Una jueza admite dos denuncias contra comunicadores y tertulianos por presunto delito de odio contra los 'antivacunas'

El azar del turno de reparto en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, ha decidido que dos denuncias sobre el mismo tema, los llamamientos a una supuesta discriminación contra los 'antivacunas', caigan en el mismo juzgado, el de instrucción 27, a cargo de la jueza María de los Ángeles Velázquez Martín, que ha admitido a trámite las denuncias y ha incoado diligencias previas.

Por auto del pasado 17 de febrero, la jueza revoca el sobreseimiento que había dictado contra la denuncia del abogado José Luis Mazón y de la Asociación Liberum, ante la ampliación de la denuncia efectuada por el letrado, y cita para que declaren en calidad de investigados al presentador Risto Mejide y a la actriz Anabel Alonso, que había participado como tertuliana en el programa del primero. Ambos deben comparecer el próximo 24 de marzo, según el auto al que ha tenido acceso este diario.

Risto Mejide comentó en su programa el 9 de noviembre de 2021 las medidas que los gobiernos de Singapur y de Austria iban a aplicar contra aquellos que no se quieran vacunar: "Quería comentar con ustedes algunas de las medidas que convierten a los no vacunados prácticamente en apestados, que a mí me parece bien".

En su denuncia, Mazón hace constar que un tertuliano sin identificar dijo a continuación: "Que los marquen como medida". Este abogado dirige su denuncia también contra la cadena que emite el programa de Mejide, Mediaset, y destaca que esas declaraciones se hicieron ante una audiencia de entre 700 y 800.000 espectadores, según datos de la cadena, hace constar en la denuncia.

Por su parte, la Asociación Liberum, de marcado sesgo negacionista contra la pandemia, denunció posteriormente a la colaboradora del programa y actriz Anabel Alonso por las declaraciones efectuadas otro día en el mismo espacio: "Los vacunados tenemos que tener unas prerrogativas" y pedía para los que no se vacunen que "no tengan libertad de movimiento o no se les permita hacer ciertas cosas".

Las opiniones de la actriz, en el contexto del debate social sobre la necesidad de la vacunación a la mayor parte de la población, acabaron por materializarse, ya que algunas comunidades autónomas exigieron el pasaporte covid el pasado mes de diciembre para poder realizar actividades de ocio.

La jueza justifica la apertura de diligencias previas en que pudo existir una "reiteración de una conducta que por su gravedad, reiteración o entidad discursiva pudiera provocar, directa o indirectamente, sentimientos de odio, violencia o de discriminación contra un determinado colectivo, y contrario a la convivencia, lo que supone la aparición de nuevos indicios por lo que, siendo provisional el sobreseimiento que venía acordado, procede dejarlo sin efecto, y procédase a la reapertura de las presentes actuaciones para, como señala el artículo 777 de la LECrim, acordar la práctica de las diligencias encaminadas a la determinación de la naturaleza del hecho presuntamente delictivo y de la persona o personas que en él hayan participado".

La primera denuncia, contra Losantos

La jueza ya había admitido a trámite una primera denuncia por presunto delito de odio, también interpuesta por el abogado Mazón, contra el comunicador Federico Jiménez Losantos, en septiembre de 2021, por calificar en su programa de radio a los 'antivacunas' como "psicópatas" y decir: "Las ratas hay que eliminarlas, las cucarachas hay que eliminarlas". La denuncia entiende que se lanzó un mensaje de odio contra el colectivo de los que no se quieren vacunar contra la covid.

La Asociación Liberum presentó otra denuncia contra Losantos y la periodista Isabel San Sebastián por unas declaraciones en la misma línea. El locutor dijo: "Los 'bebelejía' son organizaciones criminales y de estafadores" y la periodista, por su parte, manifestó: "Yo bloqueo antivacunas a mansalva. Porque además es que se supone que oponerse activamente a la vacunación es un ejercicio de libertad, no, hombre, no, es un ejercicio de irresponsabilidad, eso no es libertad".

La jueza, que unificó ambas denuncias, citó a ambos periodistas el pasado 20 de diciembre para que prestasen declaración como investigados "porque los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción legal". De momento, no ha ordenado nuevas diligencias.

Ante semejantes hechos, otro juez, sin embargo, no admitió a trámite una denuncia contra el exministro Miguel Sebastián por unas opiniones suyas en un programa de La Sexta, en el que dijo: "Yo creo que la idea del pasaporte covid es hacerle la vida imposible a los que no se quieren vacunar. De eso es de lo que se trata, o sea que puedan ir al parque y al supermercado y poco más, como cuando estábamos confinados, ¿no? Que no puedan ir a los gimnasios, ni

a los restaurantes, ni a los conciertos, ni al fútbol, ni viajar en avión (...) Ese es el objetivo del pasaporte covid: hacerles la vida imposible".