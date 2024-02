Isabel Faraldo: resistencia y ruído en las izquierdas

Luísa Villalta (sí, en galego se escribe con acento) es la autora homenajeada en las Letras Galegas 2024. Nació en la ciudad de A Coruña (y sí, en galego y en todas las lenguas se escribe "A", se ponga como se ponga la RAE), igual que Isabel Faraldo, candidata a la Xunta de Galicia por Podemos. Incluso fueron al mismo instituto, el famoso Eusebio da Guarda. La primera nació en el 57; la segunda los tiene ahora.

La escritora cultivó el teatro, la poesía, la narrativa, el ensayo, la traducción… Incluso era titulada superior de violino, como ella siempre lo llamaba. La política, antes de serlo, tuvo que ponerse a trabajar muy joven para ayudar en su casa. Ambas se sacaron una oposición como forma de asegurarse el porvenir: la cultura del esfuerzo, si tienes que ascender desde una familia de origen humilde, y la cultura, a secas, son dos formas de ganarse la vida que rozan el misticismo en nuestro país.

Qué tendrá que ver Faraldo y su partido con una escritora que falleció prematuramente en 2004 con solo 46 años, se preguntarán. Parece que nada más allá de una serie de casualidades no tan insólitas (A Coruña es la segunda ciudad más poblada de Galicia). Pero las elecciones, sean cuales sean, lo ocupan todo. Atrás quedan épocas en las que estar en campaña no era un estado perpetuo; ahora son un animal parasitario, una especie invasora. Lo colonizan todo. Así que no es de extrañar que, repasando la obra de Luísa Villalta para la efeméride, en plena campaña electoral, la mente establezca conexiones con Podemos que de otro modo jamás se habrían dado.

Su primera pieza para teatro fue Concerto para un home só, pero el chiste es demasiado fácil, no me refería a eso. Su poemario Ruído, sin embargo, es certero desde su título hasta las partes en que está dividido, pasando por el verso que, como diría el colectivo poético Ronseltz, me dio una "pedrada en la cabeza": Hora é de fartura e adormecimento.

Hay que decir que 'hartas y cansadas' podría ser el lema de las personas de izquierdas de este país

Diremos… es el título de la primera parte, y hay que decir que hartas y cansadas podría ser el lema de las personas de izquierdas de este país. Este año votan por primera vez los y las nacidas entre el 23 de julio 2005 y el 17 de febrero de 2006: tenían poco más de cinco años cuando ocurrió el 15M. El "no nos representan" quizá les suene de oídas, y tampoco vivieron la ilusión de ver surgir esos nuevos partidos que venían a cambiarlo todo, a asaltar los cielos.

Podemos ascendió de forma fulgurante y acarició el sorpasso al PSOE. Lo rozó con la yema de los dedos, pero no pudo agarrarlo bien y cayó tan rápido como había subido. Isabel Faraldo estaba ahí: es militante del partido desde su creación en 2014. Un año después, Podemos apoyó la confluencia Marea Atlántica y arrebataron la alcaldía del concello de A Coruña al PP. Casi nada.

El partido, a nivel estatal, ya casi no tiene representación en ningún parlamento autonómico; en los que más, en Catalunya (iban con Comuns) y Euskadi. En la otra comunidad histórica, Galicia, llegaron a conseguir seis de 23 escaños en las generales de 2015, y 14 de 75 (segunda fuerza más votada tras el PP y, por tanto, líder de la oposición) en las autonómicas de un año después. En ambos casos se presentaron bajo las siglas de la coalición En Marea. ¿Hoy? Nada. Cero.

Pero esta no es la historia de una ruptura, sino de varias y muy sonadas Roturas, que es el título de la segunda parte del poemario. En Marea, integrada por Anova, Podemos Galicia y Esquerda Unida, ya no existe desde 2020. Anova se ha reconciliado con el Bloque Nacionalista Galego y Esquerda Unida, partido del que salió Yolanda Díaz, va con Sumar Galicia. En nuestra comunidad replicamos lo que ha pasado en el resto del Estado: Podemos se queda cada vez más solo.

En el caso de estas elecciones autonómicas, sus propios militantes votaron no concurrir a ellas bajo las siglas de Sumar, a pesar de que la dirección del partido había firmado con el de Marta Lois un preacuerdo. En consecuencia, el proyecto de Isabel Faraldo fue el elegido para presentarse a los comicios con el 54,5% de los apoyos frente al 45,5% de la candidatura no oficialista, la de Charo Varela.

La ahora candidata por Podemos a la Xunta también tuvo sus propias "roturas": en 2019 volvió a presentarse con En Marea en el ayuntamiento de A Coruña, pero no salió elegida. Un año después sí consiguió su acta de concejala al dimitir un compañero, pero se decantó un "cese temporal de la convivencia" y Faraldo prefirió convertirse en edil no adscrita al grupo parlamentario..

Llegaron a acusarla de tránsfuga, algo que ella siempre negó. En las municipales de 2023 el cese temporal se confirmó permanente y se presentaron dos candidaturas: por un lado, Anova, Verdes Equo y varios independientes de la Marea,+; por otro, Podemos con Esquerda Unida y Alianza Verde. Ninguno de los dos consiguió representación.

Otra cosa no, pero Podemos resistente es un rato. Faraldo también

Si todavía no se han perdido, vayamos con los Ritos de resisténcia, la tercera parte. Y es que otra cosa no, pero Podemos resistente es un rato. Faraldo también: administrativa del Servizo Galego de Saúde (Sergas), fue representante sindical durante diez años y en 2005 hizo una huelga de hambre para conseguir las equiparación de las administrativas de dicho servicio a las del resto de administraciones de la Xunta. Las encuestas no se lo ponen fácil ahora tampoco: ninguna prevé que entren en el parlamento gallego, donde no están desde 2019.

La última parte del poemario es O terceiro sonido. Dice en él Villalta que "O terceiro sonido sobrevén nos breves pero intensos momentos de harmonía" (El tercer sonido sobreviene en los breves pero intensos

momentos de armonía). Lo que suena últimamente en Podemos son las dimisiones de algunos de sus otrora más conocidos responsables territoriales, como Jaume Asens en Catalunya o Antón Gómez Reino en Galicia. Precisamente este último dijo en su carta de despedida que "son malos tiempos para la unidad". Si alguna vez los tiempos fueron buenos y armoniosos, desde luego resultaron breves.

En su tiempo libre, Faraldo lee a su vecino Manolo Rivas. Le gustan O lapis do carpinteiro y A lingua das bolboretas, dos clásicos. No sabemos si le ha dado tiempo a leer Materia, de su también compañera de ciudad

Yolanda Castaño, Premio Nacional de Poesía del 2023. En él la poeta aborda, entre otras cosas, la renuncia a ser madre: "A xente devece por multiplicarse. / Eu, / dividiríame" (La gente ansía multipliarse. / Yo, / me

dividiría). Está claro que Podemos no renuncia a la Xunta, pero el espacio de la izquierda más ya no puede dividirse.