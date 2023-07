Una nueva ley trans y ni rastro de la palabra "feminismo" en el programa del PP para el 23J

La nueva ley trans que propone el Partido Popular para desactivar la que logró sacar adelante Irene Montero en febrero de 2023 es una de las medidas de su programa electoral que más titulares han copado. No se trata de una modificación de la actual, sino de la creación de una nueva. Pero, ¿qué otras propuestas lanza el partido de Génova, en materia de igualdad y LGTBI+, de cara a las elecciones del 23J?

Además de la ya comentada —la ley trans—, en el programa del PP solo figura una medida más en el apartado dedicado al colectivo LGTBI+. Aunque no se concreta cuáles, el partido apunta que "se impulsarán cambios en el código penal" para luchar contra "cualquier tipo de discriminación". Además, anuncian nuevos protocolos educativos en pos del mismo objetivo, pero tampoco se especifica.



Sí se extienden más desde Génova en materia de igualdad, aunque, tal y como ya se contó en este periódico, todo fuera del marco de la palabra "feminismo". La formación dedica un apartado específico al fortalecimiento de la mujer en el ámbito laboral. En uno de los puntos se anuncia un plan contra el desempleo femenino, que incide en eliminar las "discriminaciones dobles y múltiples" que sufren las mujeres con discapacidad. Por otra parte, prometen bonificar las cotizaciones para insertar a las mujeres en sectores masculinizados.

También hablan de la brecha salarial provocada por la maternidad y proponen bonificar las cuotas de la Seguridad Social, siempre a cargo del empleador, durante los permisos por el nacimiento del hijo.

Sin embargo, una de las grandes ausencias del programa tiene que ver con la ley del 'solo sí es sí'. Sí que se menciona en el punto 221 del documento (contiene, en total, 365), pero no se aclara si la derogarán o no. Concretamente, apuntan que se llevará a cabo una "profunda revisión del código penal" para mejorar la "proporcionalidad de las penas". A colación de ello y como ejemplo de ley que no cumple esos parámetros, se refieren al 'solo sí es sí'.