Bush apuntaba al terrorismo islamista tras el 11M en la entrevista que TVE no emitió por completo

El 11 de marzo de 2004, España vivió uno de los peores días de su historia: los atentados terroristas en los trenes de Cercanías de Madrid en los que fallecieron 192 personas y alrededor de dos mil resultaron heridas.

Tan solo 24 horas después de lo sucedido, el teléfono de la corresponsalía de Televisión Española en Washington sonó. El presidente de Estados Unidos, George Bush, y la primera dama, Laura Bush, querían ofrecer una entrevista en exclusiva para mostrar su apoyo a los españoles. Sin embargo, la grabación completa nunca salió a la luz.



¿Por qué una entrevista de este calibre se quedó archivada? El Gobierno de José María Aznar había apoyado a los estadounidenses en las guerra de Irak, contando con la participación de las Fuerzas Armadas españolas en la coalición que ocuparía el país tras la invasión. Por lo tanto, cada vez tomaba más fuerza en las calles españolas la versión que apuntaba a Al Qaeda como autor de los atentados, a modo de castigo por su apoyo a la guerra.

En la entrevista, el presidente estadounidense dejó entrever en varias ocasiones las similitudes que veía con el terrible atentado que había sufrido EEUU tan solo tres años atrás, el 11S. "Recuerdo cuando nuestros ciudadanos perdieron la vida. Recuerdo el horror, la indignación, la rabia y la increíble tristeza. Así que me siento de la misma forma hoy […] El pueblo de España no va a permitir que asesinos a sangre fría intimiden al país. Estas personas matan porque odian la libertad y odian lo que representa España", sentenciaba Bush.

"Aznar entiende la guerra contra el terrorismo, conoce claramente lo que está en juego y sabe que nunca debemos ceder ni un ápice a los terroristas", enfatizó.

Aunque Bush insistió en varias ocasiones en "no especular sobre la autoría" de los atentados y que" no descartaría a nadie", dejó entrever que él pensaba que se trataba de terrorismo islamista. "Va a haber mucha especulación aquí. La gente se atribuirá el mérito o no, para crear un clima de confusión. Pero los hechos se conocerán en un tiempo. Nosotros tardamos un tiempo en saber exactamente quién ordenó los atentados en EEUU. Una vez lo sepamos, ayudaremos a averiguar los hechos y si estos terroristas están en el extranjero o conspirando desde el extranjero o en cualquier lugar en Europa, prestaremos nuestra experiencia para ayudar a los españoles a llevar a estas personas ante la Justicia", sostuvo.

El presidente estadounidense consideraba que el apoyo a la guerra de Irak era "una excusa débil" para los terroristas, tras plantearle el entrevistador la posibilidad de que la autoría fuese de Al Qaeda. "Los asesinos matan y no deberíamos darles crédito. Todo lo que intentan hacer es sacudir la voluntad del mundo libre. Odian la libertad y buscan intimidar a la gente para que cambie", explicó.



Bush confesó a Rupérez las sospechas de sus servicios secretos

Javier Rupérez, embajador de España en EEUU en aquel entonces, asegura en el documental que tuvo una conversación privada con el líder estadounidense. "Entramos en mi despacho y Bush me pregunta que quién creemos que ha sido el autor del atentado. Yo le digo que estoy convencido de que ha sido ETA, que hay una versión del gobierno que es exactamente la misma y, entonces, él me dijo mis servicios me dicen que a lo mejor han sido otros [...] Mi obligación fue llamar a Madrid. No sé si hablé directamente con Aznar, pero ciertamente hablé directamente con Moncloa", explica Rupérez.



