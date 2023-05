El falso informe policial sobre Infancia Libre se utiliza en los juzgados contra las madres que denuncian abusos a sus hijos

La Unidad de la Policía Judicial adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla envió de oficio, es decir, sin que haya sido solicitado por ninguna de las partes, informes a diversos juzgados de España sobre una supuesta investigación que esa unidad estaba llevando a cabo sobre la organización Infancia Libre. A través de diversos faxes, varios a los que ha tenido acceso este diario, la Policía informaba a juzgados de familia y de lo civil donde se dirimían divorcios y custodias de los hijos, que la mujer en cuestión estaba siendo investigada por pertenecer a una organización criminal.

Los oficios enviados por la Policía a los juzgados están firmados por el inspector jefe (Pedro Agudo) o por el subinspector de dicha unidad y en ellos no se ahorraban detalles sobre las investigaciones y actuaciones que había emprendido dicha unidad policial contra diversas madres. Los escritos detallaban las detenciones de tres de las madres con nombres y apellidos y también nombraban a dos abogados, a una pediatra, una psicóloga y a un psiquiatra de la sanidad pública a los que acusaban de realizar informes falsos y de formar parte de una organización ilegal.

La mayoría de los faxes enviados por la Policía a distintos juzgados (de Granada, Madrid y Catalunya) a los que ha tenido acceso Público tienen fechas comprendidas entre junio y noviembre de 2019.

Una "barbaridad jurídica"

Diversas juezas y juristas consultados por este periódico afirman que esta actuación es una "auténtica barbaridad" jurídica y que supone una actuación irregular por parte de la Policía, pero también por parte del juzgado si admite el escrito. Tal como comenta Cira García, magistrada del juzgado de violencia de género de Albacete, este modo de actuar es ilegal, puesto que la Policía puede actuar de oficio en causas penales, pero no en juzgados de lo civil. "Esto es muy serio", comenta García ante la constatación por parte de este medio de que muchos oficios policiales no fueron aportados por las partes ni habían sido solicitados por el juzgado.

García explica que los únicos que están capacitados para adjuntar documentos en los procedimientos civiles son las partes interesadas, pero no terceras personas. "¿Qué finalidad tiene que la Policía envíe de oficio un escrito al juzgado?", se pregunta esta jurista y se responde: "La de influir en el proceso judicial y poner en cuestión la capacidad de la mujer para ser madre. Es una criminalización y estigmatización de la mujer que no solo no está condenada, sino que se basa en una investigación que no ha tenido el respaldo de la Justicia".

Tanto García, como la jueza Helena Gil, magistrada y profesora de la escuela judicial, resaltan que la Policía podría haber incurrido en graves delitos contra la ley de protección de datos, delitos contra la intimidad y revelación de secretos. "No es legal incluir en un procedimiento civil datos de otros procedimientos", advierte Gil.

Otra de las preguntas recurrentes de las juristas consultadas por este diario fue cómo supo la Policía que existían causas abiertas de estas madres en juzgados de lo civil. Tal como relatan, no existe forma de que la Policía conozca estos datos, a menos que hayan sido sus exparejas las que aportaran esta información a la Policía judicial.

Envío de un oficio a Catalunya

Si bien la mayoría de las madres contenidas en el informe de la Policía Judicial son de Madrid y Granada, Silvia A. estaba inmersa en un proceso por divorcio y por la custodia de sus hijos en Catalunya. El 5 de noviembre de 2019 la unidad de la Policía adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla envió al juzgado de primera instancia número 18 de Barcelona un escrito de cuatro páginas. En él se afirma que se envía "a los efectos que se estime oportunos" y advierte de que el proceso de divorcio de Silvia A. había sido incluido en el informe policial por coincidir con el modus operandi de diversas mujeres.

