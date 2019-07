Ha llegado la hora de convertir los votos en realidad. La nueva Eurocámara se reúne esta semana por primera vez en Estrasburgo, salida de las elecciones europeas del pasado 26 de mayo, en el que la participación fue de récord. En España, acudieron el 64,3% de los llamados a las urnas, uno de los mejores resultados de siempre, solo por debajo de los primeros comicios en los que participó nuestro país, en 1987.

¿Para qué sirve en realidad el Parlamento Europeo y todos estos votos? La estructura no es del todo sencilla y, además, estamos acostumbrados a oír mucho ruido desde Estrasburgo. Esta semana, sin ir más lejos, hemos tenido cierta agitación.

En la primera sesión del martes, los miembros del Partido del Brexit daban la espalda al hemiciclo durante la interpretación del Himno de la Alegría (el himno de la UE), y el irlandés Matt Carthy tomaba la palabra para preguntar por qué Puigdemont, Comín y Junqueras, elegidos en los últimos comicios, no podían estar ahí. Mientras tanto, más de 8.000 catalanes se manifestaban por los tres eurodiputados electos.

Pero más allá del espectáculo, la Eurocámara aprueba cientos de iniciativas legislativas cada año. Las más importantes de la última legislatura de cinco años incluyen la directiva que prohibirá los plásticos de un solo uso a partir de 2021, el fin del roaming y un permiso de paternidad comunitario de al menos cuatro meses.

La Eurocámara se ha puesto a trabajar esta semana. Tras la breve sesión inaugural del martes, el miércoles los eurodiputados eligieron a un nuevo presidente: el socialista italiano, David Sassoli, a 14 vicepresidentes (ninguno español) y definieron cuáles serán las comisiones de trabajo -el lugar donde se discuten las proposiciones legislativas de manera más concreta- y sus miembros.

Estrasburgo, en el punto de mira de la actualidad

En los próximos meses, los 751 diputados van a estar de actualidad: en dos semanas, tendrán que dar su visto bueno a Ursula von der Leyen, la candidata conservadora alemana que los 28 jefes de Estado y de Gobierno han propuesto para que presida la Comisión. Una candidata contra la que varios miembros han mostrado su rechazo, incluida la española Iratxe García, presidenta del grupo socialista europeo en la cámara. “Es decepcionante”, dijo. Se promete pelea, o al menos debate.

Si el calendario avanza como está programado, en septiembre los 751 tendrían que aprobar los candidatos que los 27 países restantes enviarán para acompañar a Von der Leyen al frente de la Comisión. La última vez ya hubo lío cuando el Partido Popular nominó a Arias Cañete para el puesto de comisario de Energía y Cambio Climático por sus lazos con la industria petrolera, aunque al final lo acabaron aceptando. Este año, también tendrán que ponerse de acuerdo para el presupuesto de la Unión para el período 2021-2027.

Para seguir mejor las noticias de los próximos meses, aquí va una guía rápida para no perderse en los pasillos del Parlamento Europeo.

En pocas palabras: qué es el Parlamento Europeo

La Eurocámara es un órgano colegislador de la Unión Europea, lo que significa que debe aprobar la mayor parte de los reglamentos y directivas. Es decir, las normas europeas se debaten aquí y después se negocian con el Consejo de la UE, que está formado por los 28 ministros europeos de cada área en cuestión.

El Parlamento tiene que aprobar la mayor parte de las normas, pero no todas. Sobre las iniciativas en derecho de la competencia y la política exterior y de seguridad común, el hemiciclo solo es consultado, y los ministros europeos tienen la potestad exclusiva de decisión.

Hay dos sedes: una en Bruselas, donde se hace la mayor parte del trabajo diario; y otra en Estrasburgo, donde los eurodiputados se reúnen una vez al mes para votar las diferentes propuestas en sesión plenaria.

¿Qué cambiará después del brexit?

Sí, el brexit también tiene un impacto aquí. El Reino Unido debería salir de la UE antes del 31 de octubre, según el actual acuerdo, y por tanto también dejará las instituciones. Esto hará que el hemiciclo pase de 751 eurodiputados a 705. La reducción es menor que los 73 diputados británicos que hay en la Cámara actualmente, con lo que varios países ganarán escaños.

España será uno de los más beneficiados, ya que tendrá 59 eurodiputados, 5 más de los que tiene ahora. Francia es el único país que también consigue un aumento de 5.

¿Cómo se aprueban las iniciativas en la Eurocámara?

La Comisión Europea, que dirigirá salvo sorpresa la alemana Ursula Von der Leyen, es la institución donde 30.000 funcionarios redactan las propuestas legislativas. La Eurocámara puede sugerir iniciativas, pero la Comisión tiene el monopolio oficial de propuesta.

Cada vez que la Comisión envía una propuesta, se debate en la Cámara. Para poder discutirlas en profundidad, los diputados se organizan en comisiones especializadas por temas. En el nuevo parlamento habrá 20 comisiones en asuntos como investigación, presupuesto, asuntos monetarios y económicos, comercio internacional o medioambiente (la que más miembros tiene, con 76).

Entre 25 y 76 diputados de diferentes partidos forman cada comisión, que se encarga de negociar informes sobre las diferentes propuestas y nomina a un equipo de negociación para hablar con el Consejo de la UE sobre cada pieza legislativa y llegar a soluciones en común. Las reuniones entre representantes de ambas instituciones son los llamados trílogos, que se celebran a puerta cerrada, por lo que las críticas por su opacidad son frecuentes.

¿Qué iniciativas legislativas se votan en el parlamento?

