Alberto Núñez Feijóo, a pesar de los patinazos, y del que cree poder sacar más rédito electoral. Tanto es así que Génova ya se refiere al paquete de medidas económicas que le presentaron al Gobierno como el 'Plan Feijóo', a pesar de que en un primer momento presumían de que el documento ni siquiera llevaba el logo del PP. Y en cada discurso, intervención o entrevista, la cúpula nacional del PP repite hasta la saciedad las líneas del 'plan Feijóo' dejando en segundo plano todo lo demás. Pero, ¿qué dice el líder de la oposición sobre sanidad, educación o igualdad?.

Sanidad

Esta semana Feijóo ha cuestionado la medida que aprobó el Gobierno para hacer fijos a más de 67.000 sanitarios del Sistema Nacional de Salud. El líder del PP dijo que era insuficiente: "Anuncian medidas que los propios médicos han calificado de mentira y propaganda". En su carrera por llegar a la Moncloa Feijóo pide más médicos, más graduados en medicina, y más plazas MIR para atender la Atención Primaria y para crear la especialidad de Urgencias y Emergencias.

En contraste, Feijóo no ha valorado qué le parece que la presidenta de la Comunidad de Madrid, su compañera Isabel Díaz Ayuso, anunciase en el mes de junio el cierre de 20 de los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP). La Consejería de Sanidad los cerró todos hace dos años, con el inicio de la pandemia, y su plan inicial era reabrir solo 17. Ayuso rectificó la semana pasada, tras la avalancha de críticas: "todos serán abiertos nuevamente". No se sabe cuando y el líder nacional de su partido no se pronunció.

Aunque en Galicia dejó rastro en materia sanitaria. Después de 13 años como presidente de la Xunta de Galicia, su herencia es un sector privado que ha ganado terreno en el Servicio Gallego de Salud (SERGAS) mediante conciertos público-privados, recortes de camas y el aumento de privatizaciones dentro del sistema público. Antes de que Feijóo llegara al poder, en el año 2008, los hospitales públicos gallegos tenían 9.919 camas en funcionamiento, de las que en la actualidad quedan 8.906. Durante estos años se han perdido el 10,2% de las camas, según el Instituto Galego de Estatística (IGE).

Educación

Feijóo avala las 'becas para ricos' de Isabel Díaz Ayuso, dice que el Gobierno "ha reformado una ley educativa en la que ya da igual suspender que aprobar". Además, el líder del PP sigue con la estrategia de ofensiva al Ejecutivo por la ley del Govern sobre el uso de las lenguas oficiales en la escuela. El Gobierno "renuncia a garantizar que se pueda estudiar también en castellano", asegura Feijóo. Esto es lo que Feijóo ha dejado ver de su proyecto educativo para España.

No ha sido él pero sí su número dos, Cuca Gamarra, quien defendió esta semana que la Comunidad de Madrid apruebe que familias con un hijo que ingresen más de 100.000 euros puedan recibir becas públicas para estudiar en centros privados. "Esa convocatoria lleva el aumento de las becas para los que ya las recibían y la ampliación de aquellos que pueden acceder a ellas cuando estamos hablando del bachillerato que no es público. El público, se tengan los ingresos que se tengan, es gratuito. Poder garantizar que todo el que quiera pueda elegir (centro) es el camino correcto", defendió Gamarra como portavoz del PP de Núñez Feijóo.

Este viernes el presidente del partido, que busca un discurso que cale entre la clase media, reconoció que la discusión en torno a las becas anunciadas por Ayuso es "razonable". "Entiendo que las becas para la gente que tiene dificultades económicas son muy buena medida social. Se puede discutir el umbral de renta. La discusión está servida", dijo. Pero Feijóo no quiere entrar en polémicas con la presidenta regional y reconoce su plena autonomía al mismo tiempo que se hace una pregunta a la que él no da respuesta: "¿Es bueno ampliar las becas a personas con rentas o es exclusivo y necesario cercenar las becas a personas con menos renta?".

Silencio sobre el aborto

La claridad, contundencia y rapidez con la que los populares responden a las preguntas sobre la situación económica desaparece cuando se les pregunta sobre el aborto. La sentencia del Tribunal Supremo de EEUU que derogó el derecho al aborto a nivel nacional colocó la defensa de los derechos de las mujeres en el debate público. Es más, miembros del PP participaron hace dos semanas en una manifestación contra el aborto promovida a raíz del fallo del Supremo en EEUU.

¿Qué piensa Feijóo de que miembros de su partido encabecen una marcha antiabortista? No lo ha dicho. Pero su vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, preguntado por la posición del PP con respecto al aborto aseguró no había cambiado con la nueva dirección nacional. El PP presentó un recurso en 2010 ante el Tribunal Constitucional contra la llamada ley de plazos. Sigue pendiente después de 12 años. Pons dejó claro que al partido "le interesa que prospere" el recurso.

En alguna ocasión Feijóo ha dejado claro que su postura es que el aborto en menores de 16 y 17 años debe contar con el consentimiento de los padres.

¿Quiénes son Rajoy y Cospedal?

Pero si hay un tema incómodo para el cuartel general de Núñez Feijóo es la corrupción. Esta semana han salido a la luz audios en los que se escucha al comisario Villarejo hablar con María Dolores de Cospedal en 2017, cuando era ministra de Defensa del gobierno de Mariano Rajoy. La información muestra a Cospedal maniobrando para fabricar informaciones contra Podemos y sus líderes.

"Si son asuntos zanjados judicialmente me da la sensación que no tiene mucho recorrido", valoró Feijóo. Ese mismo día el presidente del PP marcó distancias con la vieja guardia del partido. "Hay quien habla de un nuevo PP", dijo. Y aseguró: "A mí no me importa".

Y si Feijóo no quiere hablar de Cospedal, mucho menos de Mariano Rajoy. La respuesta de Génova a la investigación abierta contra dl expresidente del Gobierno en Andorra por coacciones de la policía política para obtener datos bancarios de los Pujol fue: "Nada que decir".