Pablo Iglesias va a aprovechar el espacio de izquierdas que le dejó Pedro Sánchez en el debate electoral en la recta final de campaña. El líder de Unidas Podemos pide el voto de los socialistas desencantados y que se ilusionaron en un pasado con el candidato que defendía que España era una nación de naciones y que reconoció que se equivocó al no trabajar codo con codo con el partido morado. Iglesias cree que hay mucha gente en "shock", sobre todo en Catalunya, tras escuchar a Sánchez decir que quiere prohibir los referéndum y traer a Carles Puigdemont a España, faltando a la "independencia judicial".

“Pido a mucha gente que votó socialista que vote a En Comú Podem y a Unidas Podemos para garantizar un Gobierno de izquierdas. A la gente que confió en Sánchez le pido que confíe en Unidas Podemos, la única fuerza política que, teniendo muchos defectos, ha demostrado que no le compra nadie y que dice la verdad”, afirmó Iglesias entre los aplausos de las mil personas que le escuchaban en un local de Plaza Sants en Barcelona.

El candidato de Unidas Podemos dijo que "alucinó" con Sánchez durante el debate electoral, sobre todo, por su discurso con Catalunya. También consideró que hay mucho votante socialista que comparte este parecer: "Creo que mucha gente se quedó en shock, sobre todo, los que votan en Catalunya". Recordó al socialista de 2016 que afirmó que España eran una nación de naciones y que reconoció que se equivocó al no pactar con Podemos bajo las presiones de élites económicas. Comparó este discurso con el del lunes cuando dijo que quería prohibir los referéndums, lo que Iglesias consideró que es "prohibir que la gente se pueda manifestar", y criticó la falta de independencia judicial a la que ha apuntado Sánchez al afirmar que va a traer a Carles Puigdemont a España.

Iglesias: "Hay gente que no va a cambiar el 'con Rivera no', por el 'con Casado sí'"

A juicio de Iglesias, estas intenciones tienen el claro mensaje de lanzar guiños a PP y a Ciudadanos y cree que solo eso explica que el presidente "se haya echado encima a los fiscales, cuestionando la independencia de la Fiscalía" con sus declaraciones sobre Puigdemont y la justicia este mismo miércoles.



Iglesias argumenta desde la sentencia del procés que Sánchez quiere utilizar Catalunya como "excusa" para gobernar con el PP para acordar en materia económica. Esto dice que lo tiene más claro tras el debate y comprobar que el socialista "está compitiendo con la derecha", pero advirtió que hay gente que "no va a aceptar que cambiar el 'con Rivera no', por ' con Casado sí".



El candidato de Unidas Podemos, pese a las críticas, sabe que la única forma de llegar a un Gobierno progresista pasa por entenderse con el PSOE. La reivindicación sigue siendo la misma: una coalición proporcional a los votos que se consigan este 10-N. Dice que la política no es cuestión de deseos, sino de aritmética; y por eso confía en que si Unidas Podemos sale fuerte de las elecciones pueden forzar que Sánchez no tenga más remedio que aceptar. El riesgo para el PSOE si mira hacia la derecha es grande: "Si gobiernan con el PP no van a volver a gobernar en España nunca", avisó entre los aplausos de un público entregado a su discurso.



Asens: "Votar al PSOE es entregar Moncloa al Ibex 35"

En la misma línea que Iglesias, Jaume Asens argumentó que votar al PSOE es "entregar las llaves de la Moncloa al Ibex 35 y a Casado". El abogado catalán fue atacado por Sánchez en el debate electoral por su trayectoria laboral — que no por sus ideas — y él contestó hoy al socialista criticando sus últimas decisiones que hacen que se pregunte si es un "socialista de verdad".

"Es muy poco socialista renunciar a la plurinacionalidad y al federalismo. Es muy poco socialista impulsar a la señora Nadia Calviño como vicepresidenta de Economía, que no quiere la derogación de la reforma laboral. Y Sánchez se equivoca cuando piensa que la defensa de España es enviar policías y guardias civiles a Catalunya a lanzar pelotas de goma. La defensa de España es blindar las pensiones, derogar la reforma laboral y defender a los trabajadores", aseguró el cabeza de lista de En Comú Podem y el que fue uno de los negociadores de Unidas Podemos en las últimas reuniones para intentar acordar una coalición con el PSOE tras la investidura fallida. "Sabemos que si Sánchez puede gobernará con la derecha", insistió.



Pablo Iglesias y Jaume Asens en el mitin de campaña en Barcelona. EFE/ Toni Albir

"Podemos no cambia de idea según sopla el viento"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, comenzó el acto también con una fuerte crítica hacia el candidato socialista Pedro Sánchez: "Unidas Podemos es el único espacio que no va cambiando de idea según sopla el viento y el único que defiende la España plurinacional. El único espacio que se cree que un Gobierno progresista es necesario e imprescindible en Catalunya y España". Colau se está implicando en esta campaña del 10-N mucho más que el pasado 28-A con Unidas Podemos. De hecho, viajará en dos ocasiones fuera de Catalunya para hacer actos: este jueves estará en Sevilla con Teresa Rodríguez y el viernes en el cierre de campaña en Madrid. Sobre la líder andaluza con la que protagonizará el debate mañana también dijo que era una de las miles personas que "están dispuestas a darlo todo para conseguir una Catalunya y una España mejor".

Colau: "No vamos a permitir que la política de trincheras venga a confrontar a las clases trabajadoras"

También puso los ejemplos de Alberto Garzón y de Irene Montero apuntando que Iglesias destaca en los debates "como el que sería el mejor presidente", pero que solo es la “cara visible” de todas las personas que están detrás empujando el proyecto de Unidas Podemos. La alcaldesa también lanzó otro claro mensaje contra las derechas: "Venimos a reivindicar libertad, justicia y la fraternidad, la sororidad y el femenino frente a los discursos de testosterona y de odio. No vamos a permitir que la política de trincheras venga a confrontar a las clases trabajadoras".

El aforo del acto estuvo lleno con mil personas y varias decenas se quedaron en la calle viendo el mitin por una pantalla. La cola para entrar, media hora antes de que empezara, ya giraba toda la calle del Centro Cívic Cotxere de Sants. cerca de Plaza Sants en la ciudad condal. Antes de que empezara a hablar la alcaldesa entonaron la canción antifascista Bella Ciao.