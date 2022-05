El historial de matonismo, acoso e intoxicación mediática por parte de este individuo que se hace llamar "periodista" daría para hacer varios programas especiales de La Base. Así que vamos a recordar simplemente algunos de los momentos más bochornosos de su trayectoria en los últimos años.

Primera fechoría que os recuerdo. Cuando todavía estaba en el diario El Mundo, donde pasó 10 años, Negre publicó una "noticia" con los nombres, los apellidos, las fotografías y los lugares de trabajo de 9 profesores y profesoras de la escuela pública catalana, a los que acusaba de "adoctrinar" a los alumnos por ser independentistas.

Y no solo a profesores: trabajadores inmigrantes, chicas menores de edad, víctimas de violencia machista, diputados de izquierdas... son innumerables las personas que han sido perseguidas y hostigadas por este tipo. De hecho, otro de los "atentados" perpetrados por Javier Negre, este más reciente, en junio de 2020, consistió en saltarse el Estado de Alarma por la pandemia y desplazarse a Galicia para acosar a un mantero que se ganaba la vida con la venta ambulante y para hacer propaganda de VOX.

Javier Negre también ha acosado a chicas de 15 años haciendo apología de Vox y hostigó a Irene Montero en la misma jornada electoral de las elecciones madrileñas de hace un años.

Otra: El canal de Javier Negre tuvo que cortar un directo con la neonazi Isabel Peralta, la de "la culpa es del judío" (a la que, por cierto, El Periódico de España, El Independiente, Niusdiario, El Mundo, ABC, La Razón, Vozpopuli y demás medios de derechas bautizaron como "la nueva musa del fascismo"), porque su invitada salía con una gigantesca bandera con una esvástica nazi detrás de ella.

Antes de terminar, quiero contar un poco una derivada de este individuo, que son las guerras internas en la derecha mediática de las que Negre es protagonista. Uno de los programas en los que, como nos contaba antes Sara, colaboraba Javier Negre, es Todo es Mentira, el programa de Risto.

Lo que le importaba a Risto no era que Negre fuera un mentiroso capaz de inventarse y publicar una entrevista falsa, sino la "falta de lealtad" de Negre hacia él. Un poco lo mismo que cuando El Mundo dijo que le despedía por "competencia desleal".

Pero esto no es nada. La lucha verdaderamente salvaje que tiene a Negre como protagonista es la que está librando a tumba abierta con otro personaje de su misma calaña: Eduardo Inda y su tabloide OKDiario. Ahí el nivel de violencia llega a cotas que ya son casi censurables en horario infantil. Según parece, en algún momento Inda se peleó con Cristina Seguí, con Carlos Cuesta, con Alvise Pérez y con Javier Negre, y a partir de entonces si uno busca en Okdiario contenidos sobre Javier Negre encuentra cosas verdaderamente impactantes.

Lo más gracioso es que la mayoría de esas piezas contra Negre están firmadas por un tal Borja Jiménez. Borja Jiménez era un trabajador de Okdiario -había sido jefe de Economía y de la sección Andalucía en el tabloide de Inda- que hace 6 meses, en noviembre de 2021, anunció su fichaje como subdirector de Estado de Alarma, el canal de Negre. Pero se ve que no duró mucho (de hecho, parece más bien que fue un infiltrado de Inda en el canal de Negre), porque ahora vuelve a ser responsable de Andalucía en Okdiario y desde allí está sacando toda esta basura contra Negre.

He intentado hacer una selección pero es que ninguno de estos titulares tiene desperdicio, Preparen sus palomitas. Serie de piezas de Okdiario tituladas: "El Negrero Negre y su banda". Se ve que todas ellas provienen de información que consiguió el tal Borja Jiménez cuando pasó por el canal de Negre y también de audios de conversaciones grabadas a traición a Negre y a Alvise Pérez.

Atención:

Homófobo Negre: "Este empleado mariconea todo el puto día, he encargado su despido".

Javier Negre: "Ponle a trabajar como un hijo de la gran puta y a final de mes, patada".

Un ex empleado retrata a Negre: "Trabajaba 15 horas todos los días por 530 euros al mes".

Un ex trabajador de EDATV: "Negre nos decía que éramos ‘gilipollas’ y nuestro trabajo, una mierda".

Otro joven estafado por Negre: "Me dijo que me iba a pagar en ‘B’ y no me abonó ni un euro.

Javier Negre, a un trabajador de EDATV: "Puede haber oportunidad incluso de pagarte".

Más ex empleados de Negre alzan la voz tras lo revelado por OKDIARIO: "Me dijo que salía fea en cámara".

Alvise: "Negre extorsiona en mi nombre".

Alvise: "Podría mandar matar mediáticamente a Negre pero no lo hago porque es un psicópata".

Alvise: "Ni Abascal ni Teodoro García Egea aguantan a Javier Negre".

La fórmula de Negre para financiarse: "Hazte amigo de los alcaldes y les sacas 15.000 pavetes a cada uno".

Javier Negre: «Mete presión a las becarias y diles que no se les pagará ni un duro si no trabajan".

Javier Negre también detesta a Vito, su reportero estrella: "Trabaja un día a la semana".

"Empleados de EDATV sufren ataques de ansiedad por los insultos y la presión de Negre".

El menor engañado por Negre: "No se puede ser peor persona, lo cuento porque hace sufrir a la gente".

Negre engañó a un menor que trabajó gratis para él: "Tenía 14 años y pasé sábados sin ver a mi familia".

Javier Negre admite en privado el fraude en su pseudotele: "Tenemos falsos autónomos".

"Negre se queda solo: nadie quiere volver a su pseudocanal"

Negre quiso destruir a Almeida: "Mira el pasado turbio del carapolla"

Negre quiere vivir de lo público: "Cuando sea secretario de Estado ya haremos los contratos de Moncloa".

Alvise cree que Negre es "tonto" y que su canal estallará por "sus mentiras".

La estrategia de Negre para su pseudocanal: "Hay que hacer copia y pega de OKDIARIO todas las mañanas".

Alvise admite el maltrato de Negre a sus trabajadores: "La gente está harta, es tan chabacano…"

Alvise: "Yo pensaba que el 50% de lo que dice Negre es mentira, pero es el 100% porque todo lo manipula".

Negre admite su alianza secreta con el rey del bulo Alvise: "Somos el poli bueno y el poli malo".

El presidente de Ifema deja en ridículo a Negre: ni le conoce ni ha hablado nunca con él.