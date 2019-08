Las fiestas populares de Bilbao son sinónimo de aglomeraciones. Resulta sencillo toparse a lo largo del día con larguísimas colas en distintos escenarios de la Semana Grande. Sin embargo, hay un lugar donde siempre hay huecos garantizados: la Plaza de Toros de Vista Alegre, espacio en el que cada agosto mueren desangrados 54 animales, pierde fuelle. Ni siquiera su mantenimiento en el programa oficial de fiestas le permite revivir.

Este sábado, el Colectivo Antitaurino y Animalista de Bizkaia (CAAB) volverá a concentrarse frente a ese viejo edificio para pedir el fin de la tauromaquia en la capital vizcaína. “Es vergonzoso que las corridas aparezcan en el programa. ¿Acaso incluyen todas las obras de teatro que organizan empresas privadas durante las fiestas?”, se pregunta Kontxi Reyero, portavoz de CAAB.

En efecto, el ayuntamiento mantiene las corridas de toros en su programación oficial de fiestas. Así puede comprobarse en la versión impresa de la agenda festiva, donde la programación taurina aparece tanto entre las actividades diarias como en un apartado propio. Además, las corridas de toros también figuran en la aplicación festiva para móviles que ofrece el gobierno municipal de PNV y PSE.

El colectivo antiespecista InfoAnimal ha cedido unas imágenes a Público grabadas esta misma semana, en las que puede verse cómo retiran a los animales "tras ser heridos con espadas, lanzas, arpones y cuchillos", destacan desde dicha organización. En tal sentido, señalan que "la capacidad de sufrir y disfrutar no se da solo en seres humanos, se da en la mayoría de los animales, los cuales tienen consciencia de todo lo que les ocurre".

"Los representantes políticos desoyen la demanda generalizada de la sociedad, que año tras año clama por la abolición de este espectáculo de sangre y violencia", denuncian desde InfoAnimal.

Precisamente, la concentración antitaurina de este sábado tendrá lugar en un momento especialmente intenso: el ayuntamiento tramita actualmente la licitación de la plaza por otros 15 años. Según consta en los pliegos aprobados por la Junta de Gobierno, el ayuntamiento plantea dar un “nuevo enfoque” a la gestión de la plaza, de forma que "además de mantener la organización de los festejos taurinos con los niveles de calidad que corresponden”, se incentive también “la realización de actividades, eventos y espectáculos que no se puede asumir con los medios de los que actualmente se dispone”.

De momento, los trámites avanzan. La empresa Toreo, Arte y Cultura BMF, compuesta por la Casa Chopera –encargada de la gestión de la plaza bilbaína durante los últimos 64 años– y el magnate mexicano Alberto Baillères, ha sido la única que ha optado al concurso de arrendamiento. Nautalia, otra empresa que se había interesado por la licitación, finalmente decidió retirarse por una supuesta falta de objetividad en la puntuación del concurso.

“Fraude de ley”

La oferta de Chopera y Baillerès asciende a 250 mil euros, mientras que el pliego municipal establecía un presupuesto de 105 mil euros al año. Precisamente, ahí está uno de los asuntos que CAAB considera fraude de ley: según denuncia ese colectivo, el gobierno municipal no realizó un cálculo correcto del valor de la plaza para posteriormente fijar la licitación.

“El ayuntamiento ha tomado el valor contable para establecer que la plaza vale un millón de euros. Sin embargo, ese cálculo debe realizarlo en función del valor catastral, que según la Diputación de Bizkaia es de 10 millones de euros. Por lo tanto, tendrían que haberlo sacado en alquiler a partir de 645 mil euros al año, no de 105 mil”, señaló a Público la portavoz de CAAB. También ha advertido sobre el “estado ruinoso” en el que se encuentra la plaza, “con daños muy graves en la estructura y en la construcción”.

A pocas horas de la movilización convocada para este sábado, Reyero aseguró que no descartan acudir a los tribunales si el ayuntamiento desestima nuevamente sus recursos, tal como ya ocurrió anteriormente.

La militante antitaurina destacó además que hay otro punto sobre la mesa: “El CAAB también ha presentado alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en las que pedimos el derribo de la plaza”. La activista antitaurina advirtió que ”esas alegaciones no van a ser vistas hasta el otoño”, por lo que considera que ”no pueden adjudicar la plaza de toros mientras no se desestimen” esos recursos. ”¿Qué pasaría si se estiman y ya han firmado un contrato a 15 años con esos señores?”, se preguntó.