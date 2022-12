Mónica García: "Lo primero que haré desde la Puerta del Sol es reconstruir la sanidad"

De nuevo, candidata a presidir la Comunidad de Madrid. En 2020, Más Madrid quedó segunda en unas elecciones muy especiales. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿En qué se diferencian estas elecciones de las anteriores?

"Ayuso ha aprovechado una pandemia para darle el golpe de gracia a la Atención Primaria"

Aquellas se hicieron un contexto muy particular. Estábamos en la pandemia y yo creo que el ambiente y las emociones eran diferentes a las de ahora. Podríamos esperar que el Gobierno de la señora Ayuso hubiera intentado reconstruir algo, la sanidad que nos había salvado durante la pandemia, por ejemplo, que se hubiera abierto la ventana de la empatía o de la solidaridad, o de tener una sociedad más justa. Y, sin embargo, lo que ha hecho la señora Ayuso ha sido aprovechar una pandemia, nada más y nada menos, para darle el golpe de gracia a la Atención Primaria, para apretar todavía más nuestra sanidad pública y para dejarnos una sociedad todavía más desigual y más injusta.



Dos años como líder de la oposición a Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué balance hace de esta corta legislatura?

Del trabajo de nuestra fuerza política hacemos un balance muy bueno. Tenemos una organización que no solamente es la oposición a la señora Ayuso, sino que es la alternativa y que básicamente nos hemos consolidado como la fuerza que le puede disputar el Gobierno a la señora Ayuso, que confiamos en Madrid y que confiamos en las posibilidades que tiene una fuerza como Más Madrid para poder sentar las bases del futuro, que es justamente lo que no está haciendo la señora Ayuso.

Con respecto al Gobierno actual, pues nos va a quedar un legado de un Gobierno del Partido Popular al uso al que se la va a reconocer por el caso de las mascarillas de su hermano, por los protocolos de la vergüenza y por, en vez de tener médicos, tener plasmas.

También un estilo muy peculiar en el debate parlamentario. Ustedes denuncian bullying político por parte de Ayuso.

"Ayuso busca el desgaste personal, el insulto personal, la gresca"

No es que ejerza de una manera muy peculiar, es la clásica manera del bullying político de la extrema derecha. Ya lo hemos visto con otros dirigentes, lo hemos visto con Bolsonaro. Yo creo que es un guion bien predeterminado que busca el desgaste personal, el insulto personal, la gresca, la confrontación, la polarización, la victimización también, y que no es capaz de encontrar ninguna solución, no es capaz de gobernar. Esconde detrás de cada una de sus esperpénticas manifestaciones una chapuza de gestión. Y esto ya es conocido.



La presidenta tendrá que prorrogar los Presupuestos, las cuentas no han recibido ni el apoyo de Vox. ¿Se está acabando el 'efecto Ayuso'?

"La soberbia va a ser su mayor condena (de Ayuso)"

Yo creo que ya se ha acabado y que un punto de inflexión fue la manifestación multitudinaria que hubo en Madrid por la sanidad pública, para defender a nuestros profesionales. La soberbia, que además es contra todos, es una soberbia contra la oposición, contra su propio partido, contra el Gobierno de España. Una soberbia que le ha impedido poder entenderse con Ciudadanos, con Vox, con los taxistas, con los sanitarios, con las familias. Esa soberbia está jugando en su contra y yo creo que va a ser su mayor condena. Esta manera autoritaria y déspota de creerse que está en un modelo feudal en vez de en un modelo democrático.



¿Es posible desbancar a Ayuso de la Puerta del Sol en mayo del 2023?

Pues yo estoy convencida de que claro que es posible. Y, además, no solo creo que es posible, sino que además es necesario. Yo tengo, por supuesto, orgullo de nuestra fuerza política y de nuestra manera de hacer política, que creo que está calando y reconciliando a la gente con la política y, sobre todo, con la importancia que tiene la política a la hora de transformar la vida de la gente.



¿Qué líneas principales tendrá el diseño de su precampaña y campaña electoral? ¿Qué quiere transmitir al electorado en los próximos meses?

"Somos de aquí, de Madrid, y nos preocupamos por lo de aquí"

Lo primero, que somos la fuerza que está netamente defendiendo los intereses de los madrileños, que no utilizamos Madrid para ningún otro juego político. Somos de aquí, de Madrid, y nos preocupamos por lo de aquí, por lo de Madrid.

