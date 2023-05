Juan Lobato: "Ayuso dejará Madrid en seis meses gane o pierda las elecciones"

No lleva en su actual cargo como secretario general del PSOE de Madrid ni dos años. Tras ganar las primarias al alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, afronta un reto mayúsculo el próximo 28 de mayo. Juan Lobato (Madrid, 1984) es el candidato de los socialistas madrileños para las elecciones autonómicas. Enfrente tendrá al PP de Isabel Díaz Ayuso, a la que una gran mayoría de encuestas otorgan casi mayoría absoluta . Eso no desanima a los socialistas, que aspiran también a superar a Más Madrid como principal fuerza de la oposición. Además, considera que los planes de la presidenta madrileña no pasan por seguir en su cargo durante los próximos cuatro años. En esta entrevista con Público , el líder del PSOE en Madrid analiza las perspectivas electorales de su candidatura así como la gestión del actual Gobierno regional.

Hace prácticamente un año, en una entrevista en este medio, nos decía que Ayuso está muy lejos de la mayoría absoluta de Aguirre o Gallardón, y que había tocado techo. Hay encuestas de todo tipo, pero muchas de ellas sí que indican que puede tener mayoría absoluta. ¿Cómo ve estos sondeos?

Sí, yo leo todas las encuestas y creo que un líder político tiene que tener la seriedad de analizarlas. Es verdad que sigue lejos de esas mayorías absolutas de Aguirre y Gallardón, que tenían setenta y pico escaños de un Parlamento incluso más pequeño. Pero también es verdad que tenemos que aprovechar esta campaña electoral para explicar por qué es necesario regenerar Madrid después de 28 años. Hay encuestas que le dan un poco más, otras un poco menos y algunas donde incluso llega a esa mayoría.

Nuestra tarea ahora es seguir la dinámica que se ha generado, porque si algo dicen todas las encuestas es que el único partido que en todas de las publicadas en los últimos tres meses, en todas, sube, ese es el PSOE. Es verdad que queda mucho camino porque venimos de un momento complejo y afortunadamente hemos hecho lo más difícil que es cambiar la dinámica. Cuando vas bajando, lo importante es parar la caída y empezar a subir, y eso es lo que estamos haciendo. Y una vez que empiezas a arrancar, a subir, todo es más sencillo y estos 15 días vamos a aprovecharlos a tope.

También hay encuestas que apuntan a que el PSOE está subiendo y podría superar a Más Madrid en la Comunidad. ¿Le preocupa esto en concreto? ¿Es decir, ser de nuevo el principal partido de la oposición o superar al partido de Mónica García? ¿Cómo ve esa disputa entre el espacio de la izquierda?

No con Más Madrid. Hay una izquierda no socialdemócrata, que representa otra política distinta a la nuestra, y ahí está Podemos, Más Madrid, que son otra ideología distinta. El PSOE tiene más de 140 años porque representa y aspira a representar a las amplias mayorías de demócratas con convicciones sociales que hay en España y que hay también en Madrid. Y nosotros eso es lo que lo que planteamos, que esa amplia mayoría muestre su apoyo hacia el Partido Socialista. Por lo tanto, no es que compitamos con ese espacio que es distinto al nuestro, sino que competimos con nosotros mismos por conseguir esa confianza y esa ilusión en esa mayoría de población.

Si le dieran los números, ¿pactaría un Gobierno de coalición con Más Madrid y Unidas Podemos para sacar a Ayuso de la Presidencia? ¿Habría algún problema en entenderse con ellos?

Problema ninguno. Yo tengo muy buena relación con con las candidatas, en este caso de Más Madrid y de Podemos. A Mónica, por ejemplo, la conozco desde hace tiempo, cuando era diputada de Podemos en la legislatura anterior, y tenemos buena relación. Nosotros a lo que aspiramos es que haya una mayoría de cambio y, como decía antes, de regeneración, después de 28 años, que ya toca. Una vez que se produzca el resultado electoral, desde luego, queremos presentar nuestra candidatura a la Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid y ojalá que esa mayoría de cambio tenga una mayoría parlamentaria y apoye nuestra candidatura.

En todo caso, ¿qué diferencia a su candidatura del proyecto de Más Madrid, que actualmente es el principal partido de la oposición?

