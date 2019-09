Pablo Iglesias cree que su formación ya cedió suficiente cuando aceptaron el veto personal que puso Pedro Sánchez al líder de Podemos. Sólo quedan unas horas para que tenga lugar la reunión entre los equipos negociadores de cada parte e Iglesias insistió: "Hemos dado al PSOE cuatro opciones diferentes de coalición. Esperamos que sean razonables y cedan algo". "Espero que cuando les planteemos hablar de estructura de Gobierno esta tarde no se levanten de la mesa", añadió.

El secretario general de Podemos consideró que el único problema para llegar a negociar un acuerdo integral es el presidente en funciones: "Sánchez quiere ser presidente con mayoría absoluta teniendo 123 diputados. Estaría bien que su entorno le recordara que cuando no se tiene mayoría absoluta hay que negociar y repartir responsabilidades", explicó este jueves en una entrevista en Telecinco.

"Hay algo en Sánchez que le hace muy difícil entender que tenga que compartir responsabilidades o que alguien le pueda hacer sombra en el Consejo de Ministros", continuó Iglesias. En esta dirección cree que fue el veto personal que le hizo el presidente en funciones.



De esta forma, e incluso sin saberlo, contestó a Sánchez que pedía al mismo tiempo que aceptara una "vía intermedia". Pero esta opción no tiene cabida para el grupo confederal. Ya en junio descartaron ocupar cargos intermedios porque significaría que sólo les importan "los sillones" y ahora Iglesias añade: "No compartimos con el PSOE la concepción patrimonial de la televisión pública, del CIS o de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. TVE no tiene que ser telegobierno como ahora es 'telePSOE'. Para nosotros ahí tiene que haber profesionales de reconocido prestigio".

Iglesias tampoco dejó ninguna puerta abierta a apoyar una investidura de Sánchez sin acuerdo y tan sólo con el fin de evitar las elecciones, pese a la presión de los partidos nacionalistas y aliados en la moción de censura o de los rumores que dicen que esta puede ser su jugada final. Ahora, insiste, intentarán negociar hasta el último momento un Ejecutivo de coalición. Y ese es el objetivo del equipo negociador de Unidas Podemos para esta tarde.

Unidas Podemos ha estudiado durante estos dos días la oferta programática del PSOE. El grupo confederal está dispuesto a negociar esta oferta y creen que hay muchos puntos que se deben cambiar ya que incluso hay medidas que ya están aprobadas. Sin embargo, insistirán en que para este paso después se debe negociar la estructura de Gobierno.