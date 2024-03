Javier Rupérez, exembajador en EEUU, dice que Bush le contó que su equipo pensaba que ETA no estaba detrás del 11M

TVE estrena un documental en el que emite, por primera vez, la entrevista completa a George W. Bush, expresidente de EEUU, y su mujer, Laura Bush, realizada un día después de los atentados del 11M. En la cinta participa Javier Rupérez, quien era embajador de España en EEUU en 2004 y el encargado de recibir al líder estadounidense. En el documental, el diplomático revela una conversación privada que tuvo con el líder estadounidense el día de la entrevista, en la que Bush le aseguró que su equipo pensaba que ETA no era quien estaba detrás de los ataques.

"Entramos en mi despacho y Bush me pregunta que quién creemos que ha sido el autor del atentado. Yo le digo que estoy convencido de que ha sido ETA, que hay una versión del Gobierno que es exactamente la misma y, entonces, él me dijo Mis servicios me dicen que a lo mejor han sido otros [...] Mi obligación fue llamar a Madrid. No sé si hablé directamente con Aznar, pero ciertamente hablé directamente con Moncloa", explica Rupérez.

Conseguir una entrevista con el presidente de EEUU fue todo un éxito diplomático para Rupérez, que recibió en su embajada a la mitad del Ejecutivo estadounidense y al cuerpo diplomático español al completo para vivir el encuentro. Por ello, le sorprendió tanto ver que pasaban las horas y no se había emitido la entrevista completa, tan solo unos breves cortes.

El embajador decidió llamar a Torrespaña para preguntar qué había pasado con la entrevista: "No recuerdo con quién hablé, pero llamé a esta casa y dije: Me parece absolutamente insólito, una entrevista rarísima y con tanto apoyo al pueblo español [...], ¿cómo es posible que no se haya emitido? Y me sigo preguntando por qué no se ha emitido [...] Me pareció francamente extraño", afirma.

"En aquel momento había algún tipo de referencia a que a lo mejor..., pero él [Bush] no quería especular quien había sido, quería mandar un mensaje de respeto al pueblo español", expresa el diplomático.

"Lo que era aberrante era que se olvidara que los responsables del atentado eran los terrorista de Al Qaeda, porque cuando me llegaron las primeras informaciones parecía como si el responsable fuera el Gobierno español y eso es un aberración", sentencia.