Bueno, a nosotros nos diferencia de Más Madrid y de Podemos la familia ideológica a la que pertenecemos. Más Madrid es un partido, digamos, la sucursal de Más País, que viene de un proceso de escisión de Podemos y que representa ideológicamente ese espacio político, que viene del Partido Comunista de España, de Izquierda Unida. Y esa es la ideología que tiene y que plantea, que tiene el resultado electoral que tuvo en las últimas elecciones, como el que tuvo Julio Anguita en su momento, de un 15%, y que nosotros respetamos totalmente. Además, somos conscientes de que hay muchos puntos en los que podemos colaborar, igual que con otros partidos de otros espectros políticos.

Pero la diferencia es muy clara. Nosotros somos un partido socialdemócrata, europeo, moderno, que tiene una aspiración distinta, una aspiración transversal de mayorías. Y ellos, los dirigentes de Más Madrid eran los dirigentes de Podemos de hace dos, tres y cuatro años. Es decir, representan esa familia ideológica del Partido Comunista y de Izquierda Unida.

Hace pocos días vimos a Isabel Díaz Ayuso decir que la justicia social es un invento de la izquierda que promueve la cultura de la envidia. ¿Qué opinan en el Partido Socialista de la Justicia Social y, en concreto, en Madrid?

Bueno, lo que opinamos la justicia social se ha demostrado durante más de 140 años de historia, que el PSOE la viene defendiendo. Pero no solo el PSOE. La Constitución española que defiende que nuestro Estado es un estado democrático, social y de derecho. Pero no solo eso, incluso si hacemos una reflexión sobre el humanismo cristiano, el propio Concilio Vaticano habla de la justicia social como la esencia vital de nuestras comunidades y de nuestras sociedades.

Juan Lobato, candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid por el PSOE. — Jaime García-Morato.

Entonces, a mí estos disparates que vuelven a hacer que Ayuso se dedique a pensar solo en ese exclusivo porcentaje de altas rentas, de grandísimos patrimonios, que es lo único que interesa, representar a ese pequeñísimo porcentaje de la sociedad que no necesita a nadie que le represente porque ya tienen sus propias capacidades. Pero en eso está, en esa beca para gente que gana más de 100.000 euros, esas bajadas de impuestos de 992 millones al año al 0,2% de la población de esos grandes patrimonios... En eso está y por eso no quiere que haya justicia social, porque solo representa ese 0,2%.

¿Cuáles son las prioridades que tiene la candidatura del PSOE en Madrid para estas elecciones?

Pues mira, hay dos prioridades. Una prioridad en las formas y en el cambio de mentalidad de lo que tiene que ser Madrid. Madrid no puede ser una región con una Presidencia de la Comunidad de Madrid enfrentada con todo el mundo, atacando, insultando permanentemente. A mí me han llamado Txapote, me han llamado gentuza en la Asamblea de Madrid. En fin, un disparate. Tiene que ser una región con un presidente que tenga una interlocución, un diálogo, una cooperación con el resto de administraciones públicas (Gobierno de España, comunidades autónomas vecinas, con los alcaldes de esta región que deben ser aliados estratégicos clave) y, por lo tanto, un Gobierno abierto al diálogo y al consenso.

Y segundo, en el fondo, ¿qué tiene que cambiar en Madrid? Tenemos que tener un propósito de región. Y ese propósito, a mi juicio, es desarrollar el potencial que tenemos para ser una de las mejores regiones del mundo en calidad de vida, en cohesión social y en crecimiento económico sostenible. Y eso pasa por dar seguridad, confianza y oportunidades con servicios públicos de máxima calidad en la sanidad, la educación, infraestructuras, transporte público y vivienda.

¿Cómo definiría el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante todos estos años? ¿Qué balance hace?

