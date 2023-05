Yolanda Díaz en la escalera de Ferrol

Es difícil encontrar en Ferrol a nadie vinculado a la izquierda alternativa que no sea yolandista. No imposible, por supuesto, pero sí difícil. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social empezó a hacer carrera en esa ciudad, desde donde se lanzó luego a la política autonómica, y, más tarde, a la estatal. Yolanda Díaz nació en Fene, al otro lado de la ría, donde están los astilleros en los que trabajaba su padre, el histórico sindicalista Suso Díaz, que además cierra la lista de Podemos e Izquierda Unida en A Coruña. Pero su ciudad es Ferrol.

Allí, quienes más la apoyan para sacar adelante a Sumar en Galicia no han sido capaces de ponerse de acuerdo para ir juntos el 28M. De un lado se presenta Ferrol en Común (FeC), la marea local que gobernó la ciudad entre 2015 y 2019 de la mano de Jorge Suárez, una de las personas más próximas a la vicepresidenta en la ciudad y quien repite candidatura; y de otro Podemos-Alianza Verde, con una lista que encabeza Aitor Cordero con el apoyo expreso de Borja San Ramón, coordinador nacional de Podemos en Galicia, a su vez una de las personas más cercanas al entorno íntimo de Díaz en Galicia.

"No hubo voluntad de acuerdo por parte de Ferrol en Común, y no lo digo como un recurso comunicativo, sino porque es lo que sucedió", explica Aitor Cordero. Afirma que desde el principio de las negociaciones -se celebraron sólo cuatro reuniones, la última de ellas a principios de febrero- intuyeron que la formación de Jorge Suárez "prefería no contar con Podemos". Público ha intentado recabar la versión de Ferrol en Común y de Jorge Suárez, pero no ha obtenido respuesta.

De izquierda a derecha, Verónica Hermida, secretaria de Comunicación de Podemos Galicia y directora de la campaña del 28M; el candidato de Ferrol, Aitor Cordero, y el coordinador nacional del partido en la comunidad, Borja San Ramón. — Podemos Ferrol

Un exdirigente de IU implicado en el proyecto de Sumar admite que para la plataforma que lidera la vicepresidenta "no es bueno visibilizar que no hay acuerdo en Ferrol". "Yolanda le tiene un aprecio muy especial por Jorge, pero también buenos apoyos en Podemos Galicia que están trabajando ya para armar el proyecto en la comunidad", lo que la pone en la disyuntiva de agraviar a cualquiera de las listas. "Es una suerte que esté empadronada en Madrid, porque así no tiene que responder a la pregunta de a quién iba a votar en Ferrol", añade.

Otra fuente de la directiva de Podemos confirma la idea anterior: "Es un error ir por separado, y lo malo es que esa división abre el camino a que gane el Partido Popular [el PSOE gobierna el Ayuntamiento con solo un escaño de diferencia gracias al apoyo de FeC y BNG]. Ese es el titular que va a comprar la prensa estatal el 28M: El PP arrasa en la ciudad de Yolanda", lamenta.

Relato ficticio

Para el politólgo y periodista Antón Losada, equiparar lo que sucede en Ferrol, y en general en Galicia, a las tensiones entre Podemos y Sumar en Madrid, también es un error. "Se está construyendo un relato ficticio desde los medios de comunicación de Madrid. Nadie se plantea estas elecciones como una batalla entre Podemos y Sumar por la sencilla razón de que Yolanda Díaz ya ha dicho que su proyecto no es para estas elecciones. Y, desde luego, Galicia se mueve en claves muy distintas. Aquí lo relevante es qué va a suceder con sus antiguos socios y con las mareas y cuál va a ser la posición de Podemos", opina.

Según ha podido saber este diario, la vicepresidenta ha descartado cualquier acto de campaña o precampaña en Ferrol, pero sí viajará a Santiago y A Coruña. En la capital autonómica, para dar apoyo a la lista de Compostela Aberta, la marea local en la que también participa Podemos; y en A Coruña, para respaldar a José Manuel Sande, que lidera la candidatura de IU y la formación morada que se enfrenta a la de la Marea Atlántica. En la lista de Sande, además de Suso Díaz, también está el economista Manuel Lago, uno de los asesores más cercanos de la vicepresidenta en el Ministerio de Trabajo.