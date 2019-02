La alcaldesa de Zaratán (Valladolid), Susana Suárez, ha anunciado este martes que abandona el Partido Popular, al que ha representado en la Alcaldía desde 2013, pues lo considera como una formación que "está muerta", al tiempo que ha calificado a su presidente provincial, Jesús Julio Carnero, de "cínico" y ha recomendado que "nadie debería confiar" en él.

Suárez ha oficializado su decisión en una rueda de prensa en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de este municipio de 6.000 habitantes que, como la propia alcaldesa ha recordado, es el de mayor población de los que gobernaba en este mandato el PP en la provincia de Valladolid.

Para Suárez, la formación "está dirigida por una persona en la que nadie debería confiar", en referencia al presidente provincial

La regidora de Zaratán ha recordado que esta afiliada a la formación 'popular' desde 1993 y ha enfatizado que si ahora toma esta decisión es porque ya no reconoce dentro de esta formación ninguno de los valores que en su día la animaron a sumarse a ella. De hecho, ha reflexionado con que el PP tiene "una enfermedad" que le ha convertido en "un zombi" y que, en la provincia de Valladolid, "se mueve, emite sonidos, pero está muerto".

"Dejo el Partido Popular porque en Valladolid ya no comparto lo que representan sus siglas, no es una organización democrática, no es una organización decente y, además, está dirigida por una persona en la que nadie debería confiar", ha aseverado Suárez.