Lo segundo, defendemos una cosa muy básica que creemos que es básicamente la mejor herramienta para la que existe la política, que es la buena vida, el derecho al tiempo, el derecho a vivir mejor, el derecho al uso de la política como herramienta para que la gente sea capaz de vivir mejor, de poder llegar a fin de mes, de poder tener su sanidad, de tener una buena educación, que sus hijos no vayan a barracones, que sus padres no vayan a unas residencias donde les dan de comer basura y bazofia.

Y luego, por supuesto, una de mis prioridades, una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer es reconstruir nuestra sanidad. Lo primero que haría, una vez en la Puerta del Sol, es reconstruirla, reconstruir la sanidad es una prioridad. Me conozco la sanidad madrileña, me metí en política impulsada por un deterioro de la sanidad pública con los primeros ataques que hizo el Partido Popular, sus intentos de privatización



Va a llevar tiempo porque lo que han destruido en estos años nos va a costar recuperarlo. Pero en ese proceso sabemos lo que hay que hacer, a quién hay que escuchar y que siempre esto hay que hacerlo de la mano de los sanitarios, de los profesionales y, por supuesto, de los ciudadanos, ya que hay una elección muy fácil que es o Ayuso o la sanidad pública.



¿Se está convirtiendo la sanidad pública madrileña en un polvorín para Díaz Ayuso?

"El golpe se lo llevan los sanitarios, pero a quien le duele es a los ciudadanos"

Es que ella lo ha convertido en un polvorín. El Partido Popular tiene ahí una disociación entre lo que tiene que gestionar y sus competencias y, de alguna manera, la manía o el poco afecto que le tiene a lo que tienen que gestionar y sus competencias, que es la sanidad pública. El PP considera que los profesionales y la propia sanidad pública, uno de los pilares más importantes de nuestro bienestar, nuestra joya de la corona, son sus enemigo. Ha entrado en una guerra particular contra la sanidad, uno de los pilares de nuestra sociedad.

Ya le demostramos el 13 de noviembre que la sanidad no se toca y no se juega con ella. Es verdad que el golpe se lo están llevando los sanitarios, pero a quien le duele ese golpe es a los ciudadanos. Cuando no te puede ver un especialista hasta dentro de meses, cuando no tienes acceso médico de atención primaria, cuando los médicos tienen que ver a 60 ó 70 pacientes y solo tienen tres minutos para verte... Estamos dejando caer, de alguna manera, los pilares más importantes.

Cuando alguna compañera mía me ha dicho "no puedo más, dejo mi profesión, no puedo más", es un fracaso colectivo. Que muchos sanitarios hayan dejado su profesión por las condiciones indignas que les ha impuesto el Gobierno de la Comunidad de Madrid es un fracaso de primer orden, de una política y me atrevería a decir que de una sociedad.

Mónica García responde las preguntas de 'Público'. — Alfredo Langa

¿Cómo solucionaría Más Madrid esta crisis de la sanidad?

"No hay nada más humillante que no poder ejercer la medicina tal y como la hemos estudiado"

Bueno, la primera medida es cambiar de Gobierno. Yo lo siento mucho, pero este gobierno es incapaz. Esto es un fracaso no solamente de su gestión chapucera, sino de su intencionalidad. No, no han cambiado las intenciones que tuvo el señor Lasquetty hace diez años y el señor Ignacio González, con las intenciones que tienen ahora, han cambiado el método.

En aquel momento intentaron privatizar. En este momento, lo que quieren es, de alguna manera, ahogar y humillar al primer escalón de nuestro sistema sanitario, que es la atención primaria y a sus profesionales. Intentan, una de dos, o que pierdan su vocación o que se consideren tan sumamente maltratados que no les merezca la pena defender el lugar donde trabajan. Y es que no se dan cuenta de que no hay nada más humillante que no poder tratar a los pacientes, que no hay nada más humillante que no poder ejercer la medicina tal y como la hemos estudiado.



No hay nada más humillante que ver cómo todo nuestro sistema sanitario está cayendo como un castillo de naipes, porque la atención primaria arrastra a las urgencias, las urgencias arrastran a la especialidad, las especialidades arrastran a los enfermos crónicos, los enfermos crónicos arrastran a la prevención y entonces vamos a tener peor salud, peor calidad de vida y peor sociedad. Y esto es así.

Bueno, el modelo de la señora Díaz Ayuso es un modelo muy claro, muy concreto, las familias están dispuestas a llegar a la bancarrota por costearse los problemas salud. Y nosotros estamos dispuestos a dar la pelea hasta el final para que no nos quiten esta joya de la corona.



