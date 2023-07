Polémica por presidir el comisario Pedro Agudo unas oposiciones de conductor en Madrid

El comisario Pedro Agudo Novo, jefe de la brigada de Transformación Digital de la Policía Nacional, dependiente de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), presidirá el próximo mes de septiembre el tribunal de oposición que ha convocado el Gobierno de Ayuso para convertir en funcionarios a 170 aspirantes a conductores de la Comunidad de Madrid.

Ni la temática de las oposiciones tiene nada que ver con la ciberdelincuencia ni es Pedro Agudo funcionario de la Administración autonómica madrileña.

Este es el primer requisito que rige en las bases de formación de los tribunales de selección de personal funcionario y laboral de la Comunidad de Madrid, según la resolución de 12 de julio de 2022: que los miembros de estos tribunales sean funcionarios de carrera que presten servicios en la Administración madrileña. El segundo amplía al personal laboral fijo con la categoría adecuada la posibilidad de formar parte de los tribunales.

Como tercer requisito, se permite a funcionarios de otras administraciones públicas esta prerrogativa, pero las bases indican que siempre tienen preferencia los funcionarios autonómicos. El caso de Agudo estaría contemplado en este punto ya que procede del Ministerio del Interior.

"Es absolutamente legal la designación", se indica desde la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Ayuso. Explican fuentes del departamento que el nombramiento de Pedro Agudo para presidir el citado tribunal se debe a que él se presentó como voluntario, "igual que hacen en muchas ocasiones agentes de la Policía Local, Nacional y Guardia Civil. Cabe destacar que todos los miembros de los tribunales de las oposiciones son elegidos por sorteo ante notario", explican estas fuentes oficiales.

Noticia eliminada

Así, pues, el azar ha convertido a Agudo, exjefe de gabinete del director general de la Policía Ignacio Cosidó en la época de esplendor de las llamadas 'cloacas de Interior', en presidente del tribunal para adjudicar 170 plazas de conductor del Gobierno de Ayuso. El nombramiento ha sorprendido a asociaciones policiales, a los sindicatos e incluso a periodistas y lectores.

La noticia fue adelantada por el diario El Correo el pasado viernes y fue suprimida horas después, una vez publicada, de todas las cabeceras del Grupo Vocento. Pedro Agudo envió un burofax a la dirección del grupo periodístico en el que pedía la retirada de la pieza "por contener falsedades en el título", dice el comisario a Público.

Bajo el título 'Un jefe policial presidirá un tribunal de oposición en Madrid sin cumplir los principales requisitos', el artículo eliminado explicaba adecuadamente que Agudo cumplía la tercera condición de las bases de formación de tribunales de procesos selectivos, es decir, como personal de otras administraciones públicas diferentes de la Comunidad de Madrid, pero no las dos primeras, como se ha explicado más arriba.

Pedro Agudo fue jefe de gabinete de Ignacio Cosidó desde diciembre de 2011 a septiembre de 2012, cuando dimitió al divulgarse que su mujer era propietaria de una academia de preparación de oposiciones para policías, aunque él se había desvinculado del centro ante notario. El reglamento de la Policía impide a los agentes en activo gestionar este tipo de academias.

Las explicaciones del comisario

Estas oposiciones que va a presidir Pedro Agudo no tienen nada que ver con la Policía. Se trata de aspirantes a conductores oficiales de diversas áreas de la Comunidad de Madrid: chóferes de altos cargos, transportistas de centros sanitarios o residencias públicas, fundamentalmente. Solo se exige el carnet de conducir tipo B, es decir, el reglamentario para turismos.

Público ha recabado la versión del comisario Agudo. "Es un procedimiento normal. No tienen gente para los tribunales. Se han presentado funcionarios de la Comunidad de Madrid, pero como hay tantos tribunales, han dividido para poder cuadrar todos ellos", explica el policía.

"A mí me pidieron el currículo hace dos años y medio o tres años, estando yo adscrito a la Unidad de Policía Judicial de Madrid, y me han seleccionado ahora. En su momento me presenté voluntario porque la Comunidad de Madrid pidió el currículo a funcionarios de la Administración General del Estado. A partir de ahí seleccionan y van llamando", añade Pedro Agudo.

Aunque hayan pasado tres años desde que se presentó voluntario para formar parte de un proceso de selección en la Comunidad de Madrid, a Pedro Agudo su elección ahora no le ha torcido los planes. "Sí me viene bien porque me pagan las asistencias; no me supone nada más que asistir a las reuniones, que son online, e ir al examen, que es un día del fin de semana", explica el comisario. Fuentes sindicales indican que por su trabajo en este tribunal Agudo podría percibir entre 2.000 y 3.000 euros en dietas.

