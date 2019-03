Las mujeres del 27 suben al escenario 

Formaron parte de una de generaciones culturales más importantes de nuestra historia. Fueron poetas, pintoras, ilustradoras, literatas... artistas, en definitiva. En la misma medida que ellos, los Lorca, Buñuel o Cernuda. Como ellos, algunas de ellas también sufrieron la represión de la dictadura franquista o el silencio del exilio. España había sido convertido en un páramo cultural a golpe de sable y no había sitio ni para ellas ni para ellos. Sin embargo, la recuperación de la democracia sirvió para situar a Lorca, a Buñuel o Juan Ramón Jiménez en la primera línea que nunca debieron abandonar. Pero ellas no. Ellas quedaron atrás. Las Maruja Mallo, Ángeles Santos, Concha Méndez, Marga Gil Roesset o María Zambrano, entre otras muchas, fueron silenciadas y olvidadas o, lo que es casi que peor, pasaron a los libros como las mujeres de, como es el caso de María Teresa León.

Sin embargo, la sociedad está cambiando. Las mujeres han dicho basta y reclaman su sitio en la historia. No por cuota sino por talento. La Generación del 27 ha aportado mucho de lo mejor del siglo XX español, pero hasta hace muy poquitos años solo conocíamos la mitad. El 50% que tenía nombre de varón. Así lo reflejó la directora de cine Tania Balló en el afamado documental Las Sinsombrero, que vio la luz en 2015, que, además, presenta este sábado en El Matadero de Madrid la segunda parte de esta historia Las Sinsombrero II: ocultas e impecables.

"Estas mujeres lucharon contra las editoriales, contra una sociedad machista y, también, contra sus maridos"

Pero el trabajo de Balló, además, abrió otras puertas y otras ideas. Ahora, la cantante, compositora y también periodista Sheila Blanco, inspirada en la obra de Balló, ha rescatado del olvido parte del poemario de las mujeres de la Generación del 27 y les ha puesto música y voz en un recital-concierto que permitirá a las mujeres de una de las mejores generaciones de nuestra historia saltar, por fin, a los escenarios casi un siglo después de componer sus poemas.

"Esta aventura comenzó cuando fui a ver Las sinsombrero de Tania Balló. Salí muy contenta y emocionada por descubrir a esta generación de mujeres, pero también cabreada. Me enfadó mucho descubrir que cuanto tenía 15 años y me enseñaron en clase la Generación del 27 nadie me hubiera hablado de estas mujeres. ¿Qué había pasado para que las borraran de la historia? Entonces comencé a indagar y a leer. Y bueno, me pregunté que qué podía hacer yo para aportar mi granito de arena para que estas mujeres tuvieran el sitio que les corresponde en la historia... y esta es la respuesta", explica a Público la cantante Sheila Blanco.

La respuesta es, de momento, el mencionado recital-concierto que se puede ver este jueves 7 de marzo a las 20.30 horas en el Corral de comedias de Alcalá de Henares. Son nueve canciones basadas en las letras de nueve poetas: Josefina Romo Arregui, Concha Méndez, Elisabeth Mulder, Margarita Ferreras, Dolores Catarineu, Cristina de Arteaga, Pilar de Valderrama, Carmen Conde y Ernestina de Champourcín. El reto, no obstante, no ha sido fácil. Cuando escribimos que estas mujeres han sido olvidadas e ignoradas no es baladí. Sus poemas, en muchos casos, son muy difíciles de localizar.

"Encontrar los poemas de estas mujeres ha sido en algunos casos muy, muy difícil. A veces es muy frustrante. Sin duda, es mucho más difícil que el de sus compañeros hombres. Y eso que ahora, con esta efervescencia del feminismo, hay muchos más materiales. Es de destacar la labor de la editorial Torremozas o de Renacimiento, incluso la Fundación Santander editó un libró en el que Juan Manuel de Prada hizo una recopilación de los textos de Elisabet Mulder. Aun así, muchos de ellos son difíciles de encontrar o tienen precios desorbitados en librerías de segunda mano", prosigue la cantante y periodista, autora del disco Sheila Down.

"Albergo la esperanza de que en un futuro no muy lejano estén a la misma altura que sus compañeros hombres"

El miedo ahora, después de tan arduo trabajo, es que "las palabras se las lleve el viento" y estos poemas vuelvan a caer en el olvido. Por eso, Blanco considera que este recital-concierto es el primer paso de un proyecto más largo que concluirá con un disco en el que se incluyan todos estos poemas convertidos en canciones, pero también con un amplio libreto que aporte al espectador pinceladas sobre la vida de cada poeta y algo de contexto. "Estoy ya trabajando en ello. Viendo la producción y pensando en cada poema como una identidad propia. Ahora mismo los canto todos al piano, pero me gustaría que algunos sonaran con un cuartero de cuerda, otros con un chelo... Tengo que seguir trabajando. Es una labor de orfebre".

Se trata, en definitiva, de continuar en la recuperación de las mujeres de la Generación del 27, pero también de otras tantas. Ese 50% de la historia casi ignorado en la actualidad y también en su momento histórico. De hecho, Blanco recuerda el caso de Carmen Conde y las cartas que recibía de su marido, el también poeta Manuel Oliver: "En un tono tremendamente machista Oliver reclamaba a Carmen Conde que regresara a Cartagena cuando ella estaba en Madrid escribiendo y publicando. Estas mujeres lucharon contra las editoriales, contra una sociedad machista y, también, contra sus maridos".

Una lucha que se mantiene a día de hoy. Y que paso a paso se va ganando. "La recuperación de las mujeres del 27 está en camino. Albergo la esperanza de que en un futuro no muy lejano estén a la misma altura que sus compañeros hombres. Hemos sufrido una orfandad de creadoras femeninas que, obviamente, tiene efectos en la sociedad. Es urgente que se recuperen ya. Necesitamos a nuestros referentes y espero que esta labor aporte un paso más en la lucha", sentencia Sheila Blanco.

Fechas de Cantando a las poetas del 27

7 marzo. Corral de comedias 20.30 horas, Alcalá de Henares (Madrid).

9 de marzo. Colaboración en La habitación de las mujeres, Función Lenguaje, 20.30 horas. Madrid.

14 marzo. Biblioteca Sánchez Ruipérez, 21 horas. Peñaranda (Salamanca).

21 marzo. Torrente Ballester, 20 horas, Salamanca.

22 marzo. Colegio Verdemar, Santander.

25 marzo. IES Juan de Herrera, Salón de actos, 12.30 horas. El Escorial, Madrid.

25 de mayo. Museo Casa Lis, Salamanca.

26 de mayo. La Querida, Rodasviejas, Salamanca.

14 de junio. Sala Babel, 22 horas, Torrelodones (Madrid).