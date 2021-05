El alcalde de Madrid y portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que le parece "adecuado y correcto" que vaya a sonar el himno nacional en las escuelas murcianas, después de que Vox haya aprobado con el apoyo de PP y Cs una moción en las aulas de la Región de Murcia, y ha asegurado que, si se plantea una iniciativa así en la Comunidad de Madrid, "habrá que verlo".

"A mi todo lo que supongo fortalecer símbolos que lo que tienen que hacer es unirnos en torno a nuestro modelo constitucional de convivencia me parece adecuado y me parece correcto", ha respondido así Almeida en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, al ser preguntado sobre si le gusta la iniciativa aprobada en Murcia.

Asimismo, Almeida ha asegurado que es una práctica que está en "muchos países en el mundo" y que "nadie puede negar que Estados Unidos es una democracia muy avanzada en la que se mantiene el respeto a los símbolos". "Quien se sienta agredido porque el himno pueda sonar en los colegios, creo que tiene un problema", ha enfatizado el regidor madrileño, al tiempo que ha recordado la que le "montaron" por la colocación de banderas en la iluminación navideña en las calles de Madrid.

Almeida: "A mí me parece que no pasa nada por la decisión que han adoptado en Murcia"

Si bien ha negado que esta sea una prioridad en la escuela, ha asegurado que no ve ningún problema en que suene y, preguntado por si esto sería extrapolable a la Comunidad de Madrid, ha emplazado a esta: "Bueno eso habría que preguntárselo a la Comunidad". "Todavía no se ha planteado en la Comunidad de Madrid. Si se plantea habrá que verlo", ha señalado. "A mí me parece que no pasa nada por la decisión que han adoptado en Murcia. No supone un deterioro para la educación", ha zanjado Almeida en esta clave.