El vicepresidente segundo de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha sido interpelado este miércoles en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso; se trata del primer control desde que el secretario general de Podemos anunciase, el pasado lunes, que sería el candidato de su formación en las elecciones autonómicas que se celebrarán en la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo.

El vicepresidente ha respondido a preguntas del secretario general del PP, Teodoro García Egea, y del portavoz adjunto de Ciudadanos en la Cámara Baja, Edmundo Bal. "Qué poco nos ha durado. Si lo que quería era irse a la oposición, no ha podido elegir mejor candidatura que la de la Comunidad de Madrid. Ahora que se ha olvidado de nuestros mayores, de nuestros dependientes y de nuestros jóvenes, me gustaría saber en qué ha empleado usted su tiempo", ha preguntado el diputado del PP.

"He empleado mi tiempo en gobernar e impulsar políticas sociales, mientras tanto, usted se ha dedicado a comprarse diputados de Ciudadanos ¿Cómo ha conseguido la pasta, la ha puesto usted o se la ha dado algún constructor?", ha respondido el vicepresidente segundo, en referencia a la financiación irregular del PP a la que apuntan documentos como los papeles de Bárcenas.

Egea ha respondido, en referencia a los tránsfugas de la formación naranja, que "las cosas con las personas que tienen dignidad y principios no se hacen así. Yo sé que usted ha necesitado robar una tarjeta SIM o ponerse un periódico". El secretario general del PP ha concluido su réplica vaticinando un mal resultado para Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid: "El 5 de mayo a usted solo le va a quedar sentarse a rodear la asamblea de Madrid".

Iglesias le ha recordado al diputado conservador que su formación ha presentado un recurso ante la Junta Electoral Central para tratar de impugnar su candidatura: "Si estuvieran tan confiados como dicen, no hubieran acudido a la JEC", y se ha referido al lema de campaña de Isabel Díaz Ayuso, "comunismo o libertad", que este miércoles han repetido varios diputados del PP durante la sesión de control.

"En España los comunistas se jugaron la vida para traer la libertad y la democracia a este país mientras su partido fue fundado por ministros franquistas. No les llegan a la suela de los zapatos a los comunistas españoles. Para ustedes la libertad es para que los privilegiados no cumplan las normas, para que los ricos no paguen impuestos; la libertad es sanidad con profesionales bien pagados, educación pública, la libertad se menoscaba cuando una familia dedica el 70% de sus ingresos al alquiler. El proyecto político de ustedes y de la ultraderecha es destrozar la libertad".

También ha centrado su intervención en las elecciones de la Comunidad de Madrid Edmundo Bal: "Se preocupa más del nombre de su vicepresidencia que de las personas que juró servir y proteger. Decía que venía a trabajar durante la próxima década, y ya se va. Usted vuelve a lo que le gusta: a la arenga, a la calle, a la polarización, a cavar trincheras. Qué gran noticia que se vaya del Gobierno. Dormiremos más tranquilos después del 4 de mayo, cuando usted no consiga convertir el Madrid del siglo XXI en el Madrid de los años 30".

"En estos días han aprendido muchas cosas sobre como funciona la política", ha respondido Iglesias, en referencia a la crisis de Ciudadanos. "Fueron el alfil de poderes económicos y mediáticos. Fueron un partido enorme y estaban llamados a ser el centro liberal, pero decidieron ir a la plaza de Colón con el PP y con la ultraderecha. Macron, una referencia ideológica de ustedes, homenajeaba estos días a Azaña y daba las gracias a los republicanos españoles por ayudar a su patria a liberarse de fascismo. Y ustedes, con Vox. Trataron de cambiar de estrategia, pro ya estaban moviéndose los billetes de Egea", ha concluido el vicepresidente segundo.