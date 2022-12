Así te hemos contado el intento del PP de boicotear el Pleno del Congreso sobre la reforma del CGPJ y la sedición

María Jesús Montero: "Estamos atravesando una situación que debe preocupar al conjunto de la ciudadanía"

La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha destacado que la situación que estamos atravesando en torno al TC "debe preocupar al conjunto de la ciudadanía", informa Miguel Muñoz. En este sentido ha afirmado que confía en que la suspensión del Pleno no se produzca porque sería "un atropello a la democracia sin precedentes" y algo que generaría "una gravísima crisis institucional". "Confío en el buen criterio de los magistrados a la hora de abordar esta cuestión que debería haberse abordado de manera distinta", ha añadido. Sobre las medidas a tomar si el TC suspendiera el Pleno del Congreso, Montero ha destacado que "no hay que especular". "Es tan grave que ante una actuación de este tipo el poder legislativo tiene que actuar. Pido sentido común y confío con todas las fuerzas que no se produzca". "No existe la capacidad en nuestro país de interponer recursos previos de inconstitucionalidad a la aprobación de las leyes", ha añadido. Montero ha cargado contra el PP, que "lleva tiempo trasladando el secuestro de los órganos judiciales". "Esto es muy grave para la democracia del país", ha apuntado.