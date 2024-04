La pareja de Ayuso hizo las obras de su vivienda sin el permiso del Ayuntamiento de Madrid

Las obras de la vivienda en la que actualmente reside Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, con su pareja, Alberto González Amador, "se hicieron sin permiso según las tres bases de datos urbanísticas de Madrid", según informa este martes el diario El País.

De acuerdo con el relato que hace este medio, Alberto González Amador compró la vivienda el 27 de julio de 2022, después haber cometido el fraude fiscal de 350.000 euros por el que está actualmente imputado. El día 4 de agosto la pareja de Ayuso informó al Ayuntamiento de Madrid "de una reestructuración de gran alcance en el inmueble, de 183 metros cuadrados, en una sexta planta".

Sin embargo, los técnicos municipales ordenaron por dos veces -en noviembre y diciembre de 2023- "la paralización y/o el cese inmediato" de la obra y solicitaron a la pareja de Ayuso más información sobre la naturaleza de la misma. González Amador hizo oídos sordos e ignoró esos requerimientos: siguió con las obras al menos hasta el 29 de diciembre, según los datos aportados por El País. Otros testigos citados por este diario aseguran que la reforma "continuó hasta meses después".

Además, las obras sin permiso en el piso de la pareja de Ayuso causaron en agosto de 2022 la inundación por aguas fecales de un restaurante ubicado en el bajo del mismo edificio que en ese momento estaba cerrado por vacaciones. Tras hacer una reforma por esa inundación, el local volvió a sufrir otra en diciembre de ese año. "El negocio no reabrió y se declaró en concurso de acreedores meses después, según la información del Registro Mercantil", señala El País.

Preguntado por las obras en el piso de Ayuso y su pareja, Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, se ha escudado en que no puede dar información sobre actividades o licencias de particulares. "El Ayuntamiento no da información respecto a las actividades o licencias o no de personas particulares, como es la pareja de la presidenta Ayuso", ha contestado Carabante a la prensa