Un inspector de policía, como suplente

No es Pedro Agudo el único policía que forma parte del tribunal. Como presidente suplente figura el inspector Víctor Tarazaga. Es decir, que si Agudo no pudiera acudir finalmente al examen de oposición, lo haría otro policía. "El suplente es un inspector de policía; no es de mi unidad ni de la DAO. No lo conozco de nada", indica Agudo a este diario.

Principio de Especialidad

Para Juan Luis Martín, responsable de Administración Autonómica del sindicato CSIT Profesional, el segundo con mayor presencia en la Administración madrileña, la elección de estos dos policías no es "lo más idóneo". "Nos hubiera gustado que las personas que forman parte de este concurso oposición hubieran sido funcionarios o personal laboral de la Comunidad de Madrid porque siempre tendrán un mayor conocimiento de la materia sobre la que se va a examinar".

Juan Luis Martín incide en el principio de especialidad que marcan las bases de composición de los tribunales. "Entre 160.000 empleados públicos de la Comunidad de Madrid es de suponer que hay personal de sobra para conformar los tribunales de oposiciones en cada materia específica; y esperemos que el resto de miembros de ese tribunal tengan el conocimiento específico que marca la legislación, porque ser policía no garantiza un conocimiento sobre el tipo de plazas que se ofertan, en este caso, conductores", indica el sindicalista de CSIT Profesional.

En cambio, el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO) no ve a priori ningún problema en la elección de Pedro Agudo. "La Comunidad de Madrid ha pedido voluntarios para los tribunales a diestro y siniestro -- indican fuentes del sindicato--. Un tribunal de oposición es un órgano colegiado, muy reglado, no parece que puedan darse con facilidad trampas". Desde CSIF no han querido valorar la conformación del tribunal.

Las 'cloacas de Interior'

Pedro Agudo, gallego de 56 años, no es un policía cualquiera. Ascendió a comisario en 2020. Su nombre aparece vinculado a casos de las 'cloacas de Interior', como el caso Kitchen y el del pequeño Nicolás. De hecho, declaró en la comisión de investigación del Congreso sobre el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas. Tras su cese como director de gabinete de Cosidó, fue enviado a la embajada de Roma, donde permaneció hasta 2017.

En la capital italiana conoció al juez Manuel García Castellón, que era por entonces juez de enlace allí. Es el mismo juez que llevaría, una vez de regreso a la Audiencia Nacional, precisamente el caso Villarejo. Y, casualmente, el nombre de Pedro Agudo aparece en las agendas del comisario Villarejo, vinculado a un presunto intento de sabotear los trabajos de la unidad de Asuntos Internos en el caso del pequeño Nicolás cuando Agudo estaba destinado en la Unidad de Policía Judicial de Madrid, a partir de 2017.

Agudo tuvo que acudir a la comisión de investigación del Congreso sobre el caso Kitchen, donde se le preguntó por los mensajes de 'Whatsapp' que intercambió con Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, en los que se podía leer cómo Martínez pedía al inspector Agudo que usase su amistad e influencia sobre el juez García Castellón para "cerrar esa mierda de Kitchen" respondiéndole Agudo que "[el juez] lo hará". Sin embargo, Agudo negó en la comisión que mediara ante el magistrado para cerrar el caso.

Operación contra Infancia Libre

En esta unidad, entre mayo y julio de 2019, Pedro Agudo dirigió la operación contra las madres de Infancia Libre, elaborando un informe donde se tildaba a esa asociación de organización criminal y dibujaba a las madres como criminales que denunciaban en falso a los padres de abusos sexuales a los niños. Nada más lejos de la realidad.

La Fiscalía no vio ningún indicio de organización criminal en Infancia Libre y desechó el informe, repleto de falsedades y que fue enviado de oficio por la unidad de Pedro Agudo a juzgados de toda España donde madres de Infancia Libre estaban dirimiendo sus procesos de divorcio y custodia de los hijos, como muestra un reportaje exclusivo de Público.

También sobre este tema versan los 'WhatsApp' del ex número dos de Interior del Gobierno de Rajoy, Francisco Martínez, y Agudo, incorporados a la causa Kitchen.

De los mensajes judicializados se desprende el intento del exsecretario de Estado de Seguridad, por entonces diputado del PP, de vincular a Infancia Libre con Podemos y las estrechas relaciones entre Agudo y el que fuera entre 2013 y 2016 número dos del Ministerio del Interior.

Su esposa dirige una academia para opositores

En conversación con este diario, el comisario Agudo indica que la academia que poseía su esposa para formar a aspirantes a policía, Legispol, "se cerró y se vendió". Legispol fue absorbida por Geopol en 2022 y desde abril de este año, la esposa de Agudo es la directora de la sucursal en Madrid, algo que ha podido comprobar este diario y que el propio Agudo confirma, pero desmiente que él esté dando clases en la citada academia.