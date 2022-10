La ley de vivienda y el poder mediático

Os dejo algunos titulares de las últimas horas sobre el bloqueo a la ley de vivienda. En primer lugar, titulares centrados en el rechazo del PSOE. Público: "El Gobierno vence pero no convence a los socios con sus Presupuestos por el bloqueo del PSOE a la ley de vivienda".

Eldiario.es, entrevista a Irene Montero, titula de la siguiente manera: "El PSOE está cerrado en el no a la Ley de vivienda".

20 minutos: "Ni ley de vivienda, ni fin de la ley mordaza, ni seis meses por maternidad: el PSOE excluye varias banderas de Podemos de los Presupuestos".

Vozpopuli: "El PSOE presionó a Yolanda Díaz para que se 'olvidara' de la Ley de Vivienda" .

Noticias de Gipuzkoa: "Sánchez desoye a Podemos y no incluirá Vivienda en la negociación de las cuentas".

También hay algunos que dicen simplemente que "no hay acuerdo". Fijaos en Europapress: "PSOE y UP cerraron anoche los PGE con la renta de crianza como último punto y sin acuerdo en vivienda". Obviamente, no es lo mismo decir, por ejemplo, que la renovación del CGPJ "está bloqueada hace 4 años", que decir que "el PP bloquea la renovación" (y el PSOE no quiere cambiar el sistema de elección).

Tampoco es lo mismo decir que "no hay acuerdo" en la ley de vivienda, como hace este último titular de Europapress. Habría que decir que el PSOE no quiere ese acuerdo. Parece bastante evidente la diferencia.

También hay otro grupo de titulares que ponen el foco en las maniobras parlamentarias del PSOE para evitar que el pacto pase por Unidas Podemos. Dice Eldiario.es: "El Gobierno tantea a ERC y Bildu para desbloquear la Ley de Vivienda pero chocan en los precios del alquiler".

20 minutos: "El PSOE se abre ahora a negociar la ley de vivienda con ERC y EH Bildu, pero no con Unidas Podemos". Y uno de La Sexta, a tope con el PSOE: "Montero acusa a Unidas Podemos de buscar 'más protagonismo del que le corresponde" por la ley de vivienda"'.

También se pueden encontrar, como era de esperar, titulares contra la ley de vivienda en medios de la derecha neoliberal. Os pongo dos ejemplos del digital Libremercado: "Una asociación de propietarios estudia acciones legales contra el Gobierno por el tope al alquiler". Otro más: "Un demoledor informe del Instituto de Estudios Económicos destroza la nefasta Ley de Vivienda del Gobierno".

Es como "odiamos la ley de vivienda, es una cosa de rojos de mierda que atenta contra el libre mercado, pero hay que darle alguna hostia hoy al gobierno socialcomunista". Así que digamos que no nos gusta que no estén cumpliendo la ley de vivienda que odiamos los plazos en los que se comprometieron. Los caminos del periodismo libre a veces son inescrutables.

En fin. Por último, os leo algunos titulares centrados en el llamamiento que ha hecho la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, para que se produzcan movilizaciones que presionen para el desbloqueo de la ley de vivienda:

Vozpopuli: "Belarra llama a la movilización ante el "rechazo frontal" del PSOE a desbloquear la Ley de Vivienda".

Servimedia: "Belarra pide movilizaciones para obligar al PSOE a desbloquear la Ley de Vivienda."

El Mundo: "Podemos llama a la movilización en las calles para doblegar la 'resistencia total' del PSOE en la Ley de Vivienda".

La Razón: "Podemos alienta a la movilización en la calle para desbloquear la ley de vivienda".

Infolibre: "El movimiento antidesahucios y Podemos llevan a la calle la presión al PSOE por la ley de vivienda".

Web de la Cadena SER: "Belarra llama a la 'movilización' para desbloquear la ley de vivienda tras no lograr avances en la negociación presupuestaria".

Por un lado, creo que es interesante observar que en general las radios y televisiones más afines al PSOE digamos que no entran demasiado al contenido del conflicto político. No se centran tanto en explicar a la gente por qué no hay acuerdo y qué es exactamente a lo que se niegan los socialistas.

Prefieren enmarcarlo todo como un "nuevo choque" entre socios, un roce, encontronazo, colisión, enfrentamiento. Si este ministro sabía o si no sabía, si lo dijo antes o lo dijo después. La típica telenovela politiquera que se centra no en las políticas sino en los políticos, y que obvia la sustancia de lo que estamos hablando. Así, ponem la atención en las cuestiones procedimentales, la relación entre ministros, etc.

Hay que reconocer también que la Cadena SER, que suele estar en la línea del PSOE respecto a la ley de vivienda, al menos no miente a su audiencia y dice claramente que el llamamiento a la movilización lanzado por la líder de Podemos es para desbloquear la ley de vivienda.

Así lo cuenta La Sexta: "Ione Belarra llama a movilizarse contra los Presupuestos que acaba de firmar". Hasta tres veces lo dice. Claramente con el fin de confundir a la audiencia para ridiculizar el llamamiento hecho por la política y que a la gente que ve La Sexta le parezca mal. A ver si con un poco de suerte no salen a la calle, que eso contribuiría a que salga adelante la ley Ni en el PSOE ni en Atresmedia están muy por la labor.

El ecosistema mediático que apoya al ala derecha del Gobierno tratará de convencerte de que Unidas Podemos no debe ser leal al acuerdo de la coalición y a sus votantes. Lealtad significa para ellos los incumplimientos del PSOE, motivo por el cual está mal que se presione, en la calle si es necesario, para que se cumpla el acuerdo.

Para acabar os cuento el poder mediático tiene buenos motivos para oponerse a la ley de vivienda. Esas razones tienen que ver con quiénes son los propietarios del oligopolio mediático. Os doy dos datos de servicio público. El primero os lo leo de un titular de El Español de 2019: "Blackrock duplica su participación en Atresmedia y mantiene posiciones en Mediaset".

El segundo dato, noticia de abril de 2022 en Capital Madrid, un diario de información empresarial y financiera: "Blackrock es accionista, si no principal, sí muy importante, en medios de comunicación como Atresmedia, Mediaset, solo por detrás de Silvio Berlusconi, o, también, del Grupo Prisa. Con respecto a este último grupo de comunicación, BlackRock se hizo, junto con el Fondo CVC Capital Partners, con la mitad de la deuda total del Grupo".