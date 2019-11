El nuevo director de la general de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, Manuel Bautista Mojón, reconoce que la libertad de elección de centro educativo "no es un derecho universal y vinculante para la administración".

Esta declaración se remonta al año 2016, cuando Bautista era director del área territorial Madrid-Sur de la Consejería de Educación respondió a la queja de una familia por la inadmisión de su hija en el curso de educación infantil 2016-2017 de un colegio de la Comunidad de Madrid con los mismo argumentos que la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, hace unas semanas, según un documento oficial al que ha detenido acceso la Cadena SER .

Celaá expuso el pasado 14 de noviembre que "de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres y madres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza", recogida en la Constitución, palabras que han provocado murmullos de protesta en el congreso de las escuelas católicas.

Asimismo, Bautista comparte esta visión de la ministra en funciones al sostener que "el derecho a la libre elección de centro no es un derecho universal, sino la manifestación particular de una preferencia de escolarización determinada, que en ningún caso es vinculante para la administración ni atenta contra los derechos de los usuarios del servicio público de la educación en caso de no hacerse efectiva"

Las afirmaciones del nuevo director contrastan con las explicaciones de sus compañeros de partido. "El derecho de los españoles a elegir libremente la educación de sus hijos lo recoge la declaración de derechos humanos y nuestra constitución", llegó a asegurar Cuca Gamarra.