En otro orden de cosas, también se criticó mucho a principio de curso la falta de plazas en FP. ¿Cómo mejorarían la educación pública en la Comunidad de Madrid si gobernasen?

"Hay determinados elementos que son nucleares para nosotros, por ejemplo, el comedor escolar"

Este es un Gobierno que desprecia ya no digo uno de los pilares sociales, sino uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos que es la educación, el poder tener un acceso a una educación digna. Un Gobierno que no es capaz de poner en valor eso, que tiene a cientos de niños estudiando en barracones, que tiene a poblaciones enteras sin su colegio público o su instituto público, como Valdebebas, como el Ensanche de Vallecas, como puede ser Parla...

La Comunidad deja a 33.000 alumnos que quieren estudiar FP fuera porque no es capaz de planificar mínimamente cuál es la demanda y la oferta que tiene. Considera que enseñar determinados valores de justicia, de cohesión, de empatía, de respeto... es adoctrinar. Claro, tiene un problema el propio Gobierno con lo que le ha encomendado la gente. La gente no le ha encomendado que le dé becas a los más ricos, le ha encomendado que tengamos a nuestros hijos e hijas en el mejor sistema educativo que pueda haber.

Desde este sentido, podemos empezar tanto en la educación, como en sanidad, como en políticas sociales. Me da la sensación que en la Comunidad Madrid está todo por hacer, que hay que deshacer la madeja y empezar desde el principio. Obviamente, en los sitios donde no tienen cole público, no tienen instituto público, ha de construirse. Se lo llevan prometiendo desde hace diez años, es decir desde hace tres elecciones, tres promesas electorales ya.

Hay determinados elementos que son nucleares para nosotros, por ejemplo, el comedor escolar. Hemos propuesto comedores escolares gratuitos y universales porque creemos que es una cosa que no solamente ayuda a las familias económicamente, sino que es un elemento que aporta también cohesión y sociabilidad a los chavales. Bueno, hay miles de cosas que se pueden hacer porque, insisto, creo que está todo por hacer y, por supuesto, hay que dar salidas a los chavales.

¿Tener 33.000 plazas de FP sin cubrir? Pues no, es un Gobierno indolente que no está pensando en el futuro de los los chavales, sino que está pensando en su propio futuro. Es urgente cambiar este Gobierno y es urgente cambiar las políticas sanitarias, pero también las educativas, claro.



Más Madrid es una fuerza política verde. ¿Cómo vertebrar desde un punto de vista sostenible una región como Madrid, estructurada entorno a la macro urbe que es la capital?

"Tenemos un Gobierno que bloquea sistemáticamente el desarrollo sostenible de esta comunidad"

Desde una perspectiva ecologista que intenta que conviva con el medio ambiente. En esto, también está todo por hacer. Primero, hay que rehacer lo que han deshecho. En la ciudad se empezó, de alguna manera, con una visión de transformación ecológica, de transformación económica y de transformación de la ciudad para que fuera una ciudad más saludable, más vivible y más sostenible. Y, básicamente, la promesa del señor Almeida fue acabar con todo eso, desde paneles solares hasta flujos de tráfico, movilidad sostenible, transporte público, comunidades energéticas...

En la Comunidad, está todo por hacer. Es una vergüenza que tengamos un Gobierno, en un momento en el que toda Europa está mirando hacia la transición energética, hacia la transición ecológica, que no haya puesto encima de la mesa ni una sola medida. Y todo esto no es porque no haya iniciativas de los ciudadanos y ciudadanas, no es porque no haya talento, porque no haya dinero, porque tenemos dinero de Europa, tenemos dinero de España... Es porque tenemos un Gobierno que básicamente bloquea sistemáticamente el desarrollo sostenible de esta comunidad, el aprovechamiento de nuestros recursos.

Después de este verano nos hemos concienciado de lo que supone el cambio climático, la emergencia climática y, por supuesto, la crisis energética. Entonces, si juntas todas esas piezas, tendría que salir un Gobierno preocupado por el futuro y por el presente y, sin embargo, tenemos un Gobierno indolente y absolutamente despreocupado, que abandona lo que es el futuro de esta región.