Hay dos tipos de textos legislativos principales a nivel comunitario: los reglamentos y las directivas. Los reglamentos son vinculantes para todos los Estados miembros y deben aplicarse tal cual en toda la UE. Un ejemplo de reglamento es el que abolió el roaming al pasar de un país a otro de la Unión.

Las directivas son textos con una serie de principios comunes, pero con ciertos márgenes para que los países los adapten a su ordenamiento jurídico. El Estado puede decidir cómo cumplir los objetivos, así como los detalles de la norma, pero tiene la obligación de incorporar la directiva a su legislación en un plazo determinado, a menudo de unos dos años. Un ejemplo es la directiva de calidad del aire, que fija límites para los contaminantes más habituales y que se cita cuando hablamos de zonas de contaminación reducida en ciudades, como Madrid Central.

¿Puede hacer algo más que leyes?

Sí, por ejemplo, debe aprobar el presupuesto comunitario cada año y la estrategia de gasto que diseña la UE cada siete años. En los próximos meses se negociará el llamado marco financiero plurianual de 2021-2027, donde se decidirá cuánto dinero va a fondos de cohesión, a la investigación o a la agricultura.

También tiene que aceptar al presidente de la Comisión. Votará sobre Ursula von der Leyen en dos semanas. Y, si todo va en los tiempos previstos, hacia septiembre cada país debería nominar a su comisario; en el caso de España, será Josep Borrell, que ocupa un puesto como jefe de la diplomacia. La cámara tendrá que aceptar a cada uno de los 27 candidatos que acompañarán a Von der Leyen.

Grupos políticos en la Eurocámara

Los diputados de los partidos nacionales se agrupan en grupos parlamentarios, que deben tener al menos 25 escaños, procedentes de al menos sietes países diferentes. En el nuevo parlamento hay siete grupos: el Partido Popular Europeo (181 escaños); los socialdemócratas (153); Renew Europe, la unión de los liberales y el partido de Macron en Francia (108), que incluye a Ciudadanos; los Verdes (75); el grupo Identidad y Democracia (73), con la Lega de Salvini, el Frente Nacional de Le Pen y otros partidos de extrema derecha; el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (43), cuyo mayor miembro es el partido Ley y Justicia de Polonia, en poder en el país y bajo acusaciones de violación del Estado de Derecho; y la Izquierda Unitaria Europea, con Unidas Podemos e Izquierda Unida (41 escaños en total). 57 eurodiputados no están inscritos en ningún grupo de momento.

¿Cuál es el papel del presidente del Parlamento Europeo?

David Sassoli, socialista italiano, ha sido elegido esta semana para el puesto. Dirigirá los debates en la Cámara y la representará en reuniones con otras instituciones europeas y entidades externas. También debe firmar todas las iniciativas que aprueba el hemiciclo. Su mandato es de dos años y medio.



¿Quiénes son los Eurodiputados españoles?

-Partido Socialista:



1. Iratxe García

2. Lina Gálvez

3. Javi López Fernández

4. Inmaculada Rodríguez-Piñero

5. Iban García del Blanco

6. Eider Gardiazábal

7. Nicolás González Casares

8. Cristina Maestre

9. César Luena

10. Clara Aguilera García

11. Ignacio Sánchez Amor

12. Mónica Silvana González

13. Juan Fernando López Aguilar

14. Adriana Maldonado López

15. Jonás Fernández

16. Alicia Homs Ginel

17. Javier Moreno Sánchez

18. Isabel García Muñoz

19. Domènec Ruiz Devesa

20. Estrella Durà Ferrandis

21. Marcos Ros Sempere (entrará después del brexit)

-Partido Popular:



1. Dolors Montserrat

2. Esteban González-Pons

3. Antonio López-Istúriz White

4. Juan Ignacio Zoido

5. Pilar del Castillo

6. Javier Zarzalejos

7. José Manuel García-Margallo

8. Francisco José Millán Mon

9. Rosa Estaràs

10. Isabel Benjumea

11. Pablo Arias Echeverría

12. Leopoldo López Gil

13. Gabriel Mato Adrover (entrará después del brexit)

-Ciudadanos:



1. Luis Garicano

2. Maite Pagazaurtundúa (de UPyD)

3. Soraya Rodríoguez

4. Javier Nart

5. José Ramón Bauzà

6. Jordi Cañas Pérez

7. Susana Solís Pérez

8. Adrián Vázquez Lázara (entrará después del brexit)

-Unidas Podemos cambiar Europa (Unidas Podemos e Izquierda Unida):



1. María Eugenia Rodríguez Palop

2. Sira Rego

3. Ernest Urtasun (Iniaciativa per Catalunya)

4. Idoia Villanueva

5. Miguel Urbán

6. Manu Pineda

-Vox:



1. Jorge Buxadé

2. Mazaly Aguilar

3. Hermann Tertsch

4. Margarita de la Pisa Carrión (entrará después del brexit)

-Ahora Repúblicas (ERC-Bildu-BNG):



1. Oriol Junqueras (El Tribunal Supremo ha preguntado al Tribunal de Justicia Europeo sobre su inmunidad, para decidir si le permite recoger su acta de eurodiputado)

2. Pernando Barrena

3. Diana Riba

-Juntos por Europa:



1. Carles Puigdemont (no ha recogido su acta, por lo que no es eurodiputado oficialmente)

2. Antoni Comín (no ha recogido su acta, por lo que no es eurodiputado oficialmente)

3. Clara Ponsatí I Obiols (entrará después del brexit)

-Coalición por una Europa Solidaria:



1. Izaskun Bilbao Barandica (PNV)