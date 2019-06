Pablo Iglesias: "El PSOE puede llegar a un acuerdo con la derecha o negociar un Gobierno con Unidas Podemos"

Los principales dirigentes del grupo confederal de Unidas Podemos se han reunido este jueves para preparar las futuras negociaciones con el PSOE. Las exigencias siguen siendo las mismas: llegar a un acuerdo programático y formar un Gobierno de coalición. Pedro Sánchez no contará con los apoyos — al menos de todo el grupo — si no cede y forma una coalición. Si ninguna de las dos partes se mueve de sus posiciones todo apunta a que se llegará a una segunda investidura o incluso a otras elecciones ya que PP y Ciudadanos también mantienen su rechazo hacia el socialista.

Pablo Iglesias, cuando ha finalizado la reunión, ha explicado en Al Rojo Vivo que su partido mantiene la misma postura que antes de la ronda de consultas con el rey: tener presencia en el Consejo de Ministros tras una negociación programática con "representación en proporción de los votos" obtenidos en las elecciones generales. "Los números son tozudos. El PSOE tiene dos opciones: llegar a un acuerdo de investidura con la derecha que, aunque está buscando a PP y Ciudadanos parece que no los está encontrando, o a la izquierda y tendrá que negociar con nosotros un programa progresista y un gobierno de coalición", ha sostenido el secretario general de Podemos.

Iglesias no ha querido "interpretar los gestos" de Sánchez que este martes fue neutral con todos los partidos y no se decantó por Unidas Podemos como socio preferente. No han sido unas declaraciones que hayan recibido bien todos los dirigentes, según reconocen varios diputados a Público, aunque el partido morado no entrará en esta batalla: "Las correlaciones son las que son. A nosotros nos pagan para que nos pongamos de acuerdo. Empezaremos a hablar e igualmente vamos a plantear lo que ya es conocido", ha sostenido Iglesias.

Lo primero que pondrán sobre la mesa desde Podemos son unas propuestas programáticas aunque saben que todas "no se van a aceptar" por parte del PSOE. Por esto considera que van a "transigir", pero no será lo mismo con la opción de la coalición. Iglesias cree que hay posibilidades de un cambio entre los socialistas y que podrá haber "un acuerdo entre progresistas". Eso sí, cuando "la jugada de Sánchez por llegar a Ciudadanos y PP no haya funcionado".



Montero: "Quizás Sánchez prefiera un acuerdo con Cs"

La número dos de Podemos y portavoz en el Congreso, Irene Montero, ha explicado que en la reunión del grupo confederal todos los dirigentes se han "reafirmado" en la necesidad de un gobierno progresista y de coalición. Sin embargo, reconoce que el PSOE más que decantarse por su grupo parece que se decanta por la derecha. "Somos muy claras y pensamos que lo mejor para España es un gobierno de coalición y progresista. Pero nos toca una posición discreta y el liderazgo lo tiene Sánchez. Todavía no hemos empezado a hablar y tenemos que ver si esto se puede producir: el PSOE quizás prefiera un pacto con Ciudadanos".



Pablo Iglesias, Irene Montero, Pablo Echenique e Ione Belarra han asistido a la reunión celebrada en el Congreso por parte de Podemos. Alberto Garzón por IU, Enrique Santiago por el PCE, Jaume Asens por Catalunya en Comú, Yolanda Díaz por Galicia en Comú y Juantxo López de Uralde por Equo.