Lo primero que te diría es que Ayuso en cuatro años no ha salido ni un día del cartel electoral para dedicarse a gestionar. Prueba de ello es que nos ha dejado a todos los madrileños tres años sin presupuestos. Por lo tanto, es un Gobierno que sólo ha estado pensando en hacer oposición a Pablo Casado, hasta que se lo cargó, y ahora en hacer oposición a Feijóo, hasta que se lo cargue, que va por el camino; dedicado a presentar simplemente críticas y ataques a otras administraciones, el Gobierno de España, u otras comunidades autónomas, incluso de su propio partido. Presentándonos, ahora ya, quitándose la careta, planes para España, pero no para Madrid, que es lo que acaba de hacer esta misma semana. La señora Ayuso ha puesto el modo 'Madrid off', quitándose la careta, y dedicándose ya directamente a competir con Feijóo por el liderazgo a nivel nacional. Esto ha sido el resumen de estos cuatro años.

La vivienda es una de las principales preocupaciones entre los madrileños. Si usted gobierna, ¿aplicaría la Ley de Vivienda en la Comunidad?

Sí, claro, por supuesto. Esto que se dedica a hacer Ayuso de que cada ley que se aprueba, antes de leerla, ya anuncia que no la va a aplicar y que la va a recurrir; parece más un bufete de abogados que un Gobierno que se dedique de verdad a gestionar y a gobernar los asuntos. Por supuesto que la aplicaremos, como el resto de leyes del país.

¿Declararía Madrid zona tensionada y limitaría los precios de los alquileres?

Tendría que ser una decisión con el Ayuntamiento de Madrid, porque evidentemente donde afecta es en la ciudad de Madrid. Pero yo creo que es una figura que tiene un carácter transitorio, que puede ser útil para que en esos años que pasen hasta que seamos capaces de hacer lo que hay que hacer, que es construir esa vivienda pública, que en ese régimen transitorio, consigamos controlar las subidas de precios y que sean limitadas, tal y como establece la ley. Creo que, como medida transitoria, es una buena decisión.

Incluso la propia OCDE ha llegado a definir Madrid como un paraíso fiscal. ¿Considera que es justa la recaudación de impuestos aquí?

A mí no me gusta que se la defina como paraíso fiscal, también por un tic profesional, porque soy técnico de Hacienda del Estado. No, Madrid no es un paraíso fiscal, por hablar claro desde el punto de vista técnico. Pero sí que en Madrid hay una estrategia clara de beneficio particular a un pequeñísimo porcentaje, a ese 0,2% que hablaba antes, a los que Ayuso regala cada año en 992 millones de euros. Mientras que para el resto de madrileños crece la deuda pública desde que entró al Parlamento, que estaba en 16.000 millones a 34.000. ¿Por qué ha crecido esta deuda pública tanto? ¿Para qué? ¿Qué grandes infraestructuras, qué servicios públicos han cambiado Madrid en estos ocho diez años? Ninguno. Lo único que se ha dado son 1.000 millones al año a ese 0,2%. Esta es la política fiscal de Ayuso.



¿Y cuál sería la del PSOE si gobierna?

Nosotros planteamos hace año y medio un pacto por la salud que cambiaba el modelo de gestión sanitario en la Comunidad de Madrid, con dos prioridades: Atención Primaria y prevención y promoción de la salud. Esta reforma, junto a otras de servicios públicos, tiene una necesidad de inversión de 900 millones más.

Por lo tanto, lo que hicimos a continuación es definir con qué reforma fiscal recaudamos 900 millones más para los servicios públicos de excelencia que necesitamos. Y esa reforma fiscal pasa por el IRPF, subir los mínimos exentos a toda la familias para que todas las rentas bajas y medias tengan un pequeño alivio fiscal e introducir unos nuevos tipos impositivos para que en Madrid deje de pasar lo que pasa, que es que a partir de 55.000 euros todo el mundo paga los mismos impuestos. Da igual que ganes 55 que 300.000, que pagas el mismo porcentaje. Nosotros introducimos un nuevo tramo a partir de 78.000, medio punto más, y a partir de 150.000, otro punto adicional más. Introduciendo progresividad al sistema y haciendo que esas rentas altas contribuyan a los servicios públicos de excelencia que necesitamos.

¿Recuperaría los impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones?

Pues lo que planteamos en esa misma reforma fiscal es que en Madrid no pague ni un euro quien tenga o herede patrimonio productivo, es decir, que esté generando actividad económica, empleo, viviendas que estén en régimen de alquiler locales, una tienda o un bar que estén funcionando y activo, ni un euro. Ahora, quien tenga patrimonio especulativo, que no esté generando actividad económica ni empleo en la Comunidad de Madrid, que empiece a pagar el Impuesto de Patrimonio y de Sucesiones y donaciones.

