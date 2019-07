Iglesias sólo negociará sin vetos a ministros de Podemos: "Técnicos tiene que haber, pero la gente vota a quien va a legislar"

Pablo Iglesias no sigue el último juego del PSOE. Los socialistas dijeron este jueves que barajaban "todos los escenarios" y dejaron una puerta abierta a incorporar ministros de Unidas Podemos con "perfiles técnicos y que no fueran de la dirección del partido morado". Iglesias les contestó este viernes: "Técnicos tiene que haber, pero la gente vota a quien va a legislar".

El secretario general de Podemos se mostró optimista durante una entrevista en Los desayunos de TVE: "Siguen en una posición que creo que van a revisar. Ojalá nos hubiéramos puesto a negociar desde el principio, pero va a ser difícil construir una cultura de la coalición a nivel estatal. Va a tardar, va a haber titulares tremendos... pero se acabará imponiendo el sentido común".

Iglesias criticó los últimos movimientos del PSOE y alegó que "no es serio" que se entere de las ofertas por los medios de comunicación. Tampoco le parece "normal" que los socialistas pongan vetos a miembros de Podemos para entrar en el Consejo de Ministros bajo la justificación de que quieren "perfiles técnicos": "No es normal que la clave para esto sea el currículum y no que la gente ha votado. En democracia gobierna quien tiene el apoyo de los ciudadanos".

También pidió al PSOE que explicara el motivo de los vetos a los miembros de Podemos. Sánchez no le transmitió este jueves durante la llamada telefónica esta oferta, pero Iglesias señaló que si es porque hay perfiles como el suyo que tienen "mucha personalidad" los socialistas deberían explicarlo ante la ciudadanía.

Imagínense que Echenique llama a Ábalos y le dice: a ver si podéis presentar a otra persona que no sea Sánchez porque tiene mucha personalidad. Los vetos en 2019 son impresentables pero, ademas, lo tienen que explicar. Si es que hay personalidades que no les convence tienen que explicarlo pero es una falta de respeto a nuestros votantes".