La abogada de Silvia A., Antonia Ortiz, afirma a Público que tras la recepción de dicho escrito en el juzgado se puso en contacto con la unidad de la Policía Judicial del Plaza de Castilla. Quería saber cómo la Policía había tenido conocimiento del proceso civil en el que su representada y su expareja estaban inmersos en dicho juzgado. También preguntó sobre quién había ordenado a esta unidad enviar un escrito que no había sido aportado por la parte contraria ni solicitado por la jueza. Tal como relata Ortiz, la respuesta que obtuvo por parte del portavoz (no pudo determinar si fue el inspector jefe o el subinspector), fue que "no tenía porqué darme explicaciones ni los motivos por los que lo había hecho. Ni quién se lo había requerido, un trato denigrante que no aclaró nada".

En febrero de 2020 el juzgado le retiró la custodia de sus hijos a Silvia A. Según la abogada de esta madre, es difícil saber hasta qué punto influyó la comunicación de la Policía y el tremendo ruido mediático que se había organizado sobre la vinculación de diversas madres a Infancia Libre. Reconoce que la jueza no incluyó comentarios sobre la investigación policial en sus decisiones judiciales, pero afirma que el informe vino a empeorar un caso ya de por sí complicado, en el que la madre estaba siendo acusada de ejercer el inexistente Síndrome de Alienación Parental sobre sus hijos. La decisión de la jueza fue brutal: le cedió la custodia del menor de los hijos al padre y ordenó que la hija (de siete años) fuera institucionalizada por la Dirección General de la Infancia (DGAIA) por su negativa a irse con el padre.

El de Silvia A. no fue el único caso en el que la Policía judicial actuó de oficio. Algunas madres de Granada, inmersas en procesos civiles de divorcios y custodias, vieron cómo la Policía enviaba estos escritos a los juzgados. La mayoría no quieren dar su nombre, con temor todavía a hablar por la criminalización sufrida y que siguen sufriendo por el informe policial y el ruido mediático y social azuzado por la unidad de la Policía Judicial y diversos medios de comunicación. Cuatro años después de que saltara a la luz las actuaciones policiales y más de tres años después de que la Fiscalía General de Madrid diera carpetazo al informe por no encontrar ningún indicio de criminalidad, ni de la existencia de asociación ilícita, la mayoría de las mujeres implicadas no quieren hablar públicamente del asunto ni que su nombre salga a la palestra.

Querella contra la Policía

Vicente Tovar, abogado de algunas de estas mujeres que fueron incluidas en la causa policial, confirma que en Granada, varios juzgados recibieron un oficio policial sin haberlo solicitado las partes. Es más, en algunas ocasiones, en los procesos civiles de algunas de estas madres se han incorporado información de otras mujeres acusadas por la Policía de pertenecer a la supuesta trama.

En enero de 2021, Tovar representó a dos madres de Granada que presentaron una denuncia contra el inspector jefe de la Policía Judicial, Pedro Agudo y contra la unidad que elaboró el informe. Denunciaban que los agentes habían incurrido en falsedad documental y en revelación de secretos y afirmaban que el escrito policial no está basado en ninguna investigación, sino en los testimonios de varios padres que no han sido siquiera contrastados. En un principio el juzgado de instrucción número 15 de Madrid admitió la queja e inició una investigación. Sin embargo, poco después la archivó.

Hace un par de semanas, Vicente Tovar volvió a activar la denuncia. Esta vez adjuntando documentación adicional, entre otros hechos, una investigación realizada por este periódico que desveló la connivencia entre Pedro Agudo y un alto cargo del Partido Popular para hacer de la investigación policial un caso contra Unidas Podemos. Tovar está a la espera para ver si el juzgado acepta reabrir el caso ante las nuevas revelaciones.

¿Cómo se fabricó el caso Infancia Libre?