Madrid es la comunidad que menos invierte en sanidad por habitante. ¿Cuál es la propuesta del PSOE en este ámbito?

Sí, Madrid invierte 1.100 euros por habitante y, por ejemplo, Asturias 1.900. Es decir, el potencial que tendría Madrid, que debería ser la locomotora de España y la locomotora de los servicios públicos de España, imaginemos cuál es. Nuestra propuesta es un pacto por la salud, que no presentamos ahora en elecciones, deprisa y corriendo, lo presentamos hace año y medio, y que tiene dos grandes ramas. Uno, potenciar la Atención Primaria, que es precisamente lo que luego colapsó en 2022, ojalá nos hubieran hecho caso en enero y no hubiera colapsado. La Atención Primaria como elemento clave de la organización del sistema sanitario, porque la inmensa mayoría del sistema sanitario entra vía Atención Primaria.

Y, segundo eje clave, la prevención y promoción de la salud. ¿Qué significa esto? Pues que para tener más calidad de vida y más eficiencia económica del sistema, la prevención es clave. En Madrid hay 900.000 personas en listas de espera. Había 600.000 cuando llegó Ayuso. Gente que tiene una dolencia y que está esperando a que le hagan una prueba o una cirugía. Yo propongo que haya un millón de personas en listas de espera. La gente me dice ¿cómo? ¿Propones que haya más listas de espera? Sí, un millón, pero al revés. Gente que sin ninguna dolencia es citada por la Administración Sanitaria de la Comunidad de Madrid para hacer pruebas diagnósticas, analíticas y de esa forma prevenir antes enfermedades y así dar más calidad de vida y más eficiencia económica al sistema.

Como secretario general del PSOE en Madrid, ¿cómo ve al partido en municipios históricos para la izquierda como Fuenlabrada, Leganés o Móstoles?

Pues muy bien, lo veo muy bien. La verdad que estamos muy contentos y orgullosos en Madrid de gobernar. Ojo, de las diez grandes ciudades de Madrid el PSOE gobierna en ocho. Es que gobernamos en Madrid para dos millones de habitantes. Somos un partido de Gobierno y precisamente en esas grandes ciudades el resultado es muy bueno de las encuestas que tenemos. El fortalecimiento de los alcaldes, también gracias al trabajo que se ha hecho en la pandemia... La gente está valorando mucho esa proximidad, esa respuesta que dieron los alcaldes y alcaldesas en la pandemia, y el apoyo, tanto a nivel municipal como autonómico, está siendo muy alto en todos estos municipios.

¿Y en Madrid capital? ¿Cree que es posible sacar a Almeida del Ayuntamiento?

En la legislatura anterior había un alcalde progresista. Por lo tanto, la composición social, que muchas veces dice que Madrid es de derechas...Bueno, en Madrid las últimas elecciones generales las ganó el PSOE. Las últimas autonómicas ordinarias las ganó el PSOE. En Madrid gobernaba una alcaldesa progresista hasta hace cuatro años. Por lo tanto, ¿cómo que no hay partido? Claro que hay partido. Aquí hay una mayoría de demócratas con convicciones sociales. Lo que pasa es que hay que ofrecerles sensibilidad y solvencia a la vez para generar esa ilusión y esa confianza en decir que vamos a por todas y que lo que queremos hacer es un plan muy claro. Y en Madrid, estas es la situación en la que estamos.

¿Considera que Pedro Sánchez es un activo electoral en esta campaña?

Yo creo que las políticas del Gobierno de España son un activo clarísimo. Especialmente en Madrid. Es que en Madrid hay 1,3 millones de pensionistas que han visto subir su pensión un 8% frente al 0,25% que la subía el PP. Es que hay 150.000 jóvenes con becas del Plan Extraordinario histórico de becas del Gobierno de España. O 10.000 jóvenes con el bono alquiler. Es que tenemos cientos de miles de jóvenes y mujeres que gracias a la subida del salario mínimo y a la reforma laboral tienen estabilidad y sueldos más dignos. Esto, evidentemente, es un activo para el PSOE en Madrid.

Ha dicho antes una cosa, que en el PSOE a nivel federal también están repitiendo ciertas voces. Es que puede ser que Alberto Núñez Feijóo no llegue a las generales. Usted mismo apuntaba que Ayuso está intentando cargarse al actual presidente del PP. ¿Ven la posibilidad de que Ayuso pueda presentarse a las elecciones generales en diciembre o que deje de ser presidenta durante los próximos cuatro años?

Ayuso está aprovechando la debilidad de Feijóo y, a mi juicio, está siendo hipócrita con los madrileños. Lo que creo que sería honesto es ser valiente y transparente y dar un paso al frente. No hacerle la cama a Feijóo, sino dar la cara y decir a las claras lo que quiere. Yo estoy seguro de que Ayuso, gane o pierda ella y gane o pierda Feijóo, en seis meses no está en Madrid. Porque no tiene ningún futuro en Madrid. Ella solo vive de una cosa. Y pase lo que pase en estas elecciones y en las siguientes, su plan es evidente que es otro.

Juan Lobato, candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid por el PSOE. — Jaime Morato.

En su caso personal, si no llega a la presidencia del Gobierno en la Comunidad de Madrid, ¿permanecerá toda la legislatura en la Asamblea?

Pues nuestro objetivo evidentemente, es presidir la Comunidad de Madrid, que para eso nos presentamos y para eso hay los mimbres a nivel social y político que hay en Madrid, que nos pueden dar esa mayoría y esa presidencia de la Comunidad de Madrid. Y evidentemente la decisión estratégica que ha tomado el PSEO en Madrid es construir sobre sólido y abrir una etapa de 10 o 15 años en Madrid para cambiar esta región.

El PSOE lleva sin gobernar tres décadas en esta autonomía. ¿Qué diagnóstico hace de esta situación anómala, teniendo en cuenta que el PSOE ha gobernado muchos años en otras comunidades?

Pues sí. Primero, hay una parte objetiva y de datos y luego una parte de autocrítica que yo tengo muy clara. Y diré las dos. Primero, los datos. Hemos tenido oportunidades como en 2003 que conseguimos una mayoría progresista y pasó lo del 'tamayazo'. En 2015 nos quedamos a un escaño de que Ángel Gabilondo fuera presidente, sacando la división entre Más Madrid, IU y Podemos, o como se llamaban en ese momento, un 4,7%, quedando fuera de la Asamblea. Es decir, había votos para gobernar, pero no hubo mayoría parlamentaria por esa división de la izquierda no socialista, no socialdemócrata. Por lo tanto, el equilibrio electoral y social existe pero la moneda siempre ha caído del lado del PP.

Ahora bien, una región como Madrid, con esa mayoría tan clara de gente que tiene convicciones sociales y que por lo tanto el PSOE debería aspirar a que le votara y le apoyara, ¿por qué no se ha traducido en amplísimas mayorías, como a mi juicio debe tener y tendrá el PSOE en Madrid? Porque creo que Madrid es una región en la que hay mucho dinamismo, que va muy rápido. No hemos sido capaces no solo de tener la flexibilidad para adaptarnos a esos cambios sociales que ha habido en Madrid, sino que no hemos tenido el liderazgo para explicar por dónde creemos que debe ir el nuevo paradigma en esta Comunidad de Madrid. Por ejemplo, con el planteamiento que hacemos ahora, con la creación de ese nuevo servicio público, con la apertura de los coles de 7 a 19 horas durante todo el año para que tengan robótica y programación, arte y creatividad y deporte todos los niños de esta región en los horarios que sus padres entiendan que deben aprovechar Esos nuevos caminos que inspiran a una sociedad avanzar creo que el PSOE no ha tenido toda la ambición durante las últimas décadas y es lo que creo que humildemente esta dirección y este año estamos estamos haciendo.

Hay una cierta teoría de que el PSOE ha renunciado a Madrid porque eso también le favorece a nivel estatal y confrontar con Ayuso. Entiendo que no comparte esa visión.

Lo mejor para el PSOE a nivel nacional es que el PSOE a nivel regional gobierne la Comunidad de Madrid. Eso es cristalinamente así y se demostrará.