Deberíamos ser pioneros. Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, el Polo Sur para hacer la transición en la automoción, para hacer la transición de los motores ahora mismo de combustión a motores eléctricos, y en eso tendríamos que ser, la Comunidad Madrid, una palanca, tendríamos que ser los primeros, los que estuviéramos llamando a Europa, reclamando más dinero para esto. Sin embargo, estamos dejando pasar fondos europeos porque excepto bajar impuestos, aquí no se conoce ninguna otra política, ni industrial, ni económica, ni de otra índole para afrontar el futuro.



Por cierto, ¿qué haría con los impuestos si fuera la presidenta de la Comunidad de Madrid?

"Lasquetty se enorgullece de que en los últimos años se hayan dejado de pagar en la Comunidad de Madrid 46.000 millones"

Bueno, hay una fórmula muy fácil. Aquí tenemos a un 1%, un poquito menos del 1%, que están dejando de ingresar 1.000 millones de euros. El señor Lasquetty se enorgullece de que en los últimos años se hayan dejado de pagar, aquí, en la Comunidad de Madrid, 46.000 millones de euros más o menos. Lo cual significa dos veces el Presupuesto de la Comunidad de Madrid entero. O sea, podríamos haber tenido otro presupuesto en sanidad entero, otro presupuesto en educación entero. Y se enorgullece de que haya una suerte de privilegiados que viven de la acumulación de la riqueza y que no son capaces de entender la importancia que tiene la redistribución, que por cierto, viene en la Constitución.

Además, no solo la redistribución, si no la capacidad que tenemos como sociedad, a través de los impuestos, de crear una sociedad que esté mirando al desarrollo, a la investigación, a la ciencia, al futuro, a la transición ecológica, a las políticas de justicia social, a la igualdad. Para todo eso, necesitamos un pegamento que son los impuestos.

Obviamente, está todo el mundo en esto, el Banco Central Europeo, la OCDE, o sea, se han alineado todos los astros para darle la vuelta a ese dogma económico de que bajar los impuestos a los que más tienen al final acaba goteando a toda la sociedad. Todo el mundo se ha dado cuenta, menos la señora Ayuso y el señor Lasquetty. Y eso nos va a lastrar otro tiempo más, hasta que haya un Gobierno que se dé cuenta de que tenemos muchísima más capacidad cuando cumplimos la Constitución que cuando no la cumplimos.



Ya se conoce la candidatura de Más Madrid, pero las listas están abiertas para incluir a personalidades de la sociedad civil. ¿A quién le gustaría incluir?

Incluiremos a gente que aporte, que esté alineada no solamente con nuestros valores y nuestros principios ideológicos, sino también con nuestra manera de hacer política. Porque es importante que, desde un espacio como Más Madrid, hemos sabido reconciliar a la gente con otra manera de hacer política, una manera de hacer política contundente, pero que a la vez es capaz de fijarse en las cosas pequeñas y cotidianas que le importan a los madrileños y que también es capaz de centrar el foco en Madrid. Somos capaces de decir que esto es lo que ocurre en Madrid y esto es en lo que nos vamos a centrar. Y ahí yo creo que hay mucha gente y habrá fichajes interesantes.



¿Descarta que haya un acuerdo con otras fuerzas de izquierdas para concurrir conjuntamente, como con Podemos o IU?

En lo que confío es en el proyecto que lidero. Tenemos un proyecto del que estoy orgullosa, en el que confiamos, al que cada vez hay más gente que se nos acerca, en el que cada vez más gente confía. Y, a este respecto, tenemos intención de avanzar, pero avanzar dentro de nuestra propia senda que nos hemos abierto y que además está funcionando porque nos hemos convertido en en la única alternativa, la alternativa más real que le puede disputar la Comunidad de Madrid a la señora Ayuso.



Por cierto, también se confirma oficialmente a Rita Maestre como candidata de Más Madrid a la alcaldía de la capital. Formarán un tándem en campaña. En las últimas semanas, las críticas a la gestión municipal de Almeida arrecian. ¿Creen que se puede recuperar el Ayuntamiento para las izquierdas?

"El PP tiene complicado saber para qué se presenta a las elecciones"

Sí, claramente. Se puede recuperar el Ayuntamiento, recuperar un Ayuntamiento que se preocupe por la gente. Es que es tan sencillo. Yo supongo que el Partido Popular tiene complicado saber para qué se presenta a las elecciones, porque tener que gestionar algo en lo que no confían y en lo que no creen supongo que será complicado. Pero nosotros lo tenemos clarísimo y creo que recuperar el Ayuntamiento es más que factible.