El mural feminista que decora el centro deportivo de la Concepción, en el madrileño barrio de Ciudad, se mantendrá. Ciudadanos rectifica cinco días después de apoyar junto al Partido Popular —y a petición expresa de Vox— borrar el mural que, a su juicio, era "sectario e inadecuado" para estar en un polideportivo municipal. Este martes el partido liderado por Inés Arrimadas ha apoyado junto a Más Madrid y el PSOE que el mural con el rostro de quince mujeres pioneras en la lucha feminista se quede como está.

Las mujeres que aparecen en el mural son Rigoberta Menchú, Lucía Sánchez Saornil, Rosa Arauzo, Angela Davis, Valentina Tereshkova, Chimamanda Ngozi, Emma Goldman, Frida Kahlo, Kanno Sugako, Liudmila Pavlichenko, Nina Simone, Billy Jean King, Gata Cattana, Rosa Parks y la Comandanta Ramona y ha sido la presión vecinal, política y mediática la que ha conseguido que sus rostros no se borren.

La vicealcaldesa Begoña Villacís enmienda así al concejal presidente de Ciudad Lineal, Ángel Niño, de Ciudadanos, que votó a favor de su retirada el pasado jueves porque, a su parecer, entre la quincena de mujeres retratadas en el polideportivo hay demasiadas "figuras relacionadas con el comunismo y otras ideologías populistas divisorias". Niño aseguró que a él siempre le iban a encontrar "a favor de la igualdad entre hombres y mujeres sin distinción ni ideología política" pero que justificó su voto porque no todas las figuras de ese mural "eran un ejemplo para los jóvenes".

Villacís ha aclarado que a ella tampoco le gusta el mural, pero que "no se trata" de lo que a ella le gusta: "Quiero un Madrid que recoja su feminismo, mi feminismo, el feminismo de Vox, el feminismo del PP y todos los feminismos", ha señalado. "A mí no me gusta que junto al nombre de Rosa Parks solo se ponga a mujeres que defienden una ideología: me pregunto por qué no están otras mujeres abanderadas del feminismo como Margaret Thatcher, Concepción Arenal o Santa Teresa de Jesús, si ustedes quieren", han sido sus palabras.

Es la tercera vez que Ciudadanos cambia de opinión respecto al mural: el 8 de mayo de 2018 los naranjas —y también el Partido Popular— aprobaron la iniciativa del Ejecutivo liderado por Manuela Carmena. Pero la influencia de la extrema derecha en el consistorio es notable, cuyo apoyo fue imprescindible para investir a José Luis Martínez-Almeida como alcalde y para sacar los primeros presupuestos municipales. Vox convenció a ambas formaciones de que la obra debía ser borrada. Y así lo votaron el pasado jueves.

Vox critica la "falta de moral, ética y lealtad" de Cs

La concejala de Vox, Arantxa Cabello, ha cargado contra la "falta de moral, ética y lealtad" de Cs por votar a favor de que se mantenga en el pleno y hacer lo contrario el jueves pasado. Para la edil ultraderechista el mural representa mujeres "que han defendido la violencia" y son emblemas de "una política comunista y un pensamiento totalitario". "No comparto la ideología de género y (el mural) no representa ningún valor para las mujeres", ha sostenido Cabello.

La cuenta oficial de Vox en el Ayuntamiento de Madrid ha lanzado un duro reproche a los de Arrimadas. "Hoy Ciudadanos se ha ganado su apodo: la veleta naranja. En la Junta de Ciudad Lineal vota sí a nuestra propuesta de retirar el mural femimarxista radical y en Pleno ordinario con la izquierda vota no.

Equidistancia vacía de principios y valores, no son leales ni con los suyos...".

Hoy, @CiudadanosCs se ha ganado su apodo: la veleta naranja. En @JMDCiudadLineal vota SI a nuestra propuesta de retirar el mural femimarxista radical y en Pleno ordinario con la izquierda vota NO.

Equidistancia vacía de principios y valores, no son leales ni con los suyos... pic.twitter.com/HGKy69C2DP — Grupo Municipal VOX Ayuntamiento de Madrid (@VOX_AytoMadrid) January 26, 2021

Por su parte, el PP, socio de Cs en el consistorio, ha criticado que Villacís no haya respetado las decisiones de las Juntas de Distrito. "Está decisión que adoptó la Junta de Ciudad Lineal, si alguien tiene que corregirlos es esa junta municipal", ha señalado Andrea Levy, delegada de Cultura y portavoz municipal de los conservadores, que ha defendido la "la autonomía y la descentralización" de las juntas municipales y sus decisiones "democráticamente" adoptadas.

Almeida acudió a ETA para justificar que se borrara el mural

El alcalde Martínez-Almeida tuvo que acudir a la extinta banda terrorista ETA para justificar la decisión de borrar el mural feminista. "Yo al presidente del Gobierno, y sin ánimo de confrontación, no le he visto escribir ningún tuit, por ejemplo contra los murales que ensalzan a los terroristas en el País Vasco. Y hay muchos", fue el argumento utilizado por el también portavoz nacional del PP.

"Las pintadas lo que hacen continuamente es humillar la dignidad de las víctimas. Y hay muchas. Contra los recibimientos que se hace a los presos de ETA que han sido excarcelados en el País Vasco y que no se han arrepentido de sus crímenes", argumentó el pasado domingo. Unas palabras que no gustaron a algunas víctimas de la banda terrorista, como el periodista Gorka Landaburu, que criticó que el PP volvía a recurrir al "comodín de ETA".

Sr alcalde o portavoz del PP: La coherencia es no utilizar siempre y para tapar sus propias vergüenza el comodín de ETA. Sus acusaciones invalidan su argumentación. , https://t.co/hKLHitcJJg — Gorka Landaburu (@G_landaburu) January 24, 2021

Almeida también defendió que la decisión había sido completamente democrática. "Tan democrático es decidir ponerlo como es decidir quitarlo. Ese mural no estaba hace unos años. Hubo una decisión de la Junta de Ciudad Lineal en Pleno que lo decidió. ¿Eso es democrático? Sí. ¿Es democrático que se acuerde ahora retirarlo? También". La propuesta del alcalde era utilizar ese espacio para dibujar un mural dedicado a los deportistas paralímpicos "tanto hombres como mujeres" como modelo de "superación".