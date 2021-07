José Luis Moreno: deudas, embargos y un elevado tren de vida

"A lo largo de mi vida, menos de la muerte de Manolete me han acusado de todo". "Si me veo en la cárcel será otra experiencia. Desde allí veré cómo ha ocurrido y qué ha ocurrido, si es justo sentiré que es justo y si no, pues duraré poco". Son declaraciones del productor José Luis Moreno a Telecinco este martes, que dejan entrever la supuesta victimización como estrategia defensiva del que en otros tiempos fue un exitoso empresario de la televisión, cuando colgó sus marionetas, dejó de ejercer como ventrílocuo y se dedicó a la producción de espectáculos televisivos, como Noche de Fiesta (TVE, 1999-2004).

Sin embargo, algo se torció en la gestión del éxito que hizo Moreno; quizá debido a la ambición o a un desmesurado tren de vida. Lo cierto es que las deudas y los bailes de productoras y otras mercantiles terminaron en potentes embargos y en la grave acusación para José Luis Moreno de liderar un red criminal internacional de blanqueo de capitales. El productor ha recurrido este martes la fianza de tres millones de euros que le impuso el jueves pasado el juez para poder obtener la libertad provisional.

La detención, la semana pasada, de José Luis Moreno tras ser acusado de dirigir una organización criminal internacional que ha estafado presuntamente a entidades bancarias y a inversores privados más de 50 millones de euros ha conectado inevitablemente su pasado de deudas al fisco y de embargos con la presunta comisión de los delitos de los que es acusado por la Audiencia Nacional: estafa continuada, falsedad documental, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal e insolvencia punible.

Su etapa dorada

Uno de los hitos en la trayectoria empresarial de Moreno fue la creación, en 1988, de su productora Miramón Mendi, con la que dirigió el programa de Nochevieja de La Primera de TVE desde 2000 hasta 2004. Después, la alianza con Antena 3 marcó la etapa dorada de Moreno, con la serie Aquí no hay quien viva (2003-2006).

El año 2006 marcó otro hito para Moreno, con la adquisición del 10% de sus sociedades audiovisuales por parte de Telecinco, incluidos los estudios de grabación de Kulteperalia SL y Miramón Mendi, después denominada Alba Adriática, que produjo en torno a 15 serie de televisión de irregular éxito: Las chicas de oro (TVE), Cuñados (Telecinco), La que se avecina (Telecinco) y Reinas (TVE).

Sin embargo, las deudas se fueron acumulando y José Luis Moreno acabó hipotecando los estudios de Kulteperalia por cinco millones de euros, un hecho que no evitó que engordara la deuda con Hacienda, que actualmente es de 2,6 millones de euros. Desde 2015, los estudios de grabación de Moreno y la productora Alba Adriática aparecen en la lista de morosos de la Agencia Tributaria. A partir de 2011, Telecinco vendió sus acciones en la productora. Fue en ese momento cuando Moreno puso los estudios de televisión como aval para renegociar sus problemas con Hacienda. Desde entonces, están embargados.

El juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, indica en un auto que José Luis Moreno presuntamente dirigía un entramado criminal, que se valía de setecientas mercantiles, como ha desvelado la operación 'Titella', "con el único objetivo de obtener financiación que le permita continuar con su elevado tren de vida". Esta aseveración hace presumir que parte del problema de deudas de Moreno se ha podido deber a su afán por un estilo muy alto de vida.

Empezando por sus propiedades inmobiliarias. Una lujosa mansión en Boadilla del Monte (Madrid), de 11.000 metros cuadrados de terreno y 2.000 metros cuadrados construidos, donde tiene fijada su residencia y la sede de su grupo empresarial, que fue registrada por la Policía la semana pasada en el marco de la operación 'Titella'. Nueve coches de alta gama, talonarios, máquinas de contar billetes y varios ordenadores y teléfonos móviles fueron incautados por la UDEF. La mansión fue adquirida en 1994 a través de otra de sus productoras, Gecaguma SL, con una hipoteca de 2,2 millones de euros.

Estudios de televisión de José Luis Moreno, en Boadilla del Monte (Madrid), que fueron registrados por la Policía el pasado 29 de junio . — José Oliva / EUROPA PRESS

También posee otra mansión en la localidad serrana de Valdemorillo (Madrid). Estas dos propiedades, junto con los estudios de televisión están embargados por sus deudas con Hacienda; un montante de casi 10 millones de euros suman los bienes embargados.

Además de sus deudas con el fisco, Moreno debe dinero a bancos, como el Santander y a Bankia, cuya suma asciende a casi seis millones de euros. En Madrid el fiasco de su proyecto de un coliseo dejó un agujero a las arcas públicas de ocho millones de euros. En Valencia tuvo que ser despedido como gestor del Teatro Municipal El Musical por incumplimiento de contrato, dejando a deber, entre 2013 y 2015, casi 500.000 euros.

La acusación de liderar un red internacional que cometía estafas y blanqueaba dinero del narco es el negro colofón para la carrera de este polémico empresario, tildado por varios artistas que han trabajado con él de "déspota". La actriz Yolanda Ramos encabeza la lista de artistas que le reclaman dinero a Moreno por trabajos impagados.

Aprovechando la pandemia

Entre las actividades ilícitas que le imputa el juez, figura la obtención fraudulenta de créditos ICO durante la pandemia, ya que los implicados en la red criminal consideraban que eran "los más fáciles de conseguir" porque las entidades bancarias "están deseando concederlos", consta en un auto del juez Ismael Moreno, que añade que se enviaban remesas de dinero a Islas Maldivas "con el propósito de ocultar los fondos".