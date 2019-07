"Después de la tormenta siempre viene la calma", ha asegurado la portavoz de Podemos en el Congreso Irene Montero. Para el grupo confederal aún hay tiempo de llegar a un acuerdo sobre un gobierno de coalición antes de la investidura del 23 de julio. "Más tarde o más temprano va a haber un gobierno de coalición", insiste.

El partido morado no quiso contestar a las duras palabras de Adriana Lastra este martes. La portavoz del PSOE explotó contra Unidas Podemos tras constatar el fracaso entre la reunión de Iglesias y Sánchez. Calificó de "falsedades" declaraciones de los dirigentes de Unidas Podemos y aseguró que no iba a haber "una segunda oportunidad". Pero, contra lo esperado, los de Iglesias prefirieron no entrar en el juego públicamente.

Este miércoles Montero sí ha contestado en una entrevista en cadena Ser, pero su posición ha estado muy lejos del enfado que mostró ayer Lastra. "No sabemos cuál es la intención de Sánchez, pero hay que tomar perspectiva. En 15 días puede ser presidente", ha asegurado. Justamente en una quincena se producirá la segunda votación de la primera investidura del presidente en funciones. La única con posibilidad de salir adelante si consiguen cerrar un acuerdo con Unidas Podemos y garantizar las abstenciones de PNV, ERC y Compromís.

La portavoz ha afirmado que, si por ellos fuera, esta misma tarde comenzarían a negociar con los socialistas. Lastra, que también ha sido entrevistada en esta cadena, ha dicho que esta misma mañana llamará a Montero para comenzar a negociar.

Lastra asegura que llamará a Montero para negociar pero el enfrentamiento sigue: cooperación frente a coalición

Sin embargo, el escollo para las conversaciones será el de siempre: un gobierno de cooperación frente a un gobierno de coalición. El PSOE acusa a Podemos de no haber cedido y obsesionarse con los "sillones". Los de Iglesias consideran que ellos ya se han movido suficiente al aceptar la estrategia de los socialistas en temas como Catalunya, no pedir ministerios de Estado y ni siquiera reclamar una representación proporcional a los votos del 28-A.

Ahora los socialistas alegan que quieren comenzar a negociar un programa. Unidas Podemos no quiere sentarse a hablar sólo de programa y reclama una negociación integral.

"Sánchez nos confirmó en la reunión que sigue en una posición inamovible, pero entendemos que la ciudadanía no ha votado eso. No hay mayoría absoluta. E, igual que el PSOE entiende que tiene que negociar el programa, terminará entendiendo que tiene que negociar los equipos de gobierno", ha considerado la portavoz.

Montero ha vuelto a desmentir al PSOE que, tras la reunión de este martes, aseguró que Iglesias le pidió una vicepresidencia a Sánchez. "Ojalá estuviéramos en esa fase final en la que se hablan de los equipos, pero no existió ese momento. No estamos en esa fase. Nosotros aspiramos aun gobierno de coalición y para eso primero hay que hablar del para qué", alegó.

Ahora toca esperar a si en estos días alguna de las partes consigue desbloquear la negociación, pero los de Podemos avisan que es Sánchez tiene que tomar la iniciativa y dar un giro: "El PSOE está intentando no negociar por todos los medios. Nosotros queremos sentarnos a negociar", ha insistido Montero.