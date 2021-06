La defensa de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha presentado este mismo martes coincidiendo con su declaración en calidad de imputada en Kitchen un escrito en el que apunta que el ex tesorero del PP Luis Bárcenas -perjudicado en el espionaje que se investiga- carece de credibilidad, y en el que subraya que el trabajo del inspector que dirigió las pesquisas en Gürtel, Manuel Morocho, no se resintió cuando fue adscrito temporalmente a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía (DAO).

Con este escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Cospedal pretende que el juez Manuel García-Castellón y los fiscales de esta pieza 7 de Tándem tengan "una total información sobre la absoluta falta de credibilidad del señor Bárcenas".

En su escrito, fechado este mismo 29 de junio, pone de relieve las "numerosas contradicciones" de Bárcenas a lo largo de sus declaraciones, tanto en esta causa, en la que tiene la condición de perjudicado, como en otras como Gürtel, por la que cumple condena.

Cuestiona especialmente su versión sobre el supuesto pendrive que dice que le desapareció del estudio de su mujer y que, según él, guardaba dos grabaciones que efectuó: una al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en la que presuntamente se le oiría triturando parte de la presunta contabilidad b del partido; y otra al ex secretario general del PP Javier Arenas.

Ante información "tan sensible", para Cospedal "no resulta en absoluto creíble" que Bárcenas "no mostrara el más mínimo interés en recoger las 27 cajas" de la sede del PP, "que pasaran casi dos meses" hasta que ordenase su recogida a su chófer, Sergio Ríos, presuntamente captado como confidente policial en Kitchen; o que "esperara un año y medio para cerciorarse de que el supuesto pendrive había desaparecido".

Tampoco que no lo aportase al juez en su declaración de julio de 2013, cuando ya habían salido a la luz los denominados papeles de Bárcenas, ni informase de su desaparición cuando se aportó.

Carga contra los investigadores de 'los papeles de Bárcenas'

Pero Cospedal, imputada en Kitchen por delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, también carga contra el equipo de la UDEF que investigó los papeles de Bárcenas, a quien acusa de tener un "sesgo incriminatorio", y especialmente contra el inspector jefe que dirigió esas pesquisas, Manuel Morocho.

Su defensa, ejercida por Jesús Santos, abogado que ha representado al PP en casos como Gürtel o la presunta caja b, rebate que la adscripción de Morocho a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) -que este enmarcó en las presiones que dijo haber sufrido- tuviese alguna "incidencia" sobre su labor investigadora, dado que "ya había concluido la instrucción de ambas piezas relacionadas" con Bárcenas.

Para demostrar la "absoluta falta de credibilidad" de Bárcenas aporta transcripciones de diferentes declaraciones del extesorero, alguna "asumida acríticamente" por la UDEF, y le acusa de dar "la decimocuarta versión de los hechos" en el marco del caso Kitchen.

También incluye informes de la Intervención General de la Administración del Estado que, dice, "ponen en tela de juicio la credibilidad de los papeles de Bárcenas" o diferentes sentencias que, subraya, recogen "la ausencia de credibilidad" del extesorero.

En esta pieza, se investiga el operativo Kitchen, que se organizó en 2013 con el objetivo de sustraer documentación a Bárcenas que era sensible para dirigentes y para el propio PP. Para ello, desde Interior se utilizaron fondos reservados para ponerle un sueldo de 2.000 euros al chofer del extesorero para tenerle como confidente.

Esta semana pasarán por la Audiencia Nacional tanto Cospedal como su marido, Ignacio López del Hierro, o su jefe de Gabinete, José Luis Ortiz, y deberán responder ante el juez sobre las menciones que el comisario José Manuel Villarejo dejó estampadas en sus libretas y en las que apunta a que tanto ello como el resto tenían conocimiento de todo lo que rodeó al asunto.