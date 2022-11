Mañueco y García Gallardo boicotean el 25-N en Castilla y León

La sede de las Cortes de Castilla y León no se iluminará de violeta este viernes 25, Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Según han explicado miembros de la oposición tras la Junta de Portavoces, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), ha informado que esta decisión se ha tomado como "una medida de ahorro energético"-

No es la primera vez que Pollán se niega a iluminar las Cortes: el pasado mes de junio también rechazó hacerlo por el Día del Orgullo. En aquel momento, afirmó en una carta dirigida a la Fundación Triángulo que las personas de este colectivo no padecen ningún tipo de emergencia ni "son considerados como vulnerables".

En esta ocasión, Pollán se ha escudado en las medidas de ahorro energético que el Gobierno castellano y leonés aprobó el pasado mes de agosto. Desde entonces, la sede del Parlamento de la comunidad se ha iluminado en varias ocasiones: se hizo para celebrar el Día de la dislexia (el 8 de octubre) o el de la enfermedad púrpura trombo-citopénica trombótica adquirida (el 22 de septiembre), entre otros casos.

La negativa a iluminar la sede de las Cortes de Castilla y León con motivo del 25N es una batalla más en la guerra de la ultraderecha contra el movimiento feminista. No hay que olvidar que Juan García-Gallardo, vicepresidente de la Junta, ya provocó la ira de toda la oposición en pleno al referirse al primer asesinato machista en la comunidad autónoma desde que está en el Gobierno PP-Vox como violencia intrafamiliar.

"Vergonzoso" y "abominable" para la oposición

Los partidos de la oposición en Castilla y León han tachado de "vergonzosa" y de "abominable" la decisión del presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), mientras su socio en el Gobierno, el PP, ha anunciado que sí iluminará la sede de la presidencia de la Junta, situada Colegio de la Asunción de Valladolid.

Patricia Gómez, viceportavoz del PSOE en las Cortes, ha asegurado esta mañana que "hay que tener poca vergüenza para negarse a iluminar la fachada de las Cortes el Día de la Lucha contra la Violencia de Género". Gómez, además, acusó a Alberto Núñez Feijóo de meter en el Gobierno de Castilla y León a !quienes atacan y acosan diariamente con sus declaraciones a las mujeres".

Francisco Igea, de Ciudadanos, ha añadido tras la reunión mantenida con los portavoces: "He vivido cosas vergonzosas, pero esto es inaudito. No sé hasta dónde le van a llegar las tragaderas a Mañueco y a Feijóo. Que no engañen, no son moderados, son cobardes y viven bajo el yugo de Vox", ha sentenciado el que fuera vicepresidente de la Junta de Castilla y León junto al PP de Mañueco en la pasada legislatura.

"Es miserable, es execrable, es abominable que mañana las Cortes no vayan a hacer ningún acto conmemorando este día y manifestando el rechazo de las Cortes contra la violencia machista", ha afirmado Pablo Fernández (Podemos), que añadió que la negativa de Pollán a hacerlo es "miserable e indecente".

Fernández añadió que la ultraderecha, con este gesto, lo que está haciendo es "reírse de las víctimas de la violencia machista".

Vox está "arrastrando al PP a negar la existencia de la violencia machista", finalizó el portavoz de Podemos.