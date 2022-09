Joan Baldoví: "Creo que Compromís se debe presentar solo a las autonómicas"

Señor Baldoví, un paso importante.

Estoy enormemente agradecido a lo que me han permitido mis compañeros de proyecto, que les representara como alcalde y lo que nunca hubiera imaginado, ser diputado en Madrid. Siempre estaré allá donde sea más útil, las personas siempre estamos al servicio del proyecto, si no es así, mal.

¿Le ha comentado su decisión a Mónica Oltra? ¿Qué le ha dicho?

""Hablé con Mónica Oltra y me deseó suerte"

Sí, hablé con Mónica Oltra y me deseó suerte. También lo hablé con el alcalde de València, Joan Ribó, y me dijo que adelante. También lo hablé con los compañeros de partido, que están muy ilusionados, y me dijeron que adelante.

En las últimas horas he recibido, además, una avalancha de cariño de la gente de adentro y de afuera. La misma Yolanda Díaz, Íñigo Errejón, en el acto de apoyo a la candidatura de Lula el propio Zapatero me ha deseado suerte... Estoy un poco abrumado de las muestras de cariño que me ha dado gente de dentro y de fuera. Después de la votación en el Parlamento me felicitaron Gabriel Rufián, Oskar Matute, Merche Aizpurua, Néstor Rego, Ferran Bel, Ana Oramas, incluso Adanero.

¿Va a dejar de ser diputado en Madrid? ¿Cuándo?

Continuaré, de momento, de diputado en Madrid. Lo único que he anunciado es que voy a presentarme a las primarias, me tendrán que votar mis compañeros. De momento continúo en Madrid, donde estoy muy a gusto. Llevo casi 11 años y los ciclos son ciclos, unos empiezan y otros terminan.

En el vídeo que ha colgado en redes sociales, habla de que se presenta para conseguir un nuevo Botànic. ¿Qué valoración hace del Govern del Botànic que ya suma dos legislaturas?

"Somos la única comunidad autónoma que hemos revertido una concesión privada de un hospital"

Muy positivo. Hemos hecho mucho en cuestiones sociales, educación, economía... Muchísimo. Cuando llegué a Madrid, me hacían una broma, eran los años de plomo de la corrupción del PP valenciano, se echaban las manos a la cartera cuando decía que era valenciano. Ahora me enorgullezco de ser valenciano, de decirlo y de proclamar orgulloso el Govern del Botànic. Hemos hecho un cambio enorme en servicios sociales, sanidad y educación. Por eso tanto lawfare contra Mónica Oltra y Compromís.

Diría que somos la única comunidad autónoma que hemos revertido una concesión privada de un hospital. Vamos a por el segundo hospital y luego a por el tercero. Eso hay algunas élites que no lo pueden digerir.

¿Qué queda por hacer?

Las circunstancias siguen cambiando, a una pandemia ha seguido una guerra y una crisis con la inflación disparada. Hay cosas pendientes, siempre las hay, para la gente que peor lo pasa. Esta crisis energética y esta inflación hace que la gente lo tenga muy difícil para llegar a fin de mes. Hay que hacer políticas valientes, hay que hacer que los que más tienen sean solidarios con los que menos tienen para bajar la desigualdad. Hay que garantizar acceso a una vida digna, una sanidad digna, a la vivienda. Trabajar para dejar un mundo un poco mejor nunca se acaba, siempre hay algo que se puede hacer. Quiero contribuir a un nuevo Botànic, con un nuevo impulso para revalidar esa mayoría progresista.

¿Qué le ha parecido el anuncio de Ximo Puig de bajar los impuestos a las rentas de esta semana?

"En Compromís, defendemos que los que más tienen contribuyan más"

El anuncio que hizo fue un poco precipitado, pero en Compomís lo hemos dicho, cuando se bajan impuestos siempre hay que asegurar primero los servicios públicos. Vamos a seguir trabajando para que no solo se rebaje a las rentas que menos tienen, sino que además contribuyan los que más tienen para que la caja pública pueda tener los recursos necesarios para prestar los servicios públicos. Si en un momento de necesidad bajamos los ingresos públicos, se pueden resentir los servicios. Nosotros, en Compromís, defendemos que los que más tienen contribuyan más para dar servicios también a los que menos tienen.

¿Cree que debería haber una candidatura conjunta a la Generalitat Valenciana con otras izquierdas, una candidatura de Compromís, Podem y Esquerra Unida?

Compromís es una fuerza de obediencia estrictamente valenciana y creo a las autonómicas se debe presentar solo, pero tenemos las puertas abiertas para que se pueda sumar quien se quiera sumar. Luego, ya vendrán otras elecciones. En estas elecciones, una candidatura de estricta obediencia valenciana se debería presentar sola y ayudar a que las otras candidaturas rebasen esa barrera del 5% para que cada voto contribuya para sumar en esa mayoría progresista.

Insisto en que a veces dos y dos no son cuatro, tres candidaturas de la derecha fueron capaces de sacar mejores resultados que dos, como en Andalucía. Sumar por sumar no siempre da resultado, en las últimas elecciones de Andalucía se ha visto que las cosas hay que trabajarlas, no vale amontonar por amontonar.

Ha estado casi 11 años en el Congreso. ¿Cuál ha sido el momento más duro que ha vivido durante este tiempo como diputado?

Cuando en 2016 estábamos negociando con el PSOE, ya teníamos prácticamente el acuerdo progresista cerrado, se estaba negociando con Podemos y hubo un día que, de repente, cuando parecía que se iba a construir aquella mayoría progresista, apareció Pedro Sánchez con Albert Rivera anunciando solemnemente un pacto en la Sala Constitucional.

¿Y el día más feliz?

La moción de censura. Pensé en mi nieto y le dije: Manel, tu abuelo contribuyó a que la derecha dejara de gobernar.

¿Qué ley le habría gustado aprobar y no va a poder ser?

"Un nuevo sistema de financiación autonómica que sea justo"

Me habría gustado conseguir lo que manda la ley: un nuevo sistema de financiación autonómica que sea justo y reparta los recursos de forma equitativa. Eso lo reivindicaré hasta que me vaya a mi casa. Se tiene que aprobar.

¿Qué es lo que más va a echar de menos del Congreso?

La gente, sin duda. A toda. Yo me he sentido un parlamentario muy querido en el Congreso, los periodistas me dieron el premio a 'Mejor relación con la prensa'. Me he sentido querido por los periodistas, por los ujieres, las limpiadoras, los camareros... He hecho muchísimas amistades, también con otros parlamentarios y sus asistentes. Voy a echar de menos a la gente que me he encontrado aquí. Yo me entiendo bien con casi todo el mundo, ha habido excepciones, quizás por mi carácter, porque mi padre era comercial.

Echaré de menos el ambiente, sobre todo de los días de sesión de control al Gobierno. Esos días me gustan, llego el primero o el segundo al Congreso, no me pierdo una sesión de control nunca.

Ha pasado muchas temporadas en Madrid. ¿Qué es lo que más echará de menos de esta ciudad y lo que menos?

"Madrid es la ciudad que nunca duerme"

Me sigue sorprendiendo que, aunque los mediterráneos estamos mucho por la calle, Madrid es la ciudad que nunca duerme y siempre hay gente en la calle también. Me sigue sorprendiendo, más allá de las posibilidades culturales que tiene esta ciudad.

Lo que menos me gusta, el tráfico. No me gusta nada el tráfico de Madrid. Cuando llegué, pensé en hacerme con una bicicleta y lo desestimé porque no es una ciudad para ir en bici. El tráfico es lo que más detesto de Madrid.