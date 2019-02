Los partidos acusan al PSOE de hacer campaña en el Congreso con la abolición de la prostitución

El Gobierno ha aprovechado el primer Pleno del Congreso tras la convocatoria de elecciones para forzar una votación sobre "la prohibición de la prostitución". Un punto controvertido que divide a la Cámara Baja, al feminismo y al PSOE y Unidos Podemos. Todos los partidos han advertido a los socialistas que no era el momento para este debate: el acuerdo entre los partidos era traer una Ley contra la trata sexual, pero a dos semanas de que se disuelvan las Cortes, han presentado una Proposición No de Ley que han acusado de "trampa".

Adriana Lastra, la portavoz del grupo parlamentario socialista, ha defendido la propuesta y la postura del Gobierno ante este debate: "Sabemos que existen matices en torno a este tema. Pero la postura del PSOE es que la prostitución es la causa que genera la trata. Frases como "no vamos a poder cambiarlo" no son argumentos válidos. Hay que construir una sociedad donde vender o alquilar cuerpo de mujeres no sea posible".

Según la portavoz parlamentaria, la intención del Gobierno era preparar una ley con más tiempo. Sin embargo, ante el adelanto de elecciones, los socialistas han decidido traer una Proposición No de Ley que no ha convencido al resto de partidos. Unidos Podemos y Ciudadanos han presentado dos enmiendas al texto que ponían el foco sobre la abolición de la trata, pero Lastra ha anunciado que su grupo las rechaza: "La causa de la trata es la prostitución. No aceptamos enmiendas". El Congreso, previsiblemente, rechazará la PNL.

Sofía Castañón, diputada de Unidos Podemos, ha recriminado al PSOE que se "utilice el feminismo": "Esta PNL en tiempo de descuento no sirve, porque sólo transmite a la ciudadanía que hacemos algo de lo que no hacemos. No tenemos recursos en las instituciones. Es una falta de responsabilidad".

Más en concreto sobre el texto, la parlamentaria también ha criticado que, pese al nombre, no hay ninguna medida para abolir la prostitución ya que la PNL se centra en la trata sexual. "No innova nada. No aporta nada", asegura. Además, también ha denunciado que incumple la transposición directiva de la Comisión Europea al no asegurar la reparación de las víctimas y acabar con las penas y que no se propone ninguna reforma integral.

Patricia Reyes también ha presentado una enmienda al texto, aunque con un tono muy diferente al de Castañón. "Qué poco respeto tienen a las mujeres. Muchas estamos cansadas de que nos den lecciones de moralidad y de supuesto feminismo. Dicen que pretenden abolir la prostitución en nombre del movimiento feminista, pero hay muchas feministas que no pensamos como ustedes. Prohibir no es la solución para todo y hay mujeres que pensamos que no se puede y que defendemos la libertad", ha recriminado desde la tribuna del Pleno.

Aún así, Reyes también ha criticado que el texto no propone medidas para abolir la prostitución y que las propuestas para abolir la trata ya se encuentran incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que aprobaron todos los partidos y que ha recordado que ya "debería estar en marcha".

