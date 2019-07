Podemos, a través de una carta a sus inscritos, ha cargado duramente contra el PSOE por cómo ha llevado las negociaciones de investidura, aunque no desiste y asegura que "hasta el 23 de septiembre" hay tiempo para formar un Gobierno.

"Durante estos tres meses, el PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, se ha negado en rotundo a valorar la posibilidad de un Gobierno conjunto con Unidas Podemos. Ha buscado descaradamente el apoyo de Cs y PP, objetivo que tampoco ha conseguido", asegura la misiva.



Una de las cuestiones en las que se hace hincapié en el escrito es en las formas a la hora de negociar, siempre, según el partido morado, con pocas opciones de sacar algo de provecho: "Actuaba [el PSOE] como si hubiera obtenido mayoría absoluta", declaran.

"El PSOE no muestra intenciones reales de negociar y traslada el debate a los medios de comunicación, mediante filtraciones interesadas, verdades a medias o, directamente, mintiendo ante los micrófonos", aseguran en torno a este reciente debate sobre la conquista del relato y la credibilidad.

"Claro objetivo de engañar a la ciudadanía"

Acusan al PSOE de intentar "hacer creer que Unidas Podemos había rechazado una oferta muy generosa"

El texto enviado a los inscritos repasa algunas de las actitudes que no han gustado en Podemos, como por ejemplo, las filtraciones a la prensa por parte de los socialistas: "Un ejemplo fue enumerar una lista de ministerios sociales que, en algún momento de las conversaciones, nos habían ofrecido de manera individual y separada, como si los hubieran ofrecido conjuntamente, con el claro objetivo de engañar a la ciudadanía y hacerle creer que Unidas Podemos había rechazado una oferta muy generosa".

La carta desmiente totalmente la versión lanzada por el PSOE: "Queremos dejar bien claro que este hecho nunca ocurrió, es rotundamente falso (no olvidemos que el Gobierno de España actualmente tiene 17 ministerios y Unidas Podemos obtuvo la mitad de los votos que el PSOE). El colmo de la deslealtad y del uso de la mentira en política fue filtrar a los medios un documento de debate, modificado previamente en los ordenadores del propio Gobierno, y hacer creer a los medios de comunicación y a la población que ese documento eran las exigencias de Unidas Podemos".

Sobre el reparto de ministerios

El texto enviado por email trata la cuestión del reparto de ministerios. Podemos se reafirma en no firmar cualquier cosa, para lo que deja una frase muy llamativa: "Si la pelea fuera por sillones, ya estaríamos sentados en ellos".

"No podemos caer en la trampa. No podemos aceptar carteras sin capacidad ejecutiva. ¿Para qué sirve tener el Ministerio de Vivienda si está vacío de competencias y no podemos parar los desahucios sin alternativa habitacional ni bajar el precio de los alquileres porque son competencias de Fomento y de otros ministerios?", declara el partido morado. Esto constrasta con la última noticia en torno a Izquierda Unida, que ha pedido a Podemos que acepte un acuerdo programático aunque no haya gobierno de coalición.



A pesar de este repaso general a la cuestión de la investidura, Podemos cierra el documento con optimismo y una petición de recuperar las negociaciones para formar un gobierno antes del 23 de septiembre: "A pesar de las humillaciones, a pesar de las provocaciones, seguimos con la mano tendida. Porque esto no va de emociones y egos. Si votáramos con las tripas y el corazón, el pacto sería imposible; pero estamos usando la cabeza, intentando estar a la altura de nuestro papel histórico y sin olvidar nunca que las 42 personas que se sientan en el Congreso de los Diputados no se representan a sí mismas", concluye.