Entre mayo y julio de 2019 el entonces jefe de la unidad de la Policía adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla, Pedro Agudo, elaboró una supuesta investigación con el fin demostrar que un grupo de madres, abogados y profesionales de las sanidad pública se habían asociado en una organización criminal bajo el nombre de Infancia Libre. Según dicho informe (al que ha tenido acceso este diario), el objetivo de banda era el de denunciar falsamente a sus exparejas de abusar sexualmente de sus hijos para quitarles la custodia a los padres y quedárselas ella en exclusiva.

Infancia Libre había sido creada en 2015 para dar apoyo a madres y familiares de menores víctimas de abuso sexual intrafamiliar, tras constatar diversas madres la falta de credibilidad del relato de los menores y sus madres cuando denuncian dichos hechos ante la Justicia.

El germen del informe policial fue la detención de María Sevilla, presidenta de la organización, el 30 de marzo de 2019 en una finca de cuenca. Sevilla llevaba más de año y medio en paradero desconocido para no entregar a su hijo mayor a su expareja, después de que el juzgado archivara la denuncia de abusos sexuales y le diera la custodia del menor al progenitor. La foto que ilustraba las informaciones de su detención era una en la que se veía a Sevilla con otras tres mujeres junto a diputadas de Unidad Podemos. En las semanas siguientes otras dos de las mujeres de la foto (Patricia González y Ana Bayo) fueron detenidas con un gran despliegue mediático. En ambos casos la prensa ya estaba apostada en la puerta de los juzgados para conseguir una imagen.

Desde el inicio de las detenciones, Pedro Agudo comenzó a participar en programas de televisión y en otros medios de comunicación. En diversas entrevistas atribuyó la actuación de estas madres como un "modus operandi" para referirse a una serie de supuestas similitudes en todos los casos y afirmó en diversas ocasiones que las mujeres habían puesto denuncias falsas, un extremo que la fiscalía demostró meses más tarde que era falso. Aunque no hubieran prosperado o se archivaran, ninguna de las denuncias fueron consideradas como falsas.

Tal como desveló una reciente investigación de Público, el caso de Infancia Libre tuvo su origen en una colaboración policial y mediática que involucró a políticos del PP y uno de cuyos objetivos era el de debilitar a Podemos ante las elecciones generales y autonómicas que estaban en ciernes. Los WhatsApps intercambiados entre el entonces jefe de la unidad policial, Pedro Agudo, y el ex número dos de Interior del Partido Popular, Francisco Martínez, incorporados a la causa Kitchen deja negro sobre blanco la voluntad del político y del policía de ligar el caso de Infancia Libre con miembros de Unidas Podemos en plena campaña electoral.

Pero las actuaciones policiales fueron mucho más allá de las tres detenciones iniciales. En los tres meses siguientes a la detención de María Sevilla, la unidad de la Policía Judicial, con su responsable a la cabeza, comenzó a recopilar denuncias de distintos hombres, principalmente de Granada, Madrid y Catalunya, que afirmaban que sus exparejas usaban el mismo modus operandi que las que aparecían en los medios de comunicación.

De las entrevistas con los padres, la Policía Judicial elaboró un informe en el que involucró a un total de 18 mujeres que estaban inmersas en procesos judiciales por haber denunciado agresiones sexuales o violencia de sus parejas hacia sus hijos e hijas o violencia de género hacia ellas mismas. Además, incluyó a dos abogados y a otros tres profesionales de la sanidad pública expertos en la detección de violencia en la infancia. A todos se les acusó de ser parte de una supuesta trama criminal, sin tener en cuenta que en muchos casos sus denuncias y sus juicios comenzaron años antes de la creación de la organización Infancia Libre. Una simple coincidencia bastó para estar en el listado: haber utilizado la misma pediatra o psicóloga de Granada, haber compartido abogada o simplemente haber denunciado violencia sexual hacia sus hijos o estar inmersa en procesos de violencia de género.

A pesar de que la Fiscalía no vio indicio de veracidad en el informe de la Policía, las consecuencias de las actuaciones policiales siguen teniendo un tremendo efecto sobre las mujeres incluidas en él.