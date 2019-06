Iglesias no exigirá "ministerios de Estado" pero sí liderar "carteras sociales" para formar una coalición

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, pedirá al presidente en funciones, Pedro Sánchez, formar un Gobierno de coalición en el que no exigirá "ministerios de Estado", pero sí liderar "carteras sociales". Ambos dirigentes se reunirán este martes en el Congreso en la ronda de contactos que inicia el candidato socialista. Iglesias es el primero que ha citado Sánchez, pero este mismo martes es también el turno de Albert Rivera y de Pablo Casado. "Creo que da igual ser los primeros o los últimos en reunirse. Hasta la gente que ha votado al PSOE sabe que si nosotros no estamos en el Gobierno, Sánchez se va a ir con la derecha", considera Iglesias.

El modelo que inspira a Iglesias para preparar su propuesta de coalición es el de la Comunidad Valenciana, donde PSOE y Unidas Podemos ultiman una vicepresidencia de carácter social para la formación morada. Conseguir nuevas vicepresidencias podría ser el objetivo de Iglesias ya que en programa electoral de las elecciones generales se comprometía a crear tres: nueva economía, feminismo y ecología. Sobre todo la primera podría adquirir más importancia ya que las prioridades para negociar el acuerdo programático son acabar con la temporalidad laboral y garantizar la justicia fiscal. Para esto también aspiran a formar equipos mixtos en todas las carteras, algo que se encuentra muy lejos de las intenciones del PSOE. O que Podemos lidere los ministerios de Trabajo y de Hacienda.

El líder de Podemos, durante una entrevista en Los Desayunos de TVE, ha reprochado a Sánchez la falta de comunicación y de búsqueda de apoyos. "En España hasta 2019 había una tradición y se iba a hablar con el rey teniendo, más o menos, los apoyos. Ahora no", ha señalado recordando que Sánchez no tiene ningún apoyo claro. Además, ha avisado a los socialistas que no es lógico llegar a una investidura sin contar con todos los apoyos necesarios y que él se encargó en la moción de censura de convencer a los partidos independentistas para que le votaran sin pedirle nada a cambio: "No voy a negociar otra vez la mayoría absoluta para Sánchez", ha asegurado.

Iglesias siempre pone como ejemplo para normalizar las coaliciones las negociaciones que se han iniciado en Valencia, Baleares, Canarias y La Rioja entre su formación y el PSOE y asegura que "es muy llamativo" que no se repita esta intención en el plano estatal cuando "la correlación de fuerzas es mejor". "Con 165 votos entre PSOE y Unidas Podemos ya tenemos más que PP, Ciudadanos y Vox. Si quitamos nuestros diputados, el PSOE tiene menos que la derecha. Nosotros queremos garantizar políticas de izquierdas y sabemos que esto no se puede hacer desde fuera del Gobierno", insiste el Iglesias.

El secretario general de Podemos también espera que los socialistas no planteen ningún veto si se inician las negociaciones. No valdrá con figuras independientes que propongan desde el entorno de Sánchez aunque sean afines a Unidas Podemos: sus propuestas serán personas del partido y del grupo confederal e Iglesias recuerda que aspira a estar entre ellas: "Si alguien que encabeza una lista para ser presidente del Gobierno no quiere estar en el Ejecutivo, esa persona no debería ser nunca candidato".



El PSOE se decantó por Podemos en las campañas electorales como "socio preferente". Sin embargo, una vez que han acabado, los socialistas dicen ahora que se abre una "nueva etapa" y no se posicionan. Como apunta Iglesias, Sánchez corteja a Ciudadanos y hasta al PP, aunque las direcciones de ambos partidos por ahora no le sigan el juego. Aunque algunas conservadoras sí han explicado que ellas se abstendrían para que el presidente en funciones no tuviera que formar gobierno con los partidos independentistas, como ha afirmado la candidata a gobernar la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso.