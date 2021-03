El PSOE se ha mostrado este martes reticente a una proposición no de ley (PNL) de Unidas Podemos y de otras formaciones independentistas, soberanistas, nacionalistas y regionalistas sobre la realidad plurilingüe e igualdad lingüística, que pretende poner fin a la "imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal", según reza la iniciativa.

La propuesta del grupo morado, ERC, PNV, Junts, PDeCAT, la CUP, Más País, Compromís y el BNG insta al Gobierno a iniciar "todas las acciones para que las lenguas propias distintas del castellano gocen del mismo reconocimiento y sus hablantes de los mismos derechos y deberes que se reconocen al castellano". Asimismo, se pretende garantizar el "deber de conocimiento" por parte del funcionariado que preste servicios en territorios con lengua propia, así como impulsar las medidas adecuadas para extender el conocimiento generalizado

de las lenguas en sus respectivos territorios.

En este sentido, proponen extender los deberes y derechos de los que hasta

ahora "solo se ha beneficiado el castellano", como son la capacitación en lenguas propias del personal de todas las administraciones públicas, "incluida la de Justicia", su uso generalizado en las páginas oficiales y su reconocimiento "a nivel internacional en paridad con el castellano".

Asimismo, quieren permitir el uso administrativo de las distintas lenguas entre territorios del mismo espacio lingüístico, "dentro y fuera de las fronteras administrativas, sin barreras y firmando acuerdos para la recepción

recíproca de medios de comunicación dentro de esos espacios lingüísticos". Por último, estos grupos piden impulsar y apoyar reformas estatutarias para la oficialidad de las lenguas propias que aún no son oficiales en una parte o la totalidad del territorio donde se hablan, como el asturiano.

El PSOE votará en contra si no se admite su enmienda

En el debate de la iniciativa, el diputado socialista Marc Lamuà ha lamentado que la proposición, que nace a iniciativa de asociaciones como Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural o Acció cultural del País Valencià, entre otras organizaciones, contemple reformas "inconstitucionales". "No podemos aprobar algo que no sea constitucional porque luego acabamos en sentencias judiciales que no conducen a la nada", ha señalado.

Por ello, su partido negocia con los grupos para introducir una enmienda transaccional para poder llegar a un acuerdo y no votar en contra de la iniciativa el próximo jueves. De lo contrario, la PNL decaerá previsiblemente, ya que PP, Vox y Cs han rechazado de plano la propuesta que pretende "imponer" el catalán, gallego o euskera, como ha criticado la diputada popular Ana Vázquez.

"No hay vasco, catalán, gallego, asturiano o aragonés que no sepa hablar español"

"No hay vasco, catalán, gallego, asturiano o aragonés que no sepa hablar español. Somos plurilingües y es esa consideración de prevalencia y supremacía del castellano la que nos dice que no podemos vivir en nuestra lengua, que no podemos comunicarnos a todos los estamentos públicos en nuestra lengua", ha sostenido la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, la encargada de defender la proposición no de ley.

En este sentido, la diputada de la formación soberanista vasca ha apelado al Gobierno para que "no pierda la oportunidad de demostrar que su defensa de un Estado plurilingüe no se quede en solo humo". "Pedimos hechos, no palabras", ha comentado ante la ausencia de políticas "reales" para avanzar en esta materia.

El portavoz de En Comú Podem Joan Mena ha deslizado que este debate, "de gran calado", debería producirse también en el seno del Consejo de Ministros. "El futuro plurinacional y el plurilingüismo hace tiempo que llama a la puerta y ha venido para quedarse", ha rematado, tras criticar que no pueda hablar en catalán en el Congreso, pero sí pueda hablar en este idioma y en español en el Parlament.

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha hablado en nombre de las personas que se han sentido "con la piel roja en su propia tierra", como cuando un agente de la autoridad "te dice que hables en cristiano, en español". "Esta democracia tiene una deuda con los pieles rojas de este estado", ha ahondado. Por ello, Baldoví cree que esta PNL va de "democracia y de igualdad de derechos". Y, sobre los grupos que han defendido el castellano por encima del resto de lenguas cooficiales, el diputado de la formación valenciana les ha acusado de ser los "verdaderos separatistas", que "no admiten que queremos vivir y sentir en nuestra propia lengua".