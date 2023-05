Pontevedra, la joya peatonal del nacionalismo gallego

En la ciudad de Mariano Rajoy, Ana Pastor y Alfonso Rueda gobierna desde hace 24 años el Bloque Nacionalista Galego, que ha convertido a Pontevedra en el ejemplo de su modelo de gestión municipal y cuyo alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, médico de profesión, aspira a revalidar mandato por séptima vez consecutiva.

Durante los primeros veinte años de democracia, a Pontevedra se la identificaba con dos ideas. Por un lado, con la contaminación, por el pestilente olor perenne de las emisiones de Ence, la celulosa instalada a escasos centenares de metros de su casco urbano, que durante años contaminó la ría con mercurio y cuyas emisiones se percibían a kilómetros del centro. De otro, con un marcado conservadurismo. "Soy un señor de Pontevedra", decía Rajoy cuando quería decir "soy un señor de derechas".

Tras casi medio siglo de Gobierno nacionalista, Ence sigue a orillas de la ría y Rajoy fue declarado por el Ayuntamiento en 2016 persona non grata por prorrogarle durante 60 años, cuando estaba en funciones, la licencia para mantenerse en los terrenos públicos que ocupa. Pero a la ciudad ya no se la identifica con la contaminación, sino todo lo contrario.

Bajo los gobiernos de Lores, en coalición con el PSOE, Pontevedra ha saneado y acondicionado también la ría y el río que la alimenta, el Lérez, así como sus zonas naturales aledañas, y ha emprendido un proyecto de humanización que ha recuperado para las calles del centro su uso peatonal.

Peatones empoderados

"Aquí quienes están empoderados son los peatones, y no los conductores. La ciudad es suya, no de los coches", asegura César Mosquera, concejal y miembro de los equipos de Lores cuando el BNG llegó al poder en 1999, y responsable durante lustros de las áreas de urbanismo, ordenación del territorio y movilidad urbana. "Llevábamos 12 años en la oposición y teníamos perfectamente claro el modelo de ciudad que queríamos", añade.

Peatones por el centro de Pontevedra. — Concello de Pontevedra

Con apenas 86.000 vecinos, Pontevedra ocupa el sexto lugar de las urbes más pobladas de Galicia, pero es una de las que más dinamismo demográfico ofrece en una comunidad envejecida y que pierde población año a año. Al contrario, ella no ha dejado de crecer en el último cuarto de siglo -en 1999 rondaba los 75.000 habitantes-, gracias al atractivo de la mejora en las condiciones de vida de los residentes.

"Hemos recuperado las calles y lo hemos hecho con un urbanismo de perspectiva feminista, porque las mujeres son sus principales usuarias. Si una mujer no se siente segura en una determinada calle o un parque, entonces es que algo no va bien", sostiene Mosquera.

"Cuando llegamos, el centro de la ciudad tenía una densidad de tráfico superior a la de Madrid, Milán o Londres", asegura. Al poco de acceder al poder, suprimieron la ORA "un instrumento injusto socialmente, porque beneficia a quienes más tienen, y que además atrae más coches", sostiene.

En su versión, la peatonalización de la práctica totalidad de las calles del casco histórico, del 70% del centro y del 50% de todas las de la ciudad, acompañada de un plan de iluminación que prima a los peatones y no a las carreteras, ha redundado también en la seguridad. "Al ser peatonales, las calles se llenan de gente y eso ahuyenta a los delincuentes. Y si hay más seguridad, eso atrae de nuevo a más gente, lo que también beneficia al comercio local", afirma el edil, que ocupa también la Vicepresidencia de la Deputación Provincial.

La fuerza más votada

En las pasadas elecciones locales, el BNG fue la fuerza más votada y le sacó casi 7.000 votos al PP. Mosquera sostiene que esperan mejorar esos resultados, y lamenta que, a su juicio, el PP y el PSOE hayan comprado "el discurso de la derecha más radical". "Dicen que esto está acabado, y no es así. Al contrario. En estas elecciones no se vota por lo que ya has hecho. Eso es historia. Se vota por el futuro", subraya.

Pontevedra, desde el paseo junto al río Lérez. — Concello de Pontevedra

Lo cierto es que el candidato del PSOE, Iván Olmos, considera que estas son las elecciones "más abiertas de la última década en la ciudad" y atribuye a su partido buena parte de los éxitos para convencer al elevado porcentaje de indecisos que aún contemplan las encuestas de precampaña. "Pontevedra tuvo un período de 24 años en los que se transformó para bien y por el que que los ciudadanos premiaron en las urnas tanto al BNG como al PSOE, que fue artífice de esa transformación", explica.

"Ahora estamos en un punto de inflexión, de decidir si nos conformamos con lo mismo y nos ocupamos de la próxima calle que vamos a peatonalizar, o si le damos un nuevo impulso al proyecto con políticas de sostenibilidad, de creación de empleo, de reducción de los precios de la vivienda, que aquí son de los más altos, y de mejora del transporte público", añade.

La peatonalización excesiva "aísla a la ciudad", según el PP

Para el PP, sin embargo, la peatonalización de la ciudad es excesiva y "aísla a Pontevedra de su entorno, perjudicando a las parroquias y generando que miles de personas cada día no quieran venir a la ciudad", en palabras de su candidato, Rafael Domínguez, también médico, recogidas en su primera rueda de prensa de campaña.

"Abrazamos la peatonalización de algunas calles, sobre todo del casco histórico, para dar protagonismo al peatón en lugar del coche", afirma Domínguez, quien alerta de que el cierre a los coches de otras vías "ha perjudicado seriamente al comercio local y no ha mejorado la vida" de los barrios afectados.

El candidato popular sostiene que su proyecto es mejor y que su modelo no pretende que Pontevedra se llene de coches , "pero sí de gente". "Un modelo de futuro, de empleo, de oportunidades, una Pontevedra universitaria y del deporte, una Pontevedra de futuro". Y también de pasado, al que no renuncia: "Somos la ciudad de Rajoy y de